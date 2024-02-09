От церкви монастыря Хора к мечети Кахрие-джами: что нужно знать о византийском храме Стамбула

Церковь монастыря Хора или церковь Христа Спасителя в Полях - византийский храм, который входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Расскажем, где находится монастырь Хора, кто и когда его построил, как до него добраться, почему сейчас там находится мечеть и когда она откроется для посещения.

Церковь известна мозаиками и фресками, иллюстрирующими жизнь Иисуса Христа, Девы Марии и других библейских святых.

Кто построил церковь Хора?

Изначально на этом месте была византийский монастырь, который построили в начале IV века еще за пределами стен Константинополя. Отсюда монастырь и получил свое название “Хора”, что значит за пределами города или в полях. Во время правления византийского императора Феодосия пределы города расширились, и монастырь оказался на территории Константинополя, но название все равно сохранилось. В VI веке монастырь пострадал от землетрясения и при императоре Юстиниане его пришлось отстраивать практически заново.

В XI веке монастырь расширился в связи с тем, что был построен новый Влахернский дворец. Во время правления византийского императора Алексия I Комнина церковь претерпела значительные изменения, но после землетрясения в начале XII века снова потребовались восстановительные работы.

В начале XIV века церковь перестраивал младший сын императора Алексея - Исаак Комнин. Именно тогда, между 1315 и 1321 годами, в церкви появились знаменитые фрески и мозаики работы неизвестных художников. Известно только, что заказал их византийский философ и астроном Феодор Метохит, покровительствующий в те годы монастырю.

Считается, что во время осады Константинополя в 1453 году в церковь Хора поместили икону Богоматери Одигитрии, которую называли защитницей города. С тех пор ее след в истории теряется.

Монастырь Хора, музей Карие или мечеть?

Церковь монастыря Хора успела побыть как мечетью, так и музейным помещением. Но в настоящее время это мечеть. В XVI веке, через полвека после завоевания Константинополя Османской империей церковь Хора объявили мечетью. Фрески и мозаику замазали, так как в исламе существует запрет на изображения людей и животных, но это даже поспособствовало их сохранности. От монастыря Хора осталась только эта церковь, к ней был пристроен минарет, крышу также переделали. Теперь архитектура мечети Карие представляет собой сочетание византийского и османского стилей в архитектуре.

В XX веке в мечети Кахрие-джами был открыт музей Карие. Здание церкви использовалось в качестве музея на протяжении 62 лет, с 1958 по 2020 год. Подготовка к открытию музея велась с 1945 года. В 2020 году было объявлено о планах возвратить этому месту статус мечети.

Где находится монастырь Хора?

Мечеть Карие расположена на европейской стороне Стамбула в квартале Эдирнекапы, который сходит в район центральный Фатих. Этот квартал примечателен тем, что примыкает к древним стенам бывшего Константинополя. По пути к мечети от залива Золотой Рог лежит Малый Влахернский дворец или Текфур-сарай. Самая крупная мечеть поблизости - Михримах-султан.

Фрески и мозаики монастыря Хора

Церковь при монастыре Хора в первую очередь известна хорошо сохранившимися поздневизантийскими мозаиками и фресками, иллюстрирующими различные сюжеты из Библии. Эти мозаики и фрески выделяются своим исключительным мастерством, яркими цветами и детализацией.

То, что посетители видят сегодня - это не первоначальная церковь. Здание храма реконструировали как минимум пять раз, самые крупные работы проводились в XI, XII и XIV веках. Практически все внутреннее убранство, включая знаменитые мозаики и фрески, датируются примерно 1320 годом.

Церковь Хора состоит из четырех секций. Сначала идет притвор или нартекс, который разделяется на внешний и внутренний, оба украшены мозаиками. Далее располагается центральное помещение церкви - неф или наос, здесь сохранились всего три мозаики. Четвертая часть церкви - это паралексия или придел, здесь есть фрески на тему Страшного Суда, которые особенно впечатляют.

Как добраться до мечети Карие?

Самый приятный способ добраться до мечети Карие - это паром, идущий по бухте Золотой Рог. Выйти нужно на причале Айвансарай, оттуда до мечети 20 минут пешком. Паром ходит между причалами Эюп и Ускюдар через Каракей и Эминеню.

Чтобы добраться до мечети Карие с площади Таксим, можно сесть на один из автобусов, идущих до остановки Эдирнекапы, оттуда до мечети идти 10 минут.

Чтобы добраться до мечети Карие из Султанахмета, можно сесть на трамвай до остановки Эминеню, а оттуда ехать на автобусе до Эдирнекапы.

Ближайшая станция метро находится в 20 минутах пешком - Топкапы-Улубатлы линии М1, с нее можно пересесть на линию скоростного трамвая Т4.

Когда откроется мечеть Карие?

Церковь Хора закрыли для посетителей еще в 2020 году. Тогда было объявлено, что после проведения реставрации здесь будет мечеть. Ранее появившуюся информацию об открытии мечети в конце этого февраля опровергли: мечеть Карие откроется, когда будут завершены все финальные реставрационные работы. Известно только то, скорее всего это произойдет в мае этого года.