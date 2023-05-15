Северокавказские общественно-экономические коллизии глазами местных СМИ. О чем на минувшей недели писали ведущие региональные издания Северного Кавказа, а также Абхазии и Южной Осетии.

Главной темой в СМИ на минувшей неделе были мероприятия по празднованию 78 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В республиках СКФО прошли военные парады, митинги, чествования ветеранов, возложения цветов к мемориалам, праздничные концерты…

День Победы в Северной Осетии

В 10 часов 9 мая над площадью Свободы во Владикавказе раздались позывные сигнала "Слушайте все!", прозвучала историческая запись сообщения Совинформбюро о победоносном завершении войны и бой курантов Спасской башни. С поздравлением к народу Северной Осетии обратился глава региона Сергей Меняйло:

С первых дней войны на фронт ушли десятки тысяч сыновей и дочерей нашей республики. И мы всегда будем поименно помнить тех, кто не дал утвердить на планете диктатуру нацизма. Наша задача – с гордостью пронести славу этого подвига через века, не дать осквернить историю и "отменить" вклад нашего народа в трудную, добытую кровью миллионов людей победу.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

День Победы в Дагестане

Центром праздничных мероприятий стал Каспийск. Здесь на центральной площади города прошел военный парад. Более 800 военнослужащих прошли маршем по площади. В Параде приняли участие личный состав Краснознаменной Каспийской флотилии, представители МЧС, состав Пограничного управления ФСБ России по РД, парадный расчет Главного управления МЧС по РД, 136-я отдельная гвардейская мотострелковая, Усмано-Берлинская, Краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригада, а также юнармейцы республики и кадеты Морской школы-интерната им. М. Гаджиева. Кроме того, здесь прошли парадные расчеты от Управления штаба КФл, бригады надводных кораблей, сводный военный оркестр и женщины-военнослужащие. Вслед за пешим строем по центральной площади проехала механизированная колонна под командованием начальника штаба КФл Олега Криворога. В состав колонны вошли 20 единиц образцов современной боевой техники и вооружения: бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили "Ахмат", мобильная лаборатория "Корвет-С" на базе автомобиля КамАЗ-5350 и ГАЗ 2330-ТИГР, советская боевая машина реактивной артиллерии "Катюша", а также пусковые установки берегового ракетного комплекса "Бал". Праздничные мероприятия завершились салютом на набережной Каспийска. Артиллеристы выполнили 30 орудийных залпов из 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30 с интервалом в 30 секунд.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

День Победы в Абхазии

В Абхазию 9 мая привезли частичку огня с Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены, от которого зажгли "Вечный огонь" у памятника Неизвестному солдату на Набережной Диоскуров в Сухуме. На торжественном митинге посол России в Абхазии Михаил Шургалин, отметив вклад жителей республики в Победу, высказал признательность за то, что в республике с вниманием относятся к памяти павших, чтут ветеранов, оберегают установленные памятники, места захоронений.

Благодаря вам, все мы сегодня живем, работаем, воспитываем детей и внуков. Наша привычная мирная жизнь – ваша прямая заслуга. Низкий вам поклон, здоровья, кавказского долголетия, жизненных сил и оптимизма

- сказал Шургалин.

Сегодняшний день в Абхазии живут 20 ветеранов Великой Отечественной войны. На ее фронтах сражалось более 55 тысяч, более 17 тысяч погибли, 22 человека удостоены звания Герой Советского Союза.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Дагестане будут развивать рынок газомоторного топлива

О перспективах этого направления на совещании у главы республики рассказал первый зампредседателя правительства республики Манвел Мажонц. Сейчас сжиженный природный газ стал самым доступным по цене видом моторного топлива. К его преимуществам относят:

отсутствие вредных примесей,

уменьшение выброса токсичных веществ в окружающую среду и износа двигателя,

снижение расходов на топливо и ремонт.

На территории республики функционирует 17 метановых заправок и 15 постов переоборудования автомобилей на метан. Число транспортных средств, использующих газомоторное топливо, составляет около 20 % от общего количества всего транспорта региона.

От Санкт-Петербурга до Москвы и от Москвы до Краснодарского края обеспечен коридор из заправочных комплексов, которые дают возможность доехать до нужного пункта на газе. Стоит задача – продлить этот коридор, включив в него республики СКФО, в том числе и Дагестан. Нам надо определить точки, где могут быть построены эти комплексы, которые должны стать местами притяжения инвестиций. Помимо прочего, есть договоренность с дочерней компанией Газпрома о строительстве 6 заправочных комплексов жидкого топлива. Принята программа федерального уровня о строительстве завода по производству сжиженного природного газа

– сообщил первый вице-премьер.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о необходимости комплексного подхода к строительству автозаправочных центров, которые должны включать в себя многотопливную заправочную станцию, станцию техобслуживания транспорта, пункт переоборудования транспортных средств, а также зоны отдыха и питания. Меликов поручил к концу июня подготовить масштабный инвестиционный проект по развитию транспортной логистики. К этой работе должны подключиться не только Минтранс и Минстрой, но и Минтуризма республики с муниципалитетами.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Онлайн-голосования в Ингушетии

В Ингушетии активно используются онлайн-голосования при выборе объектов для благоустройства в рамках реализации нацпроекта "Формирование комфортной городской среды". Граждане сами выбирают объекты, на которые властным структурам стоит обратить внимание. В Назрани с начала голосования, 26 апреля, свои голоса за тот или иной объект отдали 7443 горожан. В Сунженском районе для голосования обозначены два объекта. В Магасе также продолжается жители выбирают выбор территории реконструкции и обновлени. Джейрахский район представил в 2023 году два проекта. Проголосовать можно до 30 мая на сайте https://06.gorodsreda. Выбранные гражданами для благоустройства в этом году объекты, предстанут в новом виде уже в 2024 году. У граждан есть возможность визуально, благодаря фотофиксации проведенных работ, оценить степень преобразования территорий муниципалитета.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Югоосетинские художники в Петербурге

В Петербурге в Новом музее открылась выставка картин молодых художников творческого объединения Tskhinval 5 Южной Осетии. Экспозиция состоит из 60 работ. На вернисаже представлены картины молодых, но уже достаточно известных художников Марии Кокоевой, Магреза Джиоева, Карины Дзигоевой, Георгия Шавлохова, Марии Догузовой, а также тех, которые присоединилась к творческому объединению недавно. Каждому участнику для его картин выделен отдельный стенд.

Своей миссией "Tskhinval 5" считает поддержание и развитие традиций осетинского изобразительного искусства и их пропаганду не только в Осетии, но и за ее пределами. Горные пейзажи, величественные и неприступные, прекрасные в разное время дня и во все сезоны в году, представлены в работах авторов. Практически у всех участников выставки встречаются темы Нартского эпоса, лежащего в основе современной осетинской культуры, или эпические сюжеты, или образы аланов, предков, орнаментальная символика, мощь древних храмов, традиционная домашняя утварь. Как считает член Ассоциации искусствоведов Елена Григорьянц, при всем внимании к традициям, художники говорят современным пластическим языком, в котором просматривается стилистика авангарда и символизм.

Участница выставки Мария Кокоева высоко оценила предоставленную возможность продемонстрировать свои картины взыскательной публике Санкт-Петербурга:

Выставка станет триггером, мотивирующим на создание новых полотен. Петербург традиционно вдохновляет художников, подпитывает творческих людей, и мы очень рады, что благодаря выставке смогли окунуться в атмосферу культурной столицы. Это очень важно для профессионального развития всех творческих работников

Выставка продлится до 25 июня.