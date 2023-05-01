Северокавказские общественно-экономические коллизии глазами местных СМИ. О чем на минувшей недели писали ведущие региональные издания Северного Кавказа, а также Абхазии и Южной Осетии.

Чечня

Промышленность занимает ведущее место в экономике Чечни. Там работает 500 промышленных предприятий, индекс промышленного производства за 2022 год составил 105,6%. Наиболее крупные из них – ООО "ЧеченАвто", ООО "ГрозСтройКерам", АО "Чеченцемент", НАО ИСТ "Казбек", АО "Чеченнефтехимпром". Одни заводы, которые работали еще до двух военных кампаний, восстановлены, другие были отстроены с нуля.

Автопром

Осенью прошлого года на базе ОАО "ЧеченАвто" запущено сборочное производство автомобилей ГАЗель Next. На начальном этапе ежемесячно планируется выпускать до 100 автомобилей. На предприятии намерены повысить объемы сборочного производства LADA "Granta" до 10 тыс. автомобилей в год и наладить производство машин УАЗ. Планируется запуск производства легкового военного автомобиля с привлечением Российского университета спецназа. В Чечне также работают над созданием Инжинирингового центра за счет грантовых средств на базе ГГНТУ им. академика М.Д. Миллионщикова. Там будут разрабатываться и внедряться инновационные автомобильной промышленности, машиностроения и беспилотных летательных систем. Сейчас университет проводит подготовку документации для участия в федеральном конкурсе.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Удобрения

Рассматриваются вопросы строительства двух комплексов по производству удобрений. Для реализации проектов предварительно отобраны площадки с наиболее благоприятными условиями технологического подключения к энергетической инфраструктуре и расположенные в непосредственной близости от необходимой транспортной инфраструктуры.

Энергетика

Ведется строительство МГЭС "Башенная" мощностью 10 МВт, которая станет крупнейшим объектом гидроэнергетики в регионе. В год станция способна вырабатывать 45 млн кВт/ч экологически чистой, возобновляемой электроэнергии, которая будет направляться в энергосистему республики. По словам главы республики Рамзана Кадырова, помимо прямых вложений в крупные проекты, инвестиции позволяют республике подвергнуть реорганизации некоторые проекты, считавшиеся нерентабельными. Так, запущено предприятие ООО "Электропульт-Грозный", деятельность которого была приостановлена еще в 2015 году. Дополнительно на базе данного предприятия был реализован инвестиционный проект ООО "Электроприбор".

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Фонд развития промышленности

На развитии экономики сказывается поддержка Фонда развития промышленности ЧР. Он позволяет предоставлять льготные займы предпринимателям под низкие проценты, предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, импортозамещение, лизинг производственного оборудования, реализацию станкостроительных проектов, цифровизацию действующих производств, выпуск комплектующих, маркировку товаров и повышение производительности труда.

Проекты

Чечня участвует в реализации 41 регионального проекта, входящих в состав 10 национальных проектов, которые предполагают капитальное строительство, реконструкцию, благоустройство и капитальный ремонт социальных и жилых объектов до 2030 года, что подразумевает наличие рынка сбыта готовой строительной продукции. Учитывая, что наибольший удельный вес в обрабатывающих производствах занимает выпуск строительных материалов, развитие данной отрасли и модернизация действующих в республике крупных предприятий является одним из значимых направлений роста в промышленном секторе.

Северная Осетия

В Беслане запущен в эксплуатацию завод по производству рыбных кормов и комбикормов для крупного рогатого скота. Инвестиционный проект стоимостью более 2 млрд рублей реализуется в два этапа. Компания "РусМодус-Фид" уже закупила современное оборудование из Китая, Германии, Дании, Бельгии и Турции для производства высококачественных кормов для сельскохозяйственных нужд, произведено оснащение и модернизация производства.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По словам представителей компании, мощность предприятия на первом этапе составляет порядка 250 тонн в сутки по производству рыбных кормов и до 300 тонн комбикормов для КРС. Производственная мощность завода составляет более 200 тыс. тонн продукции в год. Комментируя открытие нового производства, глава республики Сергей Меняйло подчеркнул социальную значимость нового предприятия не только для Правобережного района, но и для всего региона.

Открытие каждого нового предприятия в республике – повод, заслуживающий особого внимания. Вдвойне приятно, когда у нас открываются современные, созданные по высоким технологическим стандартам объекты. К примеру, корма для рыбы – дефицитная вещь, как вы знаете, прежде их приобретали за границей. Теперь у нас есть возможность предложить рыбоводческим хозяйствам эту продукцию, сделать свою кормовую базу. Проект очень нужный и, безусловно, важный

– отметил Сергей Меняйло.

В апреле 2023 года планируются первые отгрузки продукции. В краткосрочных планах освоение второго этапа – дооснащение производства рыбных кормов линией производительностью 250 тонн продукции в сутки.

Кабардино-Балкария

Животноводы Кабардино-Балкарии готовятся к пастбищному сезону, который обычно стартует 1 июня. Аграрии формируют гурты крупного рогатого скота, в том числе, яков, отары овец, табуны лошадей. По информации республиканского штаба отгонных пастбищ при Минимуществе КБР, на сегодня уровень вовлеченности в экономический оборот земель отгонного животноводства составляет более 80%. Для сравнения: по итогам сезона 2019 года этот показатель был равен 45%.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По итогам 2022 года на землях отгонного животноводства в целом по республике было сосредоточено порядка 182 тыс. сельхоз животных, в том числе 50 тыс. голов КРС, 120 тыс. овец и коз, около 8 тыс. лошадей и 4 тыс. яков. Их обслуживанием было занято свыше 120 отраслевых работников и профильных специалистов. С июня по октябрь 2022 года всеми категориями хозяйств на землях альпийского высокогорья было произведено более 4 тыс. тонн товарного молока и чуть более 2 тыс. тонн мяса в живом весе. В нынешнем году летне-пастбищный сезон в регионе решено продлить на две недели и завершить в конце первой декады ноября.

Дагестан

В Сулейман-Стальском районе Дагестана реализуется крупный инвестиционный проект по производству мясо-молочной продукции высокотехнологичной экологичной категории. Инвестиционная площадка "АлиЯк" создана в начале года и уже превратилась в агрохолдинг. Инвестор до 2024 года рассчитывает вложить в развитие 1,3 млрд рублей. В Дербенте уже работают фирменные магазины компании. Также в хозяйстве выращивают лошадей и яков. В перспективе их поголовье будет увеличено до 1 тысячи.

На сегодняшний день Дагестану продукцию животноводства еще приходится закупать за пределами республики, поэтому для инвесторов открываются широкие возможности, пишет газета "Дагестанская правда".

Абхазия

Среднесрочную целевую программу "Разработка и внедрение системы определения общего допустимого улова (ОДУ) для основных промысловых рыб в абхазской акватории Черного моря" утвердил Кабмин Абхазии. Программа разработана в Институте экологии Академии наук Абхазии и рассчитана на 2023–2027 годы. На ее реализацию будет выделено 7,5 млн рублей из средств республиканского бюджета.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Зачем нужна программа

В рамках программы будут проводится ежегодные всесезонные научные исследования для экологически безопасной и устойчивой хозяйственной деятельности в области рыбодобычи.

Представляя проект программы, директор Института экологии Роман Дбар пояснил, что каждый год возникает много вопросов, которые адресуются научному сообществу:

В прошлом году было поймано 60 тыс. тонн рыбы, в этом году в 10 раз меньше. Возникают вопросы, что происходит с рыбными запасами в акватории Черного моря, каковы тенденции. Чтобы дать ответы на них, нужны научные исследования, методические разработки, но, прежде всего, подготовка специалистов.

Промышленный лов хамсы у берегов Абхазии берет начало с первой половины ХХ века. Наиболее массивный лов был в период 1950-1970 годы. Бездумное рыболовство приводит к нарушению естественного воспроизводства запасов промысловой рыбы. Исследования, проведенные Институтом экологии должны увеличить возможность развития рыбопромысловой науки в Абхазии и ее интеграции в региональную и общемировую систему разработки методов оценки общего допустимого улова и рационального использования рыбных ресурсов вод Черного моря и Мирового океана.