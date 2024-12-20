Священные ночи в исламе – Рагаиб, Мирадж, Бараат и Аль-Кадр: когда и что нужно делать?

Последователи ислама проводят священные ночи в поклонениях Богу. Всего таких ночей в исламе четыре. Все они неразрывно связаны с жизнью пророка Мухаммеда и являются важной частью истории ислама.
Священные ночи в исламе
В исламе есть ночи, которые для мусульман являются особо ценными. Приверженцы религии жертвуют своим сном и проводят эти ночи в многократном поклонении.
Всего таких ночей в мусульманской религии четыре:
- Ночь даров (Рагаиб);
- Ночь вознесения (Мирадж);
- Ночь очищения и освобождения (Бараат);
- Ночь предопределения (аль-Кадр).
Ночь Рагаиб
Ночь Рагаиб – одна из почитаемых ночей для мусульман. Ее приход знаменует собой начало священного периоде в исламе – наступление триады благословенных месяцев Раджаб, Шабан и Рамадан.
Данная ночь неразрывно связана с историей жизни пророка Мухаммеда. Именно в эту ночь его родители Абдулла и Амина поженились. Кроме того, в ту же ночь будущий посланник Аллаха был зачат.
Слово "Рагаиб" означает "мечты" или "желания". Считается, что в ночь Рагаиб принято обращаться к Богу со своими благими желаниями и думать об их воплощении.
Ночь Рагаиб принято отмечать в ночь с первого четверга на первую пятницу месяца Раджаб. В 2025 году мусульмане отмечают эту ночь дважды: в первый раз мусульмане ее встретили в ночь со 2 на 3 января, а во второй раз отметят – в ночь с 25 на 26 декабря.
Ночь Мирадж (Исра и Мирадж)
Еще одна из главных дат для последователей ислама – Ночь Мирадж. Данное событие вошло в историю религии как Исра и Мирадж.
Ночь Мирадж связана с историей путешествия пророка Мухаммеда из Мекки в Иерусалим (Исра), где он совершил молитву с другими пророками, и его вознесения на небеса. Там он встретился с Аллахом и увидел ад и рай.
Ночь Мирадж обычно отмечают в ночь с 26 на 27 число месяца Раджаб. В текущем году мусульмане ее встретили в ночь с 26 на 27 января.
Ночь Бараат
Ночь Бараат - вторая по значимости ночь в исламе после Ночи предопределения (аль-Кадр) и в Коране отмечена как священная. Ночь Бараат в переводе с арабского означает «Ночь очищения» или «Ночь отпущения грехов».
В Ночь Бараат пророк Мухаммед получил от Всевышнего право заступничества за всех мусульман. Поэтому в эту ночь Аллах решает судьбу людей, которые обращаются к нему с молитвой.
Ночь Бараат в исламском календаре наступает между 14 и 15 днями месяца Шабан. В 2025 году последователи ислама ее встретят в ночь с 13 на 14 февраля.
Ночь аль-Кадр
Ночь предопределения (аль-Кадр) – самая важная ночь для всех мусульман, получившая такое название из-за своей значимости и превосходства перед другими ночами в календаре.
С этой ночью связано появление священной книги верующих Корана. Считается, что ангел Джабраил явился к молящемуся пророку Мухаммеду и передал ему первые аяты из суры "Аль-Аляк" ("Сгусток крови").
Ночь аль-Кадр – величайшая тем, что в это время Всевышний предопределяет судьбу каждого мусульманина. Она лучше, чем 1000 месяцев, и дает возможность получить большое вознаграждение.
Верующие отмечают данное событие в ночь с 26 на 27 число священного месяца Рамадан. В 2025 году мусульмане встретят Ночь предопределения с 26 на 27 марта.
Что делать в священные ночи?
Священные в исламе ночи необходимо проводить в поклонениях Аллаху: совершать намазы, просить о прощении грехов, молиться за родных и близких, а также совершать благие поступки. Кроме того, в главные ночи принято читать Коран.