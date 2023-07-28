© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россию, Иран и Азербайджан в обозримой перспективе может объединить общая энергосеть. Перспективы проекта выглядят отчетливо на фоне усилий трех стран по развитию международного транспортного коридора «Север – Юг».

Министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан заявил, что его страна вскоре начнет обмен электроэнергией с Россией через Азербайджан. Иран рассматривает два маршрута – один через Азербайджан, а другой через Армению и Грузию – для обмена электроэнергией с Россией, сказал Мехрабиан.

Россия и Иран: история энергетического сотрудничества

Основы энергетического сотрудничества России и Ирана были заложены на побережье Персидского залива. Там расположена единственная АЭС в Иране – «Бушер».

Строительство бушерской АЭС в Иране растянулось на десятилетия. Приступили к возведению немецкие компании еще в 1975 году, но после Исламской революции 4 года спустя работы остановились на длительный срок. В 1995 году проект был разморожен. Подрядчиком выступили Росатом и Атомстройэкспорт. Сложность задачи заключалась в том, что нужно было на прежней базе возвести современный энергоблок, к тому же отвечающий всем критериям безопасности в сейсмически активном регионе.

В 2011 году станция была сдана в эксплуатацию и подключена к национальной энергосети. С 2014 года АЭС «Бушер» полностью управляется иранскими специалистами, а с 2017 года Россия начала строительство еще двух очередей на площадке «Бушера».

Сегодня реактор АЭС в Бушере приносит в генерирующий энергокомплекс Ирана 1000 мВт. При этом общая мощность всех иранских электростанций составляет 27 500 мВт. Этот показатель, помимо «Бушера», обеспечивают еще 13 ТЭС и 5 ГЭС, расположенных на территории Исламской Республики. Этого явно недостаточно. Иранская сторона заинтересована в импорте электроэнергии.

Росатом

Что такое региональная синхронная электросеть?

Обмен электроэнергией между странами возможен при условии создания региональной синхронной сети. По сути, это настройка всех генераторов на единую частоту и фазу с дальнейшим их соединением.

На сегодня мировым лидером по мощности является синхронная сеть континентальной Европы – почти 860ГВт. Самой обширной по территории считается единая энергетическая система России, которая удовлетворяет потребности не только жителей РФ, но и ряда соседних государств. Важно отметить, что ЕЭС России взаимодействует, в том числе, с энергосистемой Азербайджана. Только лишь энергосистема Поволжья и юга России при этом обладает мощностью 6709 мВт и включает в себя 13 объектов.

Очевидно, что и мощность российских приграничных электростанций на юге, и технологическая база, и уже зарекомендовавшее себя сотрудничество с Азербайджаном создают все условия для создания синхронной сети с Ираном.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Энергетический коридор «Север – Юг»

Как объединить электросети России, Ирана и Азербайджана, обсуждают на уровне профильных министерств с 2018 года. Перед Москвой и Тегераном стоит задача по увеличению транзита электроэнергии в случае пикового потребления летом и зимой. Тут интересы сторон совпадают, а их возможности дополняют друг друга. В России пик потребления электричества приходится на зимний период, а в Иране – на летний.

Поскольку сухопутной границы Россия и Иран не имеют, необходимы посредники. По заявлению иранской стороны, рассматриваются два варианта: либо Азербайджан, либо Грузия и Армения.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Первый – через Азербайджан – в последние месяцы представляется более реалистичным. Активизировалось взаимодействие России и Ирана, а также Ирана и Азербайджана по созданию маршрута для прямой доставки грузов из РФ в ИРИ в рамках МТК «Север – Юг». Российская сторона выделила Тегерану кредит на прокладку железнодорожного участка «Решт – Астара» в размере 1,3 млрд долларов. Азербайджан и Иран объявили о строительстве Астаринского грузового терминала и создании пограничной и таможенной инфраструктуры через реку Астарачай. Очевидно, что как эти маршруты, так и их последующее соединение с другими участками внутри Ирана требуют дополнительной электрификации. Также на повестке в Иране находится другая важная задача – в целом повысить стабильность работы внутренних энергосетей.

Естественно, продвинуться в этом направлении позволит интеграция электросетей Ирана, Азербайджана и России.