Азербайджан и Иран: от конфликта к экономическому сотрудничеству

Июль вселяет оптимизм в тех, кто верит в скорейшее налаживание отношений между Азербайджаном и Ираном. О конфликте, разгоревшемся в начале 2023 года, говорят все меньше

Между Азербайджаном и Ираном в последнее время активизировались очные контакты, стороны обсуждают политические и экономические вопросы. На днях Баку и Тегеран договорились ускорить реализацию совместных транспортных проектов, а в начале месяца глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян встретился со своим азербайджанским визави Джейхуном Байрамовым и президентом Ильхамом Алиевым.

Иран и Азербайджан: конфликт позади

На этой неделе в иранской Астаре прошла встреча ведомств, отвечающих за транспортные коммуникации в обеих странах.

Рабочий настрой задал своим выступлением министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш. Он коротко упомянул о конфликте между Ираном и Азербайджаном, заявил, что эта проблема была устранена:

«После перерыва в коммуникационной деятельности между Ираном и Азербайджаном из-за досадного инцидента в посольстве Азербайджана, эта проблема была устранена с проведением встречи глав экономических комиссий по сотрудничеству между Ираном и Азербайджанской Республикой в присутствии высокопоставленной делегации этой страны. Акцент правительства Исламской Республики Иран и лично г-на президента был сделан на укрепление и развитие отношений с Азербайджаном, и часть этого плана была достигнута на этой встрече»

Вице-премьер правительства Азербайджана Шахин Мустафаев и Мехрдад Базрпаш по итогам приняли сразу несколько важных решений.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджан и Иран завершат:

строительство Астаринского грузового терминала до конца 2024 года;

создание пограничной и таможенной инфраструктуры на автомосту через реку Астарачай.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже при первом взгляде на карту заметно, что Иран и Азербайджан имеют довольно протяженную границу. Ее длина составляет 765 км. С Азербайджаном граничат такие иранские регионы, как Восточный Азербайджан, Ардебиль и Гилян. Из почти 8 млн человек, проживающих в этих регионах, подавляющее большинство - этнические азербайджанцы.

Не менее обширны торговые связи и их история. Вместе с тем, транспортные сети двух стран обладают всеми возможностями для взаимной интеграции. Итоговая цель – выстраивание вместе с Россией и другими странами маршрутов международного транспортного коридора «Север-Юг».

Что такое грузовой терминал в Астаре?

Железнодорожный грузовой узел (или терминал) в Астаре расположен на минимальном расстоянии от Азербайджана. От терминала до границы менее полутора километров.

Погрузка и перевозка товаров началась здесь 5,5 лет назад. Тогда первый грузовой состав пересек границу на участке железной дороги Астара (Азербайджан) - Астара (Иран). За годы работы терминала зафиксирован солидный рост статистики по перевозке грузов. Ежемесячный объем превышает 40 тыс т. Главный грузопоток (более 80%) через Астару идет в Иран из России и обратно. Основные категории грузов:

древесина,

строительные материалы,

зерно,

фрукты и овощи.

Таким образом терминал в Астаре - важнейшая точка в международном транспортном коридоре «Север-Юг».

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Терминал представляет из себя три железнодорожных пути и складские помещения площадью 1440 кв м. Вместе с тем, отмечают эксперты, потенциал транспортного узла далеко не исчерпан. По разным оценкам, он в состоянии принимать и обрабатывать до 3,5 млн т грузов в год. Для этого требуется как увеличение количества железнодорожных веток, так и расширение складских пространств для каждого вида продукции.

Важно отметить, что строительством терминала в Астаре занималась Азербайджанская железная дорога в лице компании ADY Express.

Автомост через реку Астарачай

Кстати, второй пункт договоренностей - вокруг моста через реку Астарачай - также будет реализован азербайджанской стороной. Это подтвердил министр дорог и городского развития Ирана.

Мехрдад Базрпаш заявил:

«Еще одним предметом обсуждения, состоявшегося на этой встрече, был маршрут, который входит на территорию Ирана от оси Агбенд. Наше предложение состояло в том, чтобы покинуть Джульфу, и было решено, что это предложение должно быть передано Азербайджану. Также было согласовано, что реализация Агбендского моста должна быть осуществлена ​​как можно скорее, что строительство этого моста является обязанностью азербайджанской стороны».

Мост, договорились стороны, будет модернизирован и расширен, а его пропускная способность увеличится.

Напомним, протокол о строительстве автодорожного моста через Астарачай был подписан еще в январе 2022 года.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Иран и Азербайджан: политическое и экономическое сближение

Не только транспортные, но и мосты взаимопонимания укрепляют между собой Иран и Азербайджан сегодня.

Важное заявление сделал в четверг начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери, посетив с плановой проверкой ирано-азербайджанскую границу:

«К счастью, наши отношения с Азербайджаном развиваются, и у нас нет никаких проблем в пограничных вопросах и вопросах безопасности. Слава Богу, экономические отношения между двумя странами развиваются и углубляются с каждым днем»

Подобные заявления создают благоприятный фон для активизации торгово-экономического сотрудничества между Ираном и Азербайджаном.

На этой неделе с визитом в Баку находился глава торговой, промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты Ирана Хоссейн Селахварзи. Г-н Селахварзи встретился с главой Национальной конфедерации работодателей Азербайджана Мохаммадом Мусаевым. Обсуждались вопросы взаимодействия бизнес-кругов двух стран. Иранский чиновник подчеркнул нацеленность Тегерана на рост показателей в торговле с Азербайджаном, указав на проблемы и обозначив требующие решения вопросы:

«Необходимо устранить торговые препятствия, в том числе транспортные проблемы и препятствия на границах, должно быть больше сотрудничества между частным сектором двух стран. При предоставлении предложений и решений необходимые случаи должны отслеживаться через правительства. Несмотря на то, что мы наблюдаем увеличение торговых объемов между Исламской Республикой Иран и Азербайджанской Республикой, мы все еще далеки от ожиданий и возможностей сотрудничества»

Вместе с тем, очевидно, что важнейшие шаги на пути нормализации отношений Ирана и Азербайджана сделаны.

Фото Тегерана: Blondinrikard Fröberg, Creative Commons Attribution 2.0 Generic.