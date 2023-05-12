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Российским тяжелоатлетам разрешили участие в международных турнирах

Российским тяжелоатлетам разрешили участие в международных турнирах
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Международная федерация тяжелой атлетики допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) сегодня на онлайн-заседании принял решение допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям, сообщает сайт IWF.

IWF приняла решение одобрить и применить рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) для международных федераций и организаторов спортивных мероприятий по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, - говорится в заявлении, передает РИА Новости.

Впрочем, определенные ограничения все же останутся – так, спортсмены будут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе, также в соответствии с рекомендациями МОК их будут проверять на предмет позиции по СВО.

Напомним, МОК 28 марта рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований спортсменов из России и Беларуси, отказывая в участии связанным с вооруженными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

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