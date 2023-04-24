Северокавказские общественно-экономические коллизии глазами местных СМИ. О чем на минувшей недели писали ведущие региональные издания Северного Кавказа, а также Абхазии и Южной Осетии.

СКФО

Инвестировать в регионы СКФО стало выгодно; объем кредитного портфеля крупных банков с государственным участием на территории вырос в четыре раза за последние три года. Об этом сообщил замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров на пресс-конференции в преддверии Кавказской инвестиционной выставки (КИВ). Мероприятие пройдет 2-4 мая в Минеральных Водах. Назаров утверждает, что в последние годы Северный Кавказ динамично развивается, и на сегодня темпы роста в разных отраслях экономики значительно выше, чем в целом по России.

У нас фактически в четыре раза вырос объем кредитного портфеля крупных банков с государственным участием с 2020 по 2022 год. Если раньше были сомнения с точки зрения вложений в территорию, то на сегодняшний день такие опасения отступают, и бизнес смотрит на Северный Кавказ, как на потенциальную инвестиционную площадку. Наша цель – показать этот потенциал и то, что инвестировать в регионы СКФО выгодно и безопасно. Это подтверждают цифры

– подчеркнул замминистра.

Он отметил, что компании конкурируют между собой за право работать на курортах Северного Кавказа, стать резидентами особых экономических зон, инвестировать в горнолыжные комплексы, которые строит государство, и будущий морской курорт.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По мнению генерального директора Кавказ.РФ Андрея Юмшанова, Кавказская инвестиционная выставка может стать основой для настоящего экономического прорыва на Северном Кавказе и связанных с ним социальных направлений:

Эта площадка – точка притяжения для всех, от кого зависит результат, прежде всего, бизнеса, институтов развития, региональных и федеральных органов власти, банков. В числе флагманских проектов института развития - Каспийский прибрежный кластер. Это новая точка роста экономики не только Дагестана, но и всего СКФО. Проект сможет привлечь свыше 70 млрд внебюджетных инвестиций и создать не менее трех тысяч рабочих мест.

Также Юмшанов сообщил, что институт развития организует на выставке пять экспертных сессий, посвященных туризму, инвестпроектам, кадровому потенциалу, молодежной политике и спецпроектам с партнерами – развитию бренда "Сделано на Кавказе" и студенческим экспедициям "Открываем Россию заново".

Как заявил директор организатора выставки, Фонда Росконгресс, Александр Стуглев, стенд с презентацией ключевых проектов будет у каждого из регионов СКФО. Помимо деловой, будут организованы культурная и спортивная программы. Мероприятие имеет все шансы стать постоянным.

Дагестан

Индекс промышленного производства Дагестана по итогам 2022 года составил 108,5%, инвестиции в основной капитал выросли на 10,3%, индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности в целом вырос на 2,2 %. Министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов сообщил, что правительство разработало несколько законодательных актов по предоставлению налоговых льгот и преференций для организаций реального сектора экономики и населения. Благодаря этому в 2022 году удалось обеспечить положительную динамику темпов роста экономики практически по всем направлениям.

В структуре валового регионального продукта (ВРП) промышленность республики уступает только некоторым секторам экономики, таким, как АПК, торговля, строительство. Промышленность остается наиболее емкой отраслью по налоговому вкладу в бюджет, а также созданию рабочих мест. На среднесрочную перспективу ориентиры роста ее ожидаются в районе 10–15%,

- заметил Султанов.

Существенным фактором он назвал поддержку, предоставляемую инвесторам на территориях опережающего социально-экономического развития республики (ТОСЭР). Сейчас их два - в Каспийске и Дагестанских Огнях. Усилиями министерства обеспечено привлечение на них двух новых резидентов: ООО "Капитал Инвест-Пром" и ООО "ТрубоПласт", благодаря чему получено около 2,4 млрд рублей инвестиций, создано 362 рабочих места. Активная работа ведётся по загрузке мощностей инженерной инфраструктуры, развитию существующего промпарка "КИП Пром Каспий" и созданию новых индустриальных парков на ТОСЭР.

Инвестиционная программа Дагестана рассчитана на 20 млрд рублей, 9 из которых средства федерального бюджета. Помимо республиканской инвестиционной программы, предполагающей финансирование порядка 228 объектов образования, в их числе школы и учреждения дошкольного образования, реализуются также программа "Горы" и программы местных инициатив, за счет средств которых субсидируется местный бизнес. Кроме того, на развитие горных территорий в текущем году предусмотрены субсидии в объеме порядка 50 % вкладываемых предпринимателем средств в своё дело. На это в первую очередь могут рассчитывать инфраструктурные и логистические объекты в селах с учетом развития АПК и роста объемов продукции сельхозпроизводителей.

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Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Авиакомпания Nordwind открывает прямые рейсы из 14 городов РФ в Дагестан. Международный аэропорт Махачкалы включается в весенне-летнее полетное расписание авиакомпании, что означает значительное усиление присутствия предприятия в регионе и участие в авиаперевозках на Северном Кавказе.

Заместитель генерального директора – коммерческий директор Nordwind Антон Маттис рассказал:

С 29 апреля авиакомпания Nordwind Airlines расширяет список городов, куда можно отправиться из аэропорта Пулково. Например, полеты из Санкт-Петербурга в столицу Дагестана будут совершаться до 6 раз в неделю. В расписании утренние и дневные рейсы и обратные дневные рейсы. Выполняются они на 46 современных и комфортных воздушных суднах. В своем весенне-летнем расписании авиакомпания будет выполнять прямые полеты по 14 направлениям, в числе которых есть и совершенно новые. Помимо привычных уже рейсов в Казань, Уфу, Нижний Новгород, Москву, Санкт-Петербург и Самару, добавятся такие направления, как Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Оренбург.

Расписание предполагает не менее двух вылетов в неделю по каждому маршруту. Рейсы из Казани в Махачкалу будут увеличены с двух до пяти в неделю, из Уфы – с двух до трех. Часть этих маршрутов может стать круглогодичной. Всего авиакомпания за 2022 год перевезла в Махачкалу более 238 тыс. пассажиров, что на 40 % больше, чем годом ранее. В текущем году планируется увеличить численность пассажиров на 100 тысяч за счет новой маршрутной сети. В прошлом году аэропорта "Махачкала" обслужил рекордные 2,5 млн пассажиров. Директор туроператора Pegas Touristik в СКФО Илона Чиханацкая сообщила, что если в прошлом году на рейсах Nordwind они принимали туристов из 6 регионов России, то в этом году география будет расширена до 14.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Nordwind входит в десятку лучших авиакомпаний РФ по пассажирообороту и имеет одну из самых развитых маршрутных сетей регулярных полетов по стране. Базовыми аэропортами являются Шереметьево, Пулково, Сочи, Казань, Калининград и Новокузнецк.

Северная Осетия

30 апреля во Владикавказе после масштабной реконструкции откроется Дом-музей Евгения Вахтангова. Семья Вахтангова передала в дар музею мундштук, который принадлежал режиссеру. Ожидается, что во Владикавказ приедут около 300 вахтанговцев и друзей театра. Почетные гости примут участие в высадке у Дома-музея кустов сирени – любимых цветов выдающегося театрального режиссера. После церемонии открытия культурного центра здесь состоится первая экскурсия. Для посетителей он будет открыт со 2 мая. Работать Дом Вахтангова будет семь дней в неделю. Посетители смогут заказать экскурсию или получить аудиогид и осмотреть экспозицию самостоятельно. В выходные дни планируется показ моноспектаклей с участием артистов театра.

Вечером, после открытия Дома-музея, в 19:30 на площади Свободы жителей и гостей Владикавказа ждет праздничный концерт "Вахтангов. Путь домой" с участием артистов театра им. Е. Вахтангова, а также российских эстрадных исполнителей. Труппа столичного театра будет задействована не только в концерте, но и в спектаклях, которые пройдут в Русском академическом театре им. Е. Вахтангова и Северо-Осетинском государственном академическом театре им. В. Тхапсаева с 3 по 8 мая. По словам директора Государственного академического театра им. Е. Вахтангова Кирилла Крока, коллектив театра очень серьезно, почти полгода готовился к этому событию.

Председатель правительства Северной Осетии Борис Джанаев подчеркнул, что открытие Дома Вахтангова – очень важное и значимое мероприятие не только для республики, но и для всего культурного сообщества страны. Личность режиссера тесно связана с Владикавказом, здесь Евгений Вахтангов родился, вырос, делал первые шаги в театральном искусстве.

Сегодня мы все можем видеть результат огромной работы, которая проводилась в течение последних трех лет. Уверен, что Дом-музей Вахтангова станет точкой притяжения, будет радовать своей насыщенной программой и выступлениями любимых артистов. Большие гастроли Вахтанговского театра – это историческое событие для Северной Осетии. В течение нескольких дней артисты будут показывать лучшие постановки. Наша задача – сделать так, чтобы все мероприятия прошли на высоком уровне, и этот многодневный культурный марафон запомнился надолго – и жителям, и гостям, и артистам, которые приедут в республику

– отметил Джанаев.

Абхазия

Представители туротрасли Абхазии готовятся к наплыву туристов. По данным издания "Турпром", россияне забронировали порядка 90% номеров в отелях одной только Гагры. Туристов привлекают низкие цены, чистое море, красивая природа, вкусные местные блюда, обилие достопримечательностей и интересные экскурсии. В Абхазии насчитывается 1535 объектов историко-культурного наследия, среди которых есть объекты культурного наследия мирового значения.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По мнению специалистов, это направление отдыха интересно разным категориям туристов: и тем, кто отправляется в отпуск, чтобы провести время на пляже с детьми, и тем, кто любит активный отдых с экскурсиями, поездками в горы, к озерам и водопадам.

С каждым годом туристическая инфраструктура Абхазии совершенствуется и модернизируется. Толчок к развитию дала, как ни странно, пандемия коронавируса, когда местные предприниматели быстро сообразили, что поток туристов будет увеличиваться, и начали приспосабливаться под современного отдыхающего, привыкшего к комфорту. Если несколько лет назад отдыхающим предлагали арендовать "сараи", то в 2022 году стали появляться варианты для весьма комфортного проживания. Сейчас власти пытаются дать импульс развитию туристической сферы даже в отдаленном Гальском районе республики, где с туризмом всегда было не очень. На днях впервые за 30 лет район с рабочей поездкой посетило Министерство туризма. Было подчеркнуто, что у района есть большие перспективы в туристической сфере. Здесь 19-километровая прибрежная зона, эвкалиптовые рощи, где можно создавать кемпинги, есть памятники архитектуры, которые были построены ещё в средние века, есть красивые ущелья. Особо было отмечено водохранилище, так называемое, Гальское море. Здесь тренировались и проходили чемпионаты СССР по байдарочному спорту. Это место будет интересно также для любителей рыбалки и экстремальных видов отдыха.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Повод для настороженности

Что нужно знать, чтобы не испортить себе отпуск в Абхазии? Взрывной рост спроса на летний отдых в республике не остался без внимания мошенников. Аферисты активно предлагают россиянам фейковые номера в отелях, несуществующие квартиры и дома для аренды. В беседе с радио "Спутник-Абхазия" руководитель отдела информационного сопровождения и имиджевой политики Минтуризма Оксана Табагуа призвала россиян быть внимательными. А при необходимости консультироваться с операторами на горячей линии, специально открытой в республике к этому курортному сезону. Глава Союза туристических агентств России Сергей Голов советует туристам, самостоятельно организующим поездку, а не отправляются на отдых по путевке, внимательно изучить сайты понравившихся мест для возможного проживания. А также стоит позвонить по указанным там телефонам с разных номеров. Также необходимо пообщаться с теми, кто уже побывал в этом отеле, не игнорировать "сарафанное радио". Чаще всего жертвами мошенников становятся туристы, стремящиеся максимально сэкономить на отдыхе. К предложению, выбивающемуся из общей массы своей дешевизной, стоит отнестись настороженно.

Тем не менее с каждым годом все меньше россиян попадает в криминальные происшествия в Абхазии, а вот несчастные случаи не такая уж редкость. Чаще всего неприятности происходят из-за беспечности россиян, выходящих на сложнейшие горные маршруты без оповещения республиканского МЧС и опытных проводников. Также эксперты туриндустрии предупреждают, что, как и на любом другом курорте, в Абхазии нужно проявлять разумную осторожность. Не нужно отправляться на отдых на баснословно дорогом автомобиле, бродить в безлюдных местах ночью, "размахивать пачками денег" в общественных местах, оставлять смартфоны и фототехнику на столиках в ресторанах.