Северокавказские общественно-экономические коллизии глазами местных СМИ. О чем на минувшей недели писали ведущие региональные издания Северного Кавказа, а также Абхазии и Южной Осетии.

Завершившаяся в Минводах Кавказская инвестиционная выставка (КИВ) стала площадкой для презентации возможностей регионов СКФО, выработки новых направлений развития экономики субъектов. Деловая программа КИВ-2023 включала в себя серию круглых столов, дискуссий и встреч.

Дагестан на выставке

Делегация Дагестана продемонстрировала проекты, разработанные в рамках экономической модели развития республики, связанные с развитием сельского хозяйства, Каспийского промышленного, транспортно-логистического и плодоовощного кластеров, с реализацией стратегического проекта "Город обувщиков" и других. На выставке Дагестан подписал соглашение Росагролизингом для решения проблем развития агропромышленного комплекса. В экспозиции республики был представлен не только инвестиционный, но и культурный потенциал Дагестана. Особое внимание уделено творчеству поэта Расула Гамзатова, 100-летие которого отмечается в этом году.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

КЧР на инвестиционной выставке

Карачаево-Черкесия представила проекты, связанные с развитием зеленой генерации. Речь идет о строительстве четырех малых гидроэлектростанций, две из которых уже ввели в эксплуатацию. Проекты интенсивного садоводства и строительство оптово-распределительных центров включают два проекта по закладке садов интенсивного типа общей площадью 1 тыс. га и проекты по строительству двух плодохранилищ с возможностью единовременного хранения до 90 тыс. тонн. Также было продемонстрировано развитие туристско-рекреационных кластеров "Архыз" и "Теберда-Домбай" - проекты реализуются в формате частно-государственного партнерства с привлечением инвестиционных бюджетных кредитов, средств инвесторов и госпрограмм. Как заметил глава КЧР Рашид Темрезов, по результатам реализации этих проектов общий объем инвестиций составит более 170 млрд рублей и позволит создать порядка 12 тыс. новых рабочих мест.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Абхазия на инвестиционной выставке

Президент Абхазии Аслан Бжания сказал, что участие в выставке дает возможность перенять опыт, а также предложить несколько своих инвестиционных проектов. При поддержке российских инвесторов в Абхазии и уже реализуются проекты в транспортной отрасли.

Мы прорабатываем проект по восстановлению авиационного сообщения, реконструкции международного аэропорта "Сухум" имени В.Г. Ардзинба. Недавно была презентована схема газификации Абхазии, и мы рассчитываем, что вскоре перейдем к практической реализации данной инициативы. Рассматриваются крупные проекты в сфере туризма на всей территории Абхазии. Речь идет о масштабных строительных работах, комплексах, туристических кластерах. В этом сегменте есть те узлы, где мы можем и должны взаимодействовать

– считает Бжания.

Россельхозбанк на инвестиционной выставке

Руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Анна Осетрова рассказала, что за последние 5 лет банк направил на поддержку садоводства в СКФО около 5 млрд рублей, среди которых порядка 10 проектов – по закладке садов интенсивного типа. Программы предусматривает льготную ставку по кредитам на уровне не более 5% годовых. Практически все проекты предусматривают возмещение инвесторам части капитальных затрат, так как индустриальное садоводство на государственном уровне определено как приоритетная отрасль сельского хозяйства, в том числе из-за высокого потенциала импортозамещения.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Помимо традиционных направлений садоводства, Россельхозбанк видит перспективы роста по питомниководству, переработке плодов и ягод, фруктохранилищам, в том числе вне регионов-производителей, а также по проектам в круглогодичном выращивании овощей и ягод в теплицах. Благодаря уникальным для России агроклиматическим условиям, регионы СКФО – одни из ключевых производителей фруктов и ягод. Здесь собирается почти 40% плодово-ягодной продукции от общероссийских объемов. Плодоводство представлено во всех регионах СКФО, но бесспорными лидерами валового сбора являются Кабардино-Балкария и Ставропольский край. Наряду с финансированием, РСХБ обучает садоводов в "Школе фермера" и помогает им реализовывать продукцию при помощи маркетплейса "Свое родное" и на мини-ярмарках "Вкусная пятница".

СКФО

Полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка, выступая в Минеральных Водах, на совещании проведенном председателем правительства Михаилом Мишустиным с членами Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО, отметил, что принятые на федеральном уровне решения по вопросам развития регионов округа оказались своевременными и эффективными. Благодаря совместной комплексной работе утверждена Стратегия социально-экономического развития СКФО на период до 2030 года, реализуются модели экономического развития субъектов округа и система мер по снижению доли "теневой" экономики, предпринимаются усилия по стабилизации топливно-энергетического комплекса СКФО, эффективно достигаются показатели национальных проектов.

За последние два года доходы консолидированных бюджетов в целом по округу по сравнению с 2020 годом выросли на 23,4%.

В 2022 году индекс промышленного производства в СКФО составил 102,7% к 2021 году.

Объем работ по виду деятельности "Строительство" увеличился на 4,4%. Объем ввода жилья также сохраняет эту тенденцию, увеличившись на 26,5%.

Социально-экономические показатели продолжают демонстрировать стойкую положительную динамику. В рамках реализации национальных проектов в 2022 году в СКФО возведено более 1100 социально значимых объектов. Общая сумма финансирования составила 93,99 млрд. рублей. В текущем году также ведется строительство, реконструкция, ремонт более 1100 социально значимых объектов, в том числе 131 школы, 14 детских дошкольных учреждений, 290 объектов здравоохранения и так далее.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2022 год выросла почти на 10% по отношению к 2021 году и составила больше 37 тыс. рублей. Уровень безработицы по методологии МОТ в среднем в октябре-декабре 2022 года составил 10,3%. Это самый низкий показатель по округу с 2016 года. В течение трех последних лет было создано более 190 тыс. рабочих мест.

Внешнеторговый оборот округа за прошедший год составил 3,6 млрд дол., что выше объемов 2021 года почти на 27%. Сальдо внешнеторгового баланса сложилось положительным в сумме 1,3 млрд долларов.

Вместе с тем в округе до сих пор одной из самых острых проблем остается "теневая" экономика и неформальная занятость населения. По оценкам Росстата, доля занятых в неформальной экономике в субъектах округа составляет около половины работающего населения, что вдвое больше среднего значения по РФ. Проблема неформальной занятости наблюдается, прежде всего, в сфере малого и среднего предпринимательства. В качестве таких механизмов, которые бы стимулировали участников рынка к легальной деятельности, полпред назвал развитие системы финансово-кредитной поддержки, предоставление льготных кредитов, расширение финансовой базы гарантийных фондов, снижение налоговой нагрузки, в том числе, на легализуемые предприятия, инфраструктурную поддержку через создание индустриальных и промышленных парков и другие.

Представитель главы государства в округе подчеркнул, что все шаги, которые сегодня на разных уровнях и в разных направлениях предпринимаются, делаются с учетом изменения внешнеполитической ситуации. После начала специальной военной операции в округе был серьезно расширен потенциал предприятий оборонно-промышленного комплекса. Под председательством попреда состоялось совещание о деятельности профильных заводов, работающих по гособоронзаказу, на территории Ставропольского края. В ближайшее время подобные мероприятия пройдут в других регионах СКФО. Во взаимодействии с заинтересованными структурами решаются проблемы с кадрами для оборонно-промышленного комплекса.

Дагестан

Рисоводство становится одним из важных направлений агропрома Дагестана. Возделыванием этой культуры в республике занимается 20 муниципальных районов и четыре рисоперерабатывающих завода. В 2022 году площадь посевов риса увеличилась на 4,3 тыс. га и достигла 31,3 тыс га. Дагестан занимает лидирующие позиции среди субъектов РФ по производству плодов, овощей, винограда, а также мяса, шерсти, овечьего сыра и риса. В растениеводстве наблюдается увеличение выпуска основных видов продукции: объемы зерна в прошлом году по сравнению с предыдущим периодом увеличились на 3%, овощей – на 2,9%, плодов – на 4,6%, риса – на 16,1%. В прошлом году аграрии республики на 11,5 тыс. га увеличили посевную площадь, вовлечено в оборот 5,4 тыс. га ранее не использованной пашни.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ингушетия

В сельском поселении Сурхахи в Ингушетии близится к завершению строительство современной школы на 704 места. Большое здание в три этажа с подвальными помещениями построено на земельном участке площадью 4,2 га по линии реализации национального проекта "Образование", информировали газету "Сердало" в строительном ведомстве региона. Новое учебное учреждение планируется сдать в строй к июню этого года. В нынешнем году по линии федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование" в Ингушетии планируют сдать в строй 11 объектов общего образования на 6458 мест. Школы возведут в сельских поселениях Троицкое, Нестеровское, Али-Юрт, а в селах Инарки, Верхние Ачалуки, Сурхахи и городе Сунже появятся по две СОШ.

Наличие в республике школ, соответствующих уровню современных образовательных учреждений, с необходимыми удобствами для наставников и учащихся — результат работы в рамках нацпроектов. Новые объекты позволят учиться нашим детям в хороших школах и получать качественное образование, а педагогам — трудоустроиться

— подчеркнул глава РИ Махмуд-Али Калиматов, оценивая перспективы воплощаемых в жизнь проектов.

Он отметил, что новые учебные учреждения дадут региону 988 рабочих мест, что является очень значимым для республики показателем. Плюс к этому в Ингушетии в настоящее время стартует возведение четырех объектов на свыше двух тысяч ученических мест, завершение которых ожидается в следующем году.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 2022 году Ингушетия вошла в двадцатку субъектов страны по 100% выполнению программы капитального ремонта школ. В этом году республика принимает участие в реализации 44 региональных проектов в составе 12 национальных проектов. Общий объем финансовых средств на текущий год составляет 5,322 млрд 322 рублей, из них федеральные — 4,703 млрд рублей, республиканский бюджет — 618 млн рублей.

Кабардино-Балкария

За счет всех действующих программ в 2023 году в Кабардино-Балкарии планируется привести в нормативное состояние 160 км региональных и местных дорог. Об этом сообщил глава КБР Казбек Коков, принявший участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина в рамках научно-практической конференции Федерального дорожного агентства "Эффективные подходы к реализации дорожной деятельности на территории субъектов РФ" в Казани. Для региональных дорог активно внедряется инструмент опережающего финансирования.

По поручению президента Владимира Путина, регионы получили возможность реализовать уже в этом году дорожные проекты, которые были запланированы на 2024 год. В 2023 году перед субъектами была поставлена задача еще раз проработать все детали предстоящей деятельности на опорной сети дорог с учетом уникальности каждого региона и конкретных потребностей жителей, что необходимо для того, чтобы не только достичь запланированных показателей нормативности, но и сохранить достигнутые позиции. В результате этой работы актуализированы программы пятилетнего развития дорожной сети во всех субъектах РФ.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На сегодня протяженность автодорог регионального значения в КБР, включенных в опорную сеть РФ, составляет 314 км, из которых в нормативном состоянии – порядка 228 км, то есть порядка 73% трасс. Как заявил глава региона, в результате дорожных работ в текущем году этот показатель увеличится на 34 км. Будут отремонтированы автодороги Чегем 2 - Чегемцук протяженностью 3,5 км, Куба-Таба - Верхний Куркужин (18,7 км), Пролетарское — Виноградный - Гвардейский (1,8 км), Майский - Заречный - Ново-Ивановское (10 км). Важный критерий при составлении планов дорожных работ – расположение на ремонтируемых участках социально значимых объектов, объектов туристического кластера. Ремонтные работы ведутся в границах 18 населенных пунктов.

Кроме того, масштабные работы в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" реализуются на автодороге Чегем Второй – Булунгу, ведущей к туристическим объектам Чегемского ущелья. Также продолжаются работы и на федеральной сети дорог. Активно ведутся работы по автодороге федерального значения Р-217 "Кавказ" на участке от селения Аргудан до границы с Северной Осетией общей протяженностью порядка 15,5 км.