Отдых в Саудовской Аравии: интересные факты, что нужно знать о стране

Этим летом российские туристы отдали предпочтение неевропейскими направлениям. Так, турпоток из России рекордно вырос в Саудовскую Аравию (+123%). Для тех, кто еще не успел там побывать, расскажем о некоторых особенностях этой удивительной страны.

По территории Саудовская Аравия уступает среди арабских стран только Алжиру. Там живет 33 млн человек. Основная религия - суннитский ислам. Государственное устройство — абсолютная монархия.

Государственный символ Саудовской Аравии

Флаг страны с марта 1973 года представляет собой прямоугольное зеленое полотно с шахадой (буквенным свидетельством о вере в Единого Бога Аллаха и пророке его Мохаммеде. Причем шахада читается с обеих сторон полотна. Под шахадой изображена серебряная сабля.

Богатство Саудовской Аравии

ВВП Саудовской Аравии — 646 миллиардов долларов, что номинально составляет на душу населения 54 тыс. долларов. Основа богатства страны — нефть. На Саудовскую Аравию приходится 22% мировых запасов нефти. По запасам газа страна занимает шестое место в мире.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Верблюды в жизни саудитов

На Аравийском полуострове обитает около 1,5 млн верблюдов. Половина из этого числа — в Саудовской Аравии. Здесь к этим животным особое отношение. Цена на некоторые особи достигает 1 млн долларов. Верблюды участвуют в конкурсах, верблюжьих скачках, они незаменимы при путешествиях по пустыне и перевозке домашних вещей.

Страна без рек

Саудовская Аравия — самая большая страна мира, в которой нет рек. В мире есть еще с десяток стран, не имеющих на своей территории рек, но они не такие внушительные по своим размерам как Саудовская Аравия. В силу этой природно-географической особенности, государство вкладывает значительные инвестиции в водоснабжение страны, опреснение морской воды и строительство очистительных сооружений. Из-за недостатка водных ресурсов доля сельского хозяйства в экономике страны не большая — всего 3%. Основная культура — финики.

Сколько живут саудиты?

Интересны некоторые показатели демографических изменений в стране. Так, продолжительность жизни как у мужчин так и у женщин имеет позитивную кривую роста. Несмотря на строгость мусульманских законов, женщины явно не стремятся рожать. Суммарный коэффициент рождаемости в стране падает — с 6,3 в 2000 году до 2,17 в 2022.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Женщина в Саудовской Аравии

Права женщин в Саудовской Аравии не такие, как у мужчин. К примеру, женщина по закону получает только половину унаследованного имущества.

До 2018 года у женщин не было права водить машину. Дресс-код для большинства саудиток — никаб — головной убор в виде платка, закрывающий все лицо кроме глаз. Женщина современных взглядов может носить просто платок — шаль.

По законам шариата женщине разрешается работать и строить карьеру, но только с согласия мужа.

С 2013 года женщины получили право заниматься адвокатской практикой.

Год от года у женщин в Саудовской Аравии появляется все больше свобод. Теперь они могут выходить из дома без сопровождения мужчин-опекунов, с 2021 года они получили право служить в армии, а также жить в отдельной квартире или доме без соответствующего разрешения опекуна.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пенитенциарная система в Саудовской Аравии

Уголовный кодекс в стране отсутствует. Судебная система построена на основе законов шариата и полностью зависит от религиозных лидеров страны. Смертная казнь существует. До 2020 года она распространялась даже на несовершеннолетних. Была заменена на 10-летний срок содержания под стражей. Кстати, в Саудовской Аравии колдовство карается также строго, как убийство. Видимо, по этой причине книги о Гарри Поттере в стране запрещены.

Чем отличается Мекка от Медины

Эти два города священные центры для мусульман всего мира. У них общая религиозная значимость, но есть и различия. Мекка — место рождения ислама и первого откровения пророка Мухаммеда. Медина — место его захоронения.

Одним из пяти столпов ислама является исполнение хаджа и поэтому ежегодно более двух миллионов мусульман посещают священную Мекку.

6 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Саудовской Аравии

Мадаин-Салих (Хегра, Аль-Хиджр) — комплекс археологических объектов на северо-западе Саудовской Аравии (2008) Город Эд-Диръия в районе Эр-Рияд (2010) Исторический город Джидда - ворота в Мекку (2014) Наскальная живопись в провинции Хаиль (2015) Оазис Аль-Ахса, меняющийся культурный ландшафт (2018) Культурный район Хима (2021).

С 10 по 25 сентября 2023 года в Эр-Рияде пройдет 45-ая сессия Комитета всемирного наследия, которая обсудит рекомендации для внесения в список всемирного наследия культурные ландшафты Азербайджана и Китая, памятники Монголии и Кореи, объекты Шелкового пути, а также античный город Гордион в Турции.