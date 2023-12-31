Что осталось от стен Константинополя и где их увидеть в Стамбуле?

Святослава Прокофьева

Стены Константинополя были последней мощной оборонительной системой древности. Они считаются одним из наиболее сложных укреплений, когда-либо построенных. Расскажем, для чего были построены стены Константинополя, когда и кто их возвел, когда они были разрушены, где их сейчас можно увидеть в Стамбуле.

Стены Константинополя известны как одно из самых внушительных оборонительных сооружений древности. Прошло около тысячи лет, прежде чем они были впервые взяты штурмом. За этот период времени многие армии подходили к стенам Константинополя только для того, чтобы уйти ни с чем.

Что такое стены Константинополя?

Стены Константинополя представляют собой фортификационное сооружение из камня, построенное для защиты новой столицы Римской империи, после того, как город на Босфоре был провозглашен “Новым Римом”.

Кто и когда построил стены Константинополя?

Впервые эти крепостные стены были построены при римском императоре Константине I, но за свою исключительно долгую историю они претерпели множество дополнений и модификаций. Но и Константин Великий строил не на пустом месте: примерно там, где сейчас стоит дворец Топкапы, был греческий акрополь Византий - предшественник Константинополя. И самые первые стены в этом месте были построены греческими колонистами примерно в VII веке до н.э.

Строительство стен при Константине велось с 324 года и закончилось только при следующем императоре Констанции II. Расширены были стены Константинополя в начале V века при византийском императоре Феодосии II. В честь него они получили название Феодосиевы стены. Первый трехлетний этап расширения стен был завершен под руководством префекта Флавия Анфимия около 413 года, но после землетрясения 447 года их пришлось восстанавливать. Тогда город защищали два ряда стен протяженностью в 20 км и высотой 12 метров, крепостные стены венчала почти сотня башен. С тех пор стены не раз достраивались и ремонтировались, особенно после ударов стихии и перед готовящимися осадами.

Когда были разрушены стены Константинополя?

Стены Константинополя были практически неприступны, они отражали неоднократные попытки вражеских армий захватить столицу более 20 раз, в том числе авар, булгар, варягов-русов, арабов и персов. Вполне вероятно, что если бы город Константинополь пал в результате некоторых из этих осад, Византийская империя пала бы вместе с ним.

Первый раз Константинополь был взят крестоносцами весной 1204 года во время Четвертого крестового похода.

В 1261 году Константинополь отбила Никейская империя - одно из государств, образовавшихся после развала Византии. Но технологии не стоят на месте, и в конечном итоге с изобретением пороховой осадной пушки "Бомбарда" стена города не выдержала. В конце концов, 29 мая 1453 года после изнурительной двухмесячной осады защита Константинополя были прорвана силами Османской империи. Части стен Константинополя была разрушены во время осады, но разрушенные участки впоследствии были частично восстановлены.

Где находятся стены Константинополя?

На сегодняшний день от Феодосийских стен осталось всего лишь немногим более 5 км. Сохранившиеся участки стен расположены в центральном районе Фатихе, они тянутся от берега Золотого Рога, возле Малого Влахернского дворца, до Золотых ворот и берега Мраморного моря.

Где лучше посмотреть стены Константинополя?

Большие фрагменты византийских стен все еще можно увидеть. В определенных точек можно полюбоваться на древние стены и даже потрогать, поскольку доступны они круглосуточно и бесплатно. Многие участки были отреставрированы, но некоторые части стен остались в первозданном виде. Лучшие места, чтобы увидеть стены Константинополя - это Церковь Христа Спасителя в Полях, Малый Влахернский дворец, ворота в квартале Эдирнекапы и Золотые ворота.

Монастырь Хора, вероятно, самое простое место для посещения и осмотра стен, поскольку церковь находится на высокой точке и окружена стенами с обеих сторон.

На протяжении большей части стены проходил ров, к настоящему моменту он почти полностью засыпан, но в некоторых местах видно, где он проходил, например, около Золотых ворот. Золотые Ворота - это также один из лучших участков крепостных стен, который стоит увидеть. Они расположены на южном конце Феодосиевых стен, позже их включили в состав османской крепости XV века Едикуле (что означает "Семь башен"). И хотя эту крепость сейчас реставрируют, экскурсии, посвященные истории Константинополя и его стен, без нее не обходятся. В крепости можно увидеть древние подземелья, некогда встроенные в стены. Во время экскурсий посетители часто поднимаются на некоторые из башен крепости.

При императоре Константине были построены первые Золотые ворота, но они не сохранились, можно увидеть только ворота 391 года, возведенные при Феодосии. С веками эти ворота потеряли большую часть своего великолепия, в том числе и богатое убранство, из-за которого они были названы золотыми. Особенно сильно ворота пострадали от землетрясения 1509 года. От Золотых ворот шла главная улица Константинополя - Меса. Небольшой участок этой улицы можно увидеть и сегодня.

Самая длинная древняя стена Турции

Однако древние стены Константинополя не самые длинные в Турции. Самую протяженную стену в Турции можно увидеть в Диярбакыре. Это вторая по длине оборонительная стена в мире после Великой Китайской стены. Длина диярбакырских стен составляет почти 6 км, они включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.