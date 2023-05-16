Первый советский богатырь Серго Амбарцумян

С 1920-х годов в молодом советском государстве началась пропаганда спорта. Вскоре было создано множество юношеских объединений, где можно было бесплатно и эффективно заниматься физической культурой. Особенно были любимы советской молодежью секции футбола, плавания, легкой и тяжелой атлетики.

Пионером тяжелоатлетического движения был трехкратный чемпион СССР и многократный рекордсмен Серго Амбарцумян, прозванный в стране "первым советским богатырем".

Нахчыван - Кисловодск - Нахчыван

Саркис Искандерович Амбарцумян родился 25 января 1910 года в нахчыванском селе Бист в крестьянской семье. Понять, что мальчик вырастет крепким, было несложно. Его мать Софья Амбарцумян была на редкость сильной женщиной, родившей сына с весом 7 кг 400 грамм. В 1917 году Амбарцумяны переехали в Кисловодск. Через несколько лет мать и брат Саркиса умерли. Чтобы помочь отцу, будущий тяжелоатлет был вынужден вернуться в родное село, а позже путешествовать по всему Южному Кавказу, берясь за любую работу, от каменщика и кожевника до шахтера и строителя железной дороги.

Мифы и легенды об Амбарцумяне

Где и когда спортивные чиновники заприметили перспективного атлета, неизвестно. Но есть три версии.

Как-то неподалеку от села Бист юноша бросил в ручей огромный валун и позже предложил свои услуги по очищению русла.

Амбарцумяну довелось помочь сотрудникам НКВД в вызволении из грязевого плена служебной полуторки, после чего он был приглашен на работу в гараж наркомата внутренних дел.

Третья версия опирается на достоверный факт о работе Амбарцумяна в гараже ереванского НКВД с 1930 года. Во время шиномонтажных работ Амбарцумян без труда поднял ось грузового автомобиля, поскольку домкратам попросту не хватило ресурса.

На пике славы

Звездный дорога открылась перед Саркисом Амбарцумяном, вошедшем в историю под именем Серго, после его вступления в ряды спортивного товарищества "Динамо", где он под руководством тренера Григория Симоняна стал трехкратным чемпионом СССР.

В 1936 году в нацисткой Германии проходили XI летние Олимпийские игры. Советские атлеты не принимали в них участия по политическим причинам. Однако установленный на играх мировой рекорд в тяжелом весе побудил советское руководство дать ответ достижениям немецких спортсменов. В 1938 году в Ереване под руководством тренера Яна Спарре Серго Амбарцумян установил абсолютный мировой рекорд. С этого момента имя атлета стало каноничным в среде советских спортсменов.

С началом Великой Отечественной войны Амбарцумян просился добровольцем на фронт, но получил отказ. Его оставили в тылу для достижения новых спортивных побед. Это решение руководства страны воспринималось спортсменом крайне болезненно.

После славы

Спортивная карьера Серго Амбарцумяна завершилась в 1951 году после перенесенного микроинфаркта. До этого он успел поучаствовать лишь в одном послевоенном соревновании тяжелоатлетов в октябре 1946 года в Париже, показав там хорошие результаты.

Ходили слухи, что забытый всеми Серго Амбарцумян какое-то время работал таксистом и лишь благодаря некой зарубежной телеграмме, где было отмечено бедственное положение спортсмена, был назначен директором скромного ресторана "Масис". Сколько в этом правды, а сколько домыслов, непонятно. Но доподлинно известно, что покинув спорт, Амбарцумян долгие годы оставался уважаемой персоной в спорте, много лет судил международные соревнования, способствуя популяризации тяжелой атлетики в Армении. Зрители легендарного финала чемпионата мира по шахматам 1963 года между Михаилом Ботвинником и Тиграном Петросяном помнят, как высокий, статный Амбарцумян сопровождал скромного Петросяна, ограждая его от чрезмерно назойливых поклонников.