Рамадан в 2025 году: сколько длится, начало и конец, как держать пост и что нельзя делать?

Месяц Рамадан – девятый месяц в исламском календаре и священный для мусульман. Сколько длится Рамадан? Когда в 2025 году Рамадан начинается и заканчивается? Как держать пост в Рамадан? Что нельзя делать в Рамадан? Когда Ураза-байрам в 2025 году?

До наступления священного для всех представителей ислама месяца Рамадан остается меньше двух недель. Верующие завершают подготовку к его приходу, поскольку для них Рамадан – это период духовного очищения и осмысления.

Сколько длится Рамадан?

Священный для мусульман месяц Рамадан длится 30 дней. В 2025 году его начало приходится на 28 февраля, а завершение – на 30 марта.

Завершится месяц Рамадан одним из главных праздников в исламской религии - Ид аль-Фитр (Ураза-байрам, или Праздник разговения). В 2025 году он выпадает на вечер 30 марта, однако все основные мероприятия будут происходить 31 марта.

Когда начинается Рамадан в 2025 году?

Начало священного для последователей ислама месяца Рамадан (девятый по счету в мусульманском календаре) в 2025 году выпадает на 28 февраля. При этом обязательный пост мусульмане начнут соблюдать с 1 марта.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Окончание Рамадана в 2025 году

Последний день месяца Рамадан приходится на 30 марта. Вечером того же дня для приверженцев религии наступит один из главных мусульманских праздников – Ураза-байрам.

Пост в месяц Рамадан

На протяжении всего месяца Рамадан мусульмане держат главный и обязательный пост (уразу) путем отказа от употребления пищи и жидкости от рассвета до заката.

Соблюдение поста – самое главное правило в месяц Рамадан. Кроме того, ураза является одним из пяти столпов ислама и способствует укреплению веры и очищению от грехов.

Как держать пост в Рамадан?

Мусульманам в Рамадан разрешено пить и есть в промежутке от захода солнца до рассвета – от ифтара до сухура. При этом желательно совершать две трапезы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уразу следует держать не во вред своему здоровью. В эти дни необходимо перейти на правильное питание с отказом от фастфуда, соленых, жирных и острых блюд.

Все это можно заменить на фрукты, овощи, продукты с высоким содержанием белка, сложные углеводы. Разговение на ифтар лучше всего начать со стакана воды и финика.

Что нельзя делать в Рамадан?

Помимо запрета на трапезу, мусульманам в течение Рамадана нельзя заниматься интимной близостью в светлое время суток. Важно также ограничить курение и другие вредные привычки.

Еще последователям ислама запрещено проявлять агрессию и ненависть по отношению к другим, сквернословить и в принципе вести непристойный образ жизни.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Важно в дни священного месяца совершать побольше благих дел, проявлять терпимость, избегать конфликтных ситуаций, помогать нуждающимся и делать пожертвования.

Ураза-байрам в 2025 году

Завершение месяца Рамадан ознаменует наступление мусульманского праздника Ураза-байрам. В 2025 году Праздник разговения выпадает на 30 марта.

Стоит отметить, что основные мероприятия будут совершаться на следующий день, 31 марта. Сюда входят праздничный намаз в мечети, походы в гости, раздача милостыни детям.