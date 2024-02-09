От церкви монастыря Хора к мечети Кахрие-джами: что нужно знать о византийском храме Стамбула

Церковь известна мозаиками и фресками, иллюстрирующими жизнь Иисуса Христа, Девы Марии и других библейских святых.
Кто построил церковь Хора?
Изначально на этом месте была византийский монастырь, который построили в начале IV века еще за пределами стен Константинополя. Отсюда монастырь и получил свое название “Хора”, что значит за пределами города или в полях. Во время правления византийского императора Феодосия пределы города расширились, и монастырь оказался на территории Константинополя, но название все равно сохранилось. В VI веке монастырь пострадал от землетрясения и при императоре Юстиниане его пришлось отстраивать практически заново.
В XI веке монастырь расширился в связи с тем, что был построен новый Влахернский дворец. Во время правления византийского императора Алексия I Комнина церковь претерпела значительные изменения, но после землетрясения в начале XII века снова потребовались восстановительные работы.
В начале XIV века церковь перестраивал младший сын императора Алексея - Исаак Комнин. Именно тогда, между 1315 и 1321 годами, в церкви появились знаменитые фрески и мозаики работы неизвестных художников. Известно только, что заказал их византийский философ и астроном Феодор Метохит, покровительствующий в те годы монастырю.
Считается, что во время осады Константинополя в 1453 году в церковь Хора поместили икону Богоматери Одигитрии, которую называли защитницей города. С тех пор ее след в истории теряется.
Монастырь Хора, музей Карие или мечеть?
Церковь монастыря Хора успела побыть как мечетью, так и музейным помещением. Но в настоящее время это мечеть. В XVI веке, через полвека после завоевания Константинополя Османской империей церковь Хора объявили мечетью. Фрески и мозаику замазали, так как в исламе существует запрет на изображения людей и животных, но это даже поспособствовало их сохранности. От монастыря Хора осталась только эта церковь, к ней был пристроен минарет, крышу также переделали. Теперь архитектура мечети Карие представляет собой сочетание византийского и османского стилей в архитектуре.
В XX веке в мечети Кахрие-джами был открыт музей Карие. Здание церкви использовалось в качестве музея на протяжении 62 лет, с 1958 по 2020 год. Подготовка к открытию музея велась с 1945 года. В 2020 году было объявлено о планах возвратить этому месту статус мечети.
Где находится монастырь Хора?
Мечеть Карие расположена на европейской стороне Стамбула в квартале Эдирнекапы, который сходит в район центральный Фатих. Этот квартал примечателен тем, что примыкает к древним стенам бывшего Константинополя. По пути к мечети от залива Золотой Рог лежит Малый Влахернский дворец или Текфур-сарай. Самая крупная мечеть поблизости - Михримах-султан.
Фрески и мозаики монастыря Хора
Церковь при монастыре Хора в первую очередь известна хорошо сохранившимися поздневизантийскими мозаиками и фресками, иллюстрирующими различные сюжеты из Библии. Эти мозаики и фрески выделяются своим исключительным мастерством, яркими цветами и детализацией.
То, что посетители видят сегодня - это не первоначальная церковь. Здание храма реконструировали как минимум пять раз, самые крупные работы проводились в XI, XII и XIV веках. Практически все внутреннее убранство, включая знаменитые мозаики и фрески, датируются примерно 1320 годом.
Церковь Хора состоит из четырех секций. Сначала идет притвор или нартекс, который разделяется на внешний и внутренний, оба украшены мозаиками. Далее располагается центральное помещение церкви - неф или наос, здесь сохранились всего три мозаики. Четвертая часть церкви - это паралексия или придел, здесь есть фрески на тему Страшного Суда, которые особенно впечатляют.
Как добраться до мечети Карие?
- Самый приятный способ добраться до мечети Карие - это паром, идущий по бухте Золотой Рог. Выйти нужно на причале Айвансарай, оттуда до мечети 20 минут пешком. Паром ходит между причалами Эюп и Ускюдар через Каракей и Эминеню.
- Чтобы добраться до мечети Карие с площади Таксим, можно сесть на один из автобусов, идущих до остановки Эдирнекапы, оттуда до мечети идти 10 минут.
- Чтобы добраться до мечети Карие из Султанахмета, можно сесть на трамвай до остановки Эминеню, а оттуда ехать на автобусе до Эдирнекапы.
- Ближайшая станция метро находится в 20 минутах пешком - Топкапы-Улубатлы линии М1, с нее можно пересесть на линию скоростного трамвая Т4.
Когда откроется мечеть Карие?
Церковь Хора закрыли для посетителей еще в 2020 году. Тогда было объявлено, что после проведения реставрации здесь будет мечеть. Ранее появившуюся информацию об открытии мечети в конце этого февраля опровергли: мечеть Карие откроется, когда будут завершены все финальные реставрационные работы. Известно только то, скорее всего это произойдет в мае этого года.