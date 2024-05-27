Пост перед Курбан-байрамом 2024: какого числа, как и сколько дней соблюдать?

Пост перед Курбан-байрамом длится первые 9 дней месяца Зуль-хиджа. В это время мусульмане отказываются от еды и питья днем. В сам праздничный день пост соблюдать нельзя.

Последний месяц исламского календаря – Зуль-хиджа – наступит 7 июня. Первые 9 дней этого месяца очень важны для мусульман, поскольку они предшествуют одному из самых важных праздников в исламе – Курбан-байраму, или Ид аль-Адха, который отмечается на 10-й день Зуль-хиджа. В течение этого времени рекомендовано держать 9-дневный пост.

Как называется пост перед Курбан-байрамом?

Ураза – обязательный пост, когда верующие отказываются от пищи и воды в дневное время суток, его держат последователи ислама в месяц Рамадан.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Перед Курбан-байрамом мусульманам также рекомендуется соблюдать уразу в течение 9 дней.

Когда начинается пост в месяц Зуль-хиджа?

Пост в месяц Зуль-хиджа длится первые 9 дней месяца. В 2024 году ураза начнется 7 июня (1-й день месяца), а завершится 15 июня, особым постом в День Арафа. На следующий день, 16 июня, верующие отметят Курбан-байрам.

Сколько дней пост перед Курбан-байрамом?

Пост перед праздником Курбан-байрам длится 9 дней. В 2024 году он будет продолжаться с 7 июня по 15 июня.

Пост в месяц Зуль-хиджа: обязателен или нет?

Пост в первые 9 дней месяца Зуль-хиджа относится к желательным.

"В эти десять дней благочестивые деяния еще больше любимы Аллахом Всевышним. Пост в любой из этих дней равен посту в течение целого года. Одна из этих ночей, проведенная в поклонении, равна Ночи могущества"

– пророк Мухаммед

Пост перед Курбан-байрам – как соблюдать?

Пост перед праздником Ид аль-Адха соблюдается приверженцами ислама путем отказа от приема воды и еды днем. Его держат так же, как и пост в месяц Рамадан.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

От поста перед Курбан-байрамом освобождаются:

беременные и кормящие женщины;

дети;

путники;

люди с хроническими заболеваниями;

болеющие во время уразы.

Кроме того, важно воздерживаться не только от еды и питья днем, но и от всех вредных привычек, которые в исламе в принципе не допустимы.

Можно ли держать пост в Курбан-байрам?

Мусульманам запрещено соблюдать пост в праздничные дни. Это касается не только Праздника жертвоприношения, но и Ураза-байрама.

Пост в День Арафа

В День стояния на горе Арафат, который выпадает на 9-й день месяца Зуль-хиджа, верующие держат однодневный пост. В этом году День Арафа выпадает на 15 июня.

© Фото: Al Jazeera English, Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0

В этот день паломники, совершающие хадж, собираются на горе Арафат. Они могут не держать уразу в этот день, а вот остальным мусульманам желательно поститься.

Как держать пост в День Арафа и награда

Пост в День Арафа заключается в отказе от еды и питья от рассвета до захода солнца. Запрещено также потреблять спиртное и табачные изделия. Этот день лучше посвятить молитвам и чтению Корана.

Пророк Мухаммед говорил, что пост в День Арафа – это искупление грехов за прошлый и последующий год.

"Тому, кто станет держать пост в день Арафата, запишется вознаграждение, вдвое превышающее количество людей, которые жили на земле, начиная с Адама (алейхи салям) и вплоть до того момента, когда подуют в рог"

– пророк Мухаммед