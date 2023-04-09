Отдых в Турции 2024: как отдохнуть в Даламане

Этой осенью добраться в турецкий Даламан будет проще: с начала сентября лоукостер “Победа” будет летать на этот курорт каждый день. Расскажем, где находится Даламан, как туда добраться, когда лучше ехать и что там посмотреть.

Обычно туристы не останавливаются в самом Даламане, предпочитая соседние курортные города Мармарис и Фетхие. Но в этом районе есть менее известные курорты, где можно найти туры по не слишком высокой цене.

Где находится Даламан?

Даламаном называется как город, так и район на юго-западе Турции. Даламан относится к провинции Мугла, курорты которой омываются Средиземным и Эгейским морями и составляют большую часть Турецкой ривьеры. Город Даламан находится в 23 км от Дальяна, в 45 км от Фетхие и в 64 км от Олюдениза. А вот расстояние между Даламаном и Мармарисом составляет 89 км.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться в Даламан?

Около Даламана есть международный аэропорт Даламан, который принимает прямые рейсы и из многих российских городов. Например, из Москвы до Даламана лететь 5 часов (“Победа” или “Аэрофлот”), но Turkish Airlines и Pegasus довезут за 4,5 часа. Из Казани или Екатеринбург в Даламан можно долететь прямым рейсом за 5,5 часов, из Санкт-Петербурга за 4,5 часа.

Из аэропорта Даламана до места проживания можно добраться как на автобусе, так и на заранее организованном трансфере или такси. На автобусах компаний Havas и Muttas можно доехать в Мармарис (1,5 часа) и Фетхие (около часа), а также пункты между ними. Между Даламаном и аэропортом ходят маршрутки, так как центр Даламана находится всего в 7 км от аэропорта.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда ехать в Даламан?

Лучшие месяцы для посещения Даламана - апрель-июнь и сентябрь-октябрь. Лето здесь жаркое и сухое (особенно июль и август), а зима мягкая с периодическими ливнями.

Где купаться в Даламане?

В центре Даламана пляжа нет, но к городу примыкает курортный поселок Саригерме, где есть достаточное количество отелей и гостиниц. Саригерме находится в 12 км от Даламана и в 18 км от аэропорта, сюда ходят долмуши. Стоимость аренды лежака здесь - 75 лир. Здесь бывают небольшие волны, но в целом заход пологий и подходит для детей. За въезд на автомобиле взимается 100 лир, если пешком - 20 лир. Недалеко от аэропорта также есть уже дикий пляж.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Самый популярный пляж около Даламана - это Изтузу или "Черепаший берег". Сюда также можно доехать на маршрутке из Даламана или на лодке из Дальяна (250 лир), есть туристическая инфраструктура (лежак - 100 лир), но посещение этого песчаного пляжа бесплатное. Если въезжать на автомобиле - стоимость 100 лир. Поскольку на этом пляже откладывают яйца черепахи, ночью здесь находиться запрещено, однако черепах здесь можно увидеть и днем.

В 17 км от центра города есть еще один пляж - Сарсала, сюда также ходит общественный транспорт. В отличие от других местных пляжей здесь мелкий песок вперемешку с галькой. Въезд сюда на автомобиле стоит дороже - 150 лир, аренда лежака - 75 лир.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что посмотреть в Даламане?

Хотя в Даламане в плане исторических достопримечательностей смотреть нечего, город окружен красивыми местами со всех сторон. В Дальяне проводится несколько экскурсий, связанных с путешествием по реке или вдоль реки Дальян, это либо рафтинг, либо джип-сафари. Экскурсии на пляж Изтузу обычно завершаются посещением местных грязевых ванн и термальных источников.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Одним из наилучших вариантов будет речная прогулка с видом на ликийские скальные гробницы в долине реки Дальян, которые остались от античного города Кавн, история которого восходит как минимум к IX веку до нашей эры. Его руины также можно увидеть недалеко от города Дальян - “турецкой венеции”, расположенной между морским берегом и крупным озером Кейджегиз.

Недалеко от Даламана расположены живописные пляжи с золотистым песком: Саригерме, Изтузу и Олюдениз. Кроме плавания на этих пляжах доступна аренда оборудования для различных водных видов спорта, включая сноркелинг, подводное плавание с аквалангом и парусный спорт. В Олюденизе очень популярен параглайдинг над бухтой с горы Бабадаг.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Из Даламана можно съездить побродить среди заброшенных домов города-призрака Каякёй, увидеть древние руины античного города Тлос, заняться сапбордингом в рыбацкой деревне Селимие недалеко от Мармариса, а также съездить в круиз на пляж Долины Бабочек.

В этом регионе проводится множество морских прогулок, например к острову Гемиле (Остров Святого Николая) с руинами византийских церквей. Поскольку около острова Родос проходит граница между Средиземным и Эгейским морями, можно съездить на прогулку на яхте к островам Эгейского моря.

Одно из популярных мест проживания около Даламана - это курорт Гечек, отсюда также можно съездить на морские прогулки к соседним островам.

В 65 км от Даламана есть интересная река Азмак, расположенная в деревне Акьяка и впадающая в Эгейское море. Сюда ближе ехать из Мармариса (32 км).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Даже если не останавливаться в Мармарисе на ночь, сюда стоит приехать на один день с экскурсией или самостоятельно. Здесь есть пляжи, музей в старинном замке, большой выбор кафе, баров и других развлечений по сравнению с небольшими курортами.