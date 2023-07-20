Азербайджан и Иран: от конфликта к экономическому сотрудничеству

Между Азербайджаном и Ираном в последнее время активизировались очные контакты, стороны обсуждают политические и экономические вопросы. На днях Баку и Тегеран договорились ускорить реализацию совместных транспортных проектов, а в начале месяца глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян встретился со своим азербайджанским визави Джейхуном Байрамовым и президентом Ильхамом Алиевым.
Иран и Азербайджан: конфликт позади
На этой неделе в иранской Астаре прошла встреча ведомств, отвечающих за транспортные коммуникации в обеих странах.
Рабочий настрой задал своим выступлением министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш. Он коротко упомянул о конфликте между Ираном и Азербайджаном, заявил, что эта проблема была устранена:
«После перерыва в коммуникационной деятельности между Ираном и Азербайджаном из-за досадного инцидента в посольстве Азербайджана, эта проблема была устранена с проведением встречи глав экономических комиссий по сотрудничеству между Ираном и Азербайджанской Республикой в присутствии высокопоставленной делегации этой страны. Акцент правительства Исламской Республики Иран и лично г-на президента был сделан на укрепление и развитие отношений с Азербайджаном, и часть этого плана была достигнута на этой встрече»
Вице-премьер правительства Азербайджана Шахин Мустафаев и Мехрдад Базрпаш по итогам приняли сразу несколько важных решений.
Азербайджан и Иран завершат:
- строительство Астаринского грузового терминала до конца 2024 года;
- создание пограничной и таможенной инфраструктуры на автомосту через реку Астарачай.
Уже при первом взгляде на карту заметно, что Иран и Азербайджан имеют довольно протяженную границу. Ее длина составляет 765 км. С Азербайджаном граничат такие иранские регионы, как Восточный Азербайджан, Ардебиль и Гилян. Из почти 8 млн человек, проживающих в этих регионах, подавляющее большинство - этнические азербайджанцы.
Не менее обширны торговые связи и их история. Вместе с тем, транспортные сети двух стран обладают всеми возможностями для взаимной интеграции. Итоговая цель – выстраивание вместе с Россией и другими странами маршрутов международного транспортного коридора «Север-Юг».
Что такое грузовой терминал в Астаре?
Железнодорожный грузовой узел (или терминал) в Астаре расположен на минимальном расстоянии от Азербайджана. От терминала до границы менее полутора километров.
Погрузка и перевозка товаров началась здесь 5,5 лет назад. Тогда первый грузовой состав пересек границу на участке железной дороги Астара (Азербайджан) - Астара (Иран). За годы работы терминала зафиксирован солидный рост статистики по перевозке грузов. Ежемесячный объем превышает 40 тыс т. Главный грузопоток (более 80%) через Астару идет в Иран из России и обратно. Основные категории грузов:
- древесина,
- строительные материалы,
- зерно,
- фрукты и овощи.
Таким образом терминал в Астаре - важнейшая точка в международном транспортном коридоре «Север-Юг».
Терминал представляет из себя три железнодорожных пути и складские помещения площадью 1440 кв м. Вместе с тем, отмечают эксперты, потенциал транспортного узла далеко не исчерпан. По разным оценкам, он в состоянии принимать и обрабатывать до 3,5 млн т грузов в год. Для этого требуется как увеличение количества железнодорожных веток, так и расширение складских пространств для каждого вида продукции.
Важно отметить, что строительством терминала в Астаре занималась Азербайджанская железная дорога в лице компании ADY Express.
Автомост через реку Астарачай
Кстати, второй пункт договоренностей - вокруг моста через реку Астарачай - также будет реализован азербайджанской стороной. Это подтвердил министр дорог и городского развития Ирана.
Мехрдад Базрпаш заявил:
«Еще одним предметом обсуждения, состоявшегося на этой встрече, был маршрут, который входит на территорию Ирана от оси Агбенд. Наше предложение состояло в том, чтобы покинуть Джульфу, и было решено, что это предложение должно быть передано Азербайджану. Также было согласовано, что реализация Агбендского моста должна быть осуществлена как можно скорее, что строительство этого моста является обязанностью азербайджанской стороны».
Мост, договорились стороны, будет модернизирован и расширен, а его пропускная способность увеличится.
Напомним, протокол о строительстве автодорожного моста через Астарачай был подписан еще в январе 2022 года.
Иран и Азербайджан: политическое и экономическое сближение
Не только транспортные, но и мосты взаимопонимания укрепляют между собой Иран и Азербайджан сегодня.
Важное заявление сделал в четверг начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери, посетив с плановой проверкой ирано-азербайджанскую границу:
«К счастью, наши отношения с Азербайджаном развиваются, и у нас нет никаких проблем в пограничных вопросах и вопросах безопасности. Слава Богу, экономические отношения между двумя странами развиваются и углубляются с каждым днем»
Подобные заявления создают благоприятный фон для активизации торгово-экономического сотрудничества между Ираном и Азербайджаном.
На этой неделе с визитом в Баку находился глава торговой, промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты Ирана Хоссейн Селахварзи. Г-н Селахварзи встретился с главой Национальной конфедерации работодателей Азербайджана Мохаммадом Мусаевым. Обсуждались вопросы взаимодействия бизнес-кругов двух стран. Иранский чиновник подчеркнул нацеленность Тегерана на рост показателей в торговле с Азербайджаном, указав на проблемы и обозначив требующие решения вопросы:
«Необходимо устранить торговые препятствия, в том числе транспортные проблемы и препятствия на границах, должно быть больше сотрудничества между частным сектором двух стран. При предоставлении предложений и решений необходимые случаи должны отслеживаться через правительства. Несмотря на то, что мы наблюдаем увеличение торговых объемов между Исламской Республикой Иран и Азербайджанской Республикой, мы все еще далеки от ожиданий и возможностей сотрудничества»
Вместе с тем, очевидно, что важнейшие шаги на пути нормализации отношений Ирана и Азербайджана сделаны.
Фото Тегерана: Blondinrikard Fröberg, Creative Commons Attribution 2.0 Generic.