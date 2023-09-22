"Павильон орхидей" откроется в Москве 29 сентября

© Фото: Гуняков Павел. "Из камня объятий" Китайская бумага, тушь, минеральные краски, 2023

29 сентября Государственный музей Востока и Московский клуб любителей китайской живописи гунби представляют выставку "Павильон орхидей" в рамках Шестого фестиваля китайской живописи гунби в Москве.

Абрамова Юлиана. "Светом солнца сияют в саду хризантемы". Китайская бумага, тушь, минеральные краски, 2023

С китайского языка слово "гунби" дословно переводится как "тщательная (или прилежная) кисть". И действительно, этот стиль изображения, зародившийся во II веке до нашей эры (династия Хань, 206-220 гг. до н.э.), отличает особое внимание к деталям, парадность и декоративность. Художники, работавшие у императора, обязаны были владеть стилем гунби. У императора был целый штат художников, работавших исключительно в этой технике. И только обеспеченные люди могли позволить себе приобретать картины. Свитки хранились в строжайшей тайне во дворце императора и покоях богатых семей.

Ледовская Елена. "Пекинская опера". Шелк, тушь, минеральные краски, 2023

На выставке будут представлены живописные работы в стиле гунби, а также работы в технике могуфа и в жанре шань-шуй. Всего будет показано около 100 предметов искусства: картины и свитки современных художников из России и Китая, а также расписанные вручную шелковые веера актуальных художников. Название выставки отсылает к известному стихотворению китайского поэта Се Ваня IV века "Павильон орхидей".

Ли Чжэ "Виноград". Китайская бумага, тушь, минеральные краски

Вводной частью экспозиции станет проект, в котором приняли участие 30 художников, - копия 12-метрового свитка художника Ван Симэна "Горы и воды на 1000 ли", созданного в 1113 году и относящегося к типу панорамно-монументальных пейзажей шань-шуй (горы-воды). Написанный в интенсивной малахитово-зеленой гамме с включением коричневых и охристых тонов, а также золотой линейной прописи, свиток воспроизводит грандиозную по масштабу панораму горной местности.

Ту Чжунь. Фрагмент картины "Да будет Ваш дом богат и знатен". Шелк, тушь, минеральные краски

Выставка "Павильон орхидей" объединит в пространстве музея работы современных китайских и российских живописцев. Хедлайнерами фестиваля в этом году выступят художники из Китая: Ли Чжэ, Чжоу Бин и Ту Чжунь.

Чжоу Бин. Фрагмент картины "Орхидея Цимбидиум". Шелк, тушь, минеральные краски, 2019

В картинах московских последователей традиционной китайской живописи подкупает техническое мастерство и эмоционально-непосредственная передача излюбленных мотивов – цветов пиона, лотоса, хризантемы, плавающих карпов, порхающих птиц и бабочек, которые не только пленяют своей красотой, но имеют и благопожелательное и символическое значение. К примеру, пион — не просто цветок, а символ благополучия и процветания. А лотос — символ нравственно чистого человека, стойко проходящего через соблазны, окружающие его в жизни.

Юлия Толмачева. "Белый гибискус". Шелк, тушь, минеральные краски, 2023

Характерной чертой стиля гунби является использование реалистичного метода изображения объектов живой и неживой природы, с использованием традиционных китайских материалов: рисовой бумаги или шелка ручной выделки, китайской туши, приготовленной по старинным рецептам, водорастворимых минеральных красок или пигментов, а также кистей ручной работы. В соответствии с традицией, особое внимание в технике гунби уделяется построению композиции и нанесению контура будущей работы.

Ту Чжунь. Фрагмент картины "Начало весны". Шелк, тушь, минеральные краски

Куратор выставки Юлия Толмачева рассказывает, что для картин в этом стиле характерно реалистичное изображение предметов, окрашивание во множество слоев, иногда доходящих до ста и наличие тщательно выписанных контурных линий:

Гунби в переводе с китайского означает "тщательная или прилежная кисть. Создание картины от наброска, проработка контура в соответствии со всеми требованиями, после — окрашивание специальными приемами, занимает до нескольких недель. При этом нужно учитывать, что краски, которыми пользуются художники — водорастворимые и сохнут достаточно быстро. Но результат всегда радует — картины в стиле гунби всегда выглядят очень декоративно. Именно в стиле гунби работали художники, оформлявшие росписью интерьеры дворцов императора и знати.

Ольга Обухова. Фрагмент картины "Зарянка с тюльпанами". Китайская бумага, тушь, минеральные краски, 2023

Выставку сопровождает образовательная программа - мастер-классы китайских и русских художников, а также аукцион.

Фестиваль проходит при поддержке Китайского Культурного центра в Москве и Онлайн Школы Гунби.

Организатор фестиваля — Московский клуб любителей китайской живописи гунби.

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