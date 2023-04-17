Северокавказские общественно-экономические коллизии глазами местных СМИ. О чем на минувшей недели писали ведущие региональные издания Северного Кавказа, а также Абхазии и Южной Осетии.

Кавказская инвестиционная выставка пройдет 3-4 мая в Минеральных Водах. За два дня состоится более 20 сессий, посвященных вопросам комплексного развития СКФО по ключевым направлениям:

агропромышленный комплекс,

туризм,

транспорт и логистика,

ЖКХ и энергетика,

промышленность,

кадровый и предпринимательский потенциал.

Кавказская инвестиционная выставка, направленная на развитие республик СКФО, соберет ключевых инвесторов, инициаторов инвестпроектов, институты развития, банки и руководителей регионов Северного Кавказа. Эксперты, предприниматели, производители и руководство регионов презентуют новые экономические векторы и бизнес-идеи, а также актуальные направления и стратегии развития. Замминистра Минэкономразвития РФ Сергей Назаров отметил:

Одна из первоочередных задач, которая стоит сегодня перед регионами Северного Кавказа - наращивание инвестиционной активности. Минэкономразвития продолжает разрабатывать федеральные меры поддержки. Компенсируем банкам процентные ставки по льготным кредитам для бизнеса и субсидируем бизнесу затраты на создание объектов инфраструктуры под новые проекты. Развиваем особые экономические зоны. Ключевые меры поддержки реализует единый институт развития СКФО – Кавказ.РФ.

Ключевыми мероприятиями выставки станут пленарная сессия "Экономический потенциал СКФО. Роль инвестиций в развитии макрорегиона" и заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития, участие в которых примут премьер-министр РФ Михаил Мишустин и Александр Новак, вице-премьер, куратор СКФО в правительстве.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Также в деловой программе примут участие руководители органов государственной власти, представители российских и международных компаний, средств массовой информации, молодежного и научного сообщества. Ознакомиться с архитектурой деловой программы, а также подать заявку на участие в выставке, можно на ее сайте.

Северная Осетия

Северная Осетия показывает положительную динамику в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности, формируемом Агентством стратегических инициатив. В прошлом году республика расположилась на 14-й строчке из 34 и вошла в число регионов с наиболее благоприятным инвестиционным климатом. В 2022 году инвестиции в экономику и социальную сферу выросли по сравнению с предыдущим периодом на 8,4% и составили 43,3 млрд рублей. В течение трех лет они превысят уровень прошлого года на 6,7%, заявил министр экономического развития РСО–А Заур Кучиев. Сейчас, по словам министра, в инвестиционном портфеле 37 масштабных инвестиционных проектов общей стоимостью порядка 30 млрд рублей, а также 5 приоритетных инвестиционных проектов на сумму в 17,6 млрд.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Идет реализация пяти проектов, которые считаются "ядром" модели экономического развития республики. По итогам прошлого года объем вложенных в них средств составил 20 млрд рублей, создано около 600 рабочих мест, а к 2030 году планируется вложить более 54 млрд внебюджетных средств и создать более 7 тыс. рабочих мест. Говоря об агропромышленном комплексе, министр отметил, что таких вложений в АПК, а это 15 млрд рублей, еще не было. "Теплицы Алании" площадью в 60 га уже строят в районе станицы Архонской. Проект внесет свой вклад в дело импортозамещения и создаст хорошо оплачиваемые рабочие места для местных жителей", – сообщил министр.

Еще один блок, которому уделяется внимание – это поддержка малого и среднего бизнеса, в том числе молодых предпринимателей. В рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированного президентом РФ, работает много различных проектов и программ. В частности, в 2022 году по итогам конкурсного отбора 16 предпринимателей получили финансовую поддержку в форме субсидий на общую сумму 7,3 млн рублей, в текущем году она возрастет до 10,5 млн. В республике стабильно работает фонд поддержки промышленности, возрастает число самозанятых, а центр "Мой бизнес" вот уже второй год занимает первое место в РФ по эффективности деятельности.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По словам Кучиева, Северная Осетия готовится к участию в Кавказской инвестиционной выставке, а в Санкт-Петербурге, на XXVI международном экономическом форуме в середине июня, помимо традиционных отраслей, планируется представить IT- технологии. Как отметил министр, кадровый резерв в республике есть, нужно создавать инфраструктуру.

Кабардино-Балкария

В КБР в процессе корректировки стратегии развития АПК, продиктованной санкционными мерами против РФ, акцент сделан на производство семян стратегических культур. Как отмечает в интервью газете "Северная Осетия" руководитель филиала Российского сельскохозяйственного центра по КБР Хасанбий Куржиев, проводится работа, включающая оказание услуг сельхозтоваропроизводителям по определению посевных качеств семян, исследованию на зараженность вредителями и возбудителями болезней, мониторингу посевов озимых культур.Производством семян различных культур, таких как кукуруза, картофель, технические, масличные, кормовых культур занято 45 субъектов различной организационно-правовой формы хозяйствования.

Для региона одним из наиболее доходных направлений является семеноводство кукурузы. Ло большому счёту семеноводство кукурузы стало своего рода визитной карточкой Кабардино-Балкарии. На долю этой культуры по текущему году приходится 55 % от всей площади семеноводческих участков. Сегодня акцент семеноводы КБР делают на реализацию экспортного потенциала. Семена гибридной кукурузы высокого качества республика поставляет в Татарстан, Башкирию, Алтайский край, Новосибирскую область, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья, в том числе в Беларусь, Казахстан, Киргизию, Иран и другие

- говорит Куржиев.

Отрасль элитного семеноводства поставлена на инновационные рельсы в части научного обеспечения и сопровождения. В рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства КБР нацелена на достижение планки производства элитных семян сельхозкультур в ассортименте в объёме до 25 тыс. тонн.

Дагестан

Одной из исторических особенностей Дагестана считается феномен полиэтничности. Наиболее заметные социально-экономические и культурные сдвиги здесь происходили именно на полиэтничном стыке. В южном и северном Дагестан формировался как полиэтничный и мультикультурный регион с самобытными традициями межнациональной коммуникации, пишет в статье в газете "Дагестанская правда" доктор исторических наук Хайбула Магомедсалихов.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дербент

Дербент исторически был логистическим центром на единственном континентальном пути из Передней Азии в Европу и обратно. Неоднократные миграции из стран Арабского халифата в средние века превратили его в культурный центр по распространению ислама в южном Дагестане.

Алмак

В северном Дагестане тоже возникали торгово-экономические и культурные центры именно на полиэтнической границе и пересечении с ней. Так, в средние века на территории современного Алмака существовала одноименная крепость, разрушенная завоевателем Тимуром в конце XIV века. До нынешнего времени на территории Алмака можно обнаружить персидские дирхемы, сохранились названия еврейской синагоги, что свидетельствует о полиэтничности населения и торговли как основного вида деятельности.

Эндери

После разрушения Алмака торгово-экономическим и культурным центром северного Дагестана стал Эндери, в 2 км от современного Хасавюрта. Сюда приезжали купцы из северного Причерноморья по торговым делам, здесь в средние века существовали еврейские поселения как атрибут торгово-предпринимательской активности.

Специфика этих торговых и культурных центров заключалась в том, что они складывались на полиэтничном стыке: горско-аварском, засулакской Кумыкии, Чечни и Ауха. Эндери был разрушен в 1817 году в ходе Кавказской войны, и в последующем торгово-экономическим и культурным центром северного Дагестана становится Хасавюрт, который сейчас является полиэтничным центром наравне с Дербентом.

Как свидетельствует история, социальный прогресс наиболее интенсивно происходит в регионах с этнокультурным и конфессиональным многообразием, что предусматривает развитие через противоречия и конкурентную борьбу как необходимых условий всякого развития. Тем самым идентичность дагестанцев традиционно складывалась с учетом полиэтничности и культуры межнациональной коммуникации.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Общедагестанская идентичность

Важным фактором формирования общедагестанской идентичности исторически становились экстримы, обусловленные борьбой с внешней агрессией. Особую роль в консолидации дагестанцев сыграла победа над персидским завоевателем Надир-шахом в 1742 году. Это была первая успешная практика, когда дагестанцы громко и на весь мир заявили о себе. Тогда в международном лексиконе появилось понятие "Дагестан", которое подразумевает единое сообщество народов.

В XVIII–XIX веках новым консолидирующим фактором дагестанцев становится исламская идеология. Она вывела этническое самосознание горцев до уровня дагестанской идентичности. Формирование российской идентичности у народов Дагестана берет начало в 30-х годах XX века, что было обусловлено культурными преобразованиями в республике. Русская интеллигенция в лице учителей и врачей оказала неоценимую помощь в культурном становлении Дагестана.

Эта тенденция еще более укрепилась в годы Великой Отечественной войны, когда народы республики сплотились против фашизма. Тем самым в сознании дагестанцев в период социализма прочно утвердилась российская идентичность. Очевидное тому свидетельство, что в 1991 году на референдуме о самоопределении более 90% дагестанцев проголосовали за то, чтобы остаться в составе РФ. Когда в 1999 году международные бандформирования вторглись на территорию Дагестана с расчетом на внутреннюю дестабилизацию по конфессиональному и этническому принципу, дагестанцы проявили беспрецедентную солидарность с Россией. То, что Дагестану удалось избежать конфликтов на почве межнациональной нетерпимости, причиной этому стала сформировавшаяся дагестанская идентичность. С учетом этого фактора Дагестан называют "этнической лабораторией". Можно считать, что современная политическая стабильность в республике является в том числе результатом национальной, дагестанской и российской идентичности дагестанцев, которая исторически сложилась на основе полиэтничности, считает ученый.

Абхазия

Фестиваль русской культуры и русского языка прошел в московском культурно-деловом центре (МКДЦ) "Дом Москвы" в Сухуме. Мероприятие было организовано Департаментом внешнеэкономических и международных связей Москвы.

Фестиваль в Абхазии стартовал с творческой встречи под названием "Традиционный костюм как образ народа", которую провёл искусствовед, этнограф, собиратель и исследователь русского народного костюма Сергей Глебушкин. В коллекции исследователя около 300 полных комплектов одежды, которые он собирал на протяжении 30 лет. Искусствовед рассказал, как менялся гардероб людей в период с ХIХ-ХХ веков. Также прошла лекция "Здоровый образ жизни как часть русской культуры" кардиолога Екатерины Зволинской. Была организована книжная выставка от издательства "Белый город", в рамках которой прошло дефиле русского костюма

В круглом столе "Механизмы эффективного взаимодействия Москвы с российскими соотечественниками" принял участие заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Игорь Ткач:

Москва в своей работе с соотечественниками ориентируется на активистов, которые занимаются продвижением русского языка и культуры, проводят различные мероприятия и фестивали.