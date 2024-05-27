Вестник Кавказа

Пост перед Курбан-байрамом 2024: какого числа, как и сколько дней соблюдать?

Мурад Устаров
Пост перед Курбан-байрамом 2024: какого числа, как и сколько дней соблюдать?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пост перед Курбан-байрамом длится первые 9 дней месяца Зуль-хиджа. В это время мусульмане отказываются от еды и питья днем. В сам праздничный день пост соблюдать нельзя. 

Последний месяц исламского календаря – Зуль-хиджа – наступит 7 июня. Первые 9 дней этого месяца очень важны для мусульман, поскольку они предшествуют одному из самых важных праздников в исламе – Курбан-байраму, или Ид аль-Адха, который отмечается на 10-й день Зуль-хиджа. В течение этого времени рекомендовано держать 9-дневный пост. 

Как называется пост перед Курбан-байрамом? 

Ураза – обязательный пост, когда верующие отказываются от пищи и воды в дневное время суток, его держат последователи ислама в месяц Рамадан. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Перед Курбан-байрамом мусульманам также рекомендуется соблюдать уразу в течение 9 дней. 

Когда начинается пост в месяц Зуль-хиджа? 

Пост в месяц Зуль-хиджа длится первые 9 дней месяца. В 2024 году ураза начнется 7 июня (1-й день месяца), а завершится 15 июня, особым постом в День Арафа. На следующий день, 16 июня, верующие отметят Курбан-байрам. 

Сколько дней пост перед Курбан-байрамом? 

Пост перед праздником Курбан-байрам длится 9 дней. В 2024 году он будет продолжаться с 7 июня по 15 июня. 

Пост в месяц Зуль-хиджа: обязателен или нет? 

Пост в первые 9 дней месяца Зуль-хиджа относится к желательным. 

"В эти десять дней благочестивые деяния еще больше любимы Аллахом Всевышним. Пост в любой из этих дней равен посту в течение целого года. Одна из этих ночей, проведенная в поклонении, равна Ночи могущества" 

– пророк Мухаммед 

Пост перед Курбан-байрам – как соблюдать? 

Пост перед праздником Ид аль-Адха соблюдается приверженцами ислама путем отказа от приема воды и еды днем. Его держат так же, как и пост в месяц Рамадан. 

Намаз
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

От поста перед Курбан-байрамом освобождаются: 

  • беременные и кормящие женщины; 
  • дети; 
  • путники; 
  • люди с хроническими заболеваниями; 
  • болеющие во время уразы. 

Кроме того, важно воздерживаться не только от еды и питья днем, но и от всех вредных привычек, которые в исламе в принципе не допустимы. 

Можно ли держать пост в Курбан-байрам? 

Мусульманам запрещено соблюдать пост в праздничные дни. Это касается не только Праздника жертвоприношения, но и Ураза-байрама. 

Пост в День Арафа 

В День стояния на горе Арафат, который выпадает на 9-й день месяца Зуль-хиджа, верующие держат однодневный пост. В этом году День Арафа выпадает на 15 июня. 

© Фото: Al Jazeera English, Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0

В этот день паломники, совершающие хадж, собираются на горе Арафат. Они могут не держать уразу в этот день, а вот остальным мусульманам желательно поститься. 

Как держать пост в День Арафа и награда 

Пост в День Арафа заключается в отказе от еды и питья от рассвета до захода солнца. Запрещено также потреблять спиртное и табачные изделия. Этот день лучше посвятить молитвам и чтению Корана. 

Пророк Мухаммед говорил, что пост в День Арафа – это искупление грехов за прошлый и последующий год. 

"Тому, кто станет держать пост в день Арафата, запишется вознаграждение, вдвое превышающее количество людей, которые жили на земле, начиная с Адама (алейхи салям) и вплоть до того момента, когда подуют в рог"

– пророк Мухаммед

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