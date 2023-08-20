Профессия архитектор: Каро Алабян

Хорошие архитекторы при жизни воздвигают себе памятники. На рубеже 1920-1930 годов архитекторы молодого советского государства брались за смелые проекты, которые должные были продемонстрировать миру величие нового курса, который избрала Россия. Среди них были и Каро Алабян, ставший одним из самых узнаваемых градостроителей Москвы.

Каро Семенович Алабян родился 26 июля 1897 года в Елизаветполе (ныне Гянджа), по другим данным в деревне неподалеку от города, в обедневшей купеческой армянской семье. Отец умер рано, мать работала прачкой, шила, но вскоре вместе сыном была вынуждена перебрать к сестре в Тифлис, где известная на весь регион бесплатная армянская школа Нерсесяна, которая отбирала талантливых детей.

Рожденная революцией

Каро одновременно занимался лепкой, рисованием и учился искусству вокала. Поговаривают, что сам Мартирос Сарьян рекомендовал молодое дарование творческим кругам дореволюционной Армении. В 1917 году Алабяна затянуло в водоворот революции: он вступил в ряды РККА и в 1918-1919 годах проявил талант художника при иллюстрации революционных газет. Участник Гражданской войны, он в 1920 году был назначен ответственным секретарем Кубано-Черноморского обкома КП(б), а в следующем году переехал в Армению для участия в борьбе с дашнаками.

Из иллюстратора в архитекторы

В 1923 году в ЦК Компартии Армении обратили внимание на художественный талант Алабяна и направили его учиться в Москву, на недавно открывшиеся курсы Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС). Шесть лет спустя выпускник Алабян вернулся в Ереван, чтобы участвовать в масштабном строительстве молодой столицы АрмССР. Ереван рубежа 1920-1930-х застраивался по проектам Александра Таманяна, ни для Алабяна нашлась работа. Он возглавил Первый государственный проектный институт советской Армении и уже в 1930 году представил проект первого в республике Клуба строителей (ныне здание Ереванского государственного русского драматического театра имени им. Станиславского); дома для работников Электрохимического треста; офиса главного геологоразведочного управления; жилого дома для работников «Армгосстраха»; «Шахматного дома» на улице Красной Армии (ныне улицы Григория Просветителя и Акоба Пароняна).

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Реконструкция Москвы

С 1932 года Каро Алабян окончательно переехал в столицу СССР. Многие тогда говорили, что в Ереване пролетарскому архитектору было тесно в строительной парадигме, которую задал Таманян. В Москве он быстро установил контакты со своим сокурсником по ВХУТЕМАС Василием Симбирцевым.

Москва 1930-х представляла собой большую стройку. Реконструкции улицы Малая Дмитровка и площади Пушкина, проект Ленинградского проспекта были предтечей главного творения Алабяна. В 1931 году был представлен проект Центрального театра Красной Армии, строительство которого стало возможно уже через три года. Уникальное здание в форме пятиконечной звезды стало не просто главным украшением площади Комунны (ныне Суворовской площади). Архитектура здания позволяла создать условия для постановки, как камерных спектаклей, так и спектаклей с массовыми батальными сценами, с использованием настоящей техники.

Творческий взгляд

Особенность архитектурных воззрений Алабяна заключалась в том, что монументальные здания, которые были спроектированы им в рамках конкурсных соревнований, отвечали, прежде всего, интересами политики. Например, павильон СССР на Всемирной выставке в Нью-Йорке 1939 года или проект Дворца Советов (Проекта № 92 под девизом «В») претворяли идею строительства величественного наднационального государства, устремленного в светлое будущее.

Однако когда речь шла о проектировании жилых домов, архитектор придерживался концептуально иных взглядов, полагая, что достойное жилье тружеников и построителей коммунизма должно было быть комфортным и уютным, а потому простое и быстрое его возведение достигалось благодаря малоэтажной постройке либо индивидуальному частному строительству. К этому решению его подвели традиционная армянская архитектура XIX века и классическая пригородная американская застройка, которую он увидел в США. Бытует версия, что именно за эти воззрения, он был «сослан» из Москвы в Ереван в период утверждения строительства легендарных сталинских высоток, которые, по его мнению, были нерентабельными.

Оборона и восстановление страны

В годы Великой Отечественной войны Алабян руководил Союзом архитекторов СССР и Академией архитектуры. В то время не было и речи о том, чтобы строить что-либо величественное, поэтому советские архитекторы, разрабатывали планы по маскировке основных оборонительных и промышленных сооружений. Лишь после войны, в период восстановительных работ, зодчие страны советов смогли реализовать свои творческие предложения. Для Каро Алабяна это были вестибюль станции метро Краснопресненская в Москве, морской вокзал в Сочи, а также ж/д вокзал в Воронеже.