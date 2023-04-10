Северокавказские общественно-экономические коллизии глазами местных СМИ. О чем на минувшей недели писали ведущие региональные издания Северного Кавказа, а также Абхазии и Южной Осетии.

Кабардино-Балкария

Аграрии Кабардино-Балкарии начали весенне-полевые работы и успели засеять свыше 10 тыс. га ранних яровых, большая часть из которых приходится на хозяйства степной и предгорной зон, сообщает пресс-служба Минсельхоза КБР. Яровые культуры планируют посеять на площади 220 тыс. га. Из них около 140 тыс. га займет главная стратегическая культура аграриев региона – кукуруза на зерно. Из яровых также сеют ячмень, сою, горчицу, кормовые культуры и зеленый горошек.

Аграрные итоги прошлого года в КБР

Второй год подряд республика бьет собственные рекорды по валовому сбору плодово-ягодной продукции. В 2022 году в КБР собрано свыше 680 тыс. тонн различных плодов и ягод, что составляет 127% к 2021 году. Основу рекордного урожая – более 93% – составляют семечковые культуры, их собрано 635,6 тыс. тонн, рост к предыдущему году составил около 30%. Валовой сбор косточковых культур составил 39 тыс. тонн. В КБР развивается интенсивное садоводство, регион входит в пятерку субъектов РФ по темпам закладки многолетних плодово-ягодных насаждений. Площадь современных фруктовых плантаций интенсивного и суперинтенсивного типов превышает 25 тыс. га. По информации министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, в прошлом году в стране был собран рекордный урожай плодов и ягод в объеме 1,5 млн тонн, из которых более 45% – результат труда аграриев Кабардино-Балкарии.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Господдержка аграриев в КБР

В 2022 году на развитие АПК было направлено около 3 млрд рублей бюджетных средств. Из них более 2,4 млрд рублей было инвестировано в развитие растениеводства и животноводства, мелиорации, пищевой и перерабатывающей промышленности, поддержку малых форм хозяйствования и сельской кооперации. Государственную поддержку получил 1101 заявитель, основная часть из которых – крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели – 801 заявитель, или 72,8% от общего числа заявителей. На сельскохозяйственные организации приходится 25,7%, или 283 заявителя. Прочие получатели, куда вошли сельскохозяйственные потребительские кооперативы, профильные научные и образовательные учреждения, организации АПК, – 17 заявителей, или 1,5%.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На мероприятия по комплексному развитию сельских территорий было направлено 553 млн рублей. На эти средства в числе прочего в девяти сельских поселениях республики проведена реконструкция 10 автомобильных дорог общей протяженностью более 18 км. В селении Благовещенка Прохладненского района проведен капитальный ремонт здания спортивного комплекса и реконструирована сельская водопроводная сеть протяженностью два километра.

Чечня

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в 2022-м, который был объявлен им Годом промышленности, республике удалось достичь высоких результатов в модернизации и комплексном развитии промышленной отрасли.

Промышленность Чечни

На 105,6% увеличился индекс промышленного производства. В республике зарегистрировано свыше 500 промышленных предприятий. Наиболее крупные из них ООО "ЧеченАвто", ООО "ГрозСтройКерам", АО "Чеченцемент", НАО ИСТ "Казбек", АО "Чеченнефтехимпром". За 20 лет объем отгруженной продукции увеличился в 7,6 раза и к концу 2022 года составил 51 млрд 537 млн рублей.

Энергетика Чечни

Ведется строительство МГЭС "Башенной" мощностью 10 МВт, она станет крупнейшим объектом гидроэнергетики в регионе. В год станция способна вырабатывать 45 млн кВт/ч экологически чистой возобновляемой электроэнергии, которая будет направляться в энергосистему республики. Помимо прямых вложений в крупные проекты, инвестиции позволяют подвергнуть реорганизации некоторые проекты, считавшиеся нерентабельными. Так, было запущено предприятие ООО "Электропульт-Грозный", деятельность которого была приостановлена в 2015 году. Дополнительно на базе данного предприятия был реализован инвестиционный проект ООО "Электроприбор".

Хорошая динамика в промышленном секторе свидетельствует о верных шагах по развитию этой отрасли. В свою очередь инвестиционная привлекательность региона с каждым годом растет, открывая перед нами все новые горизонты возможностей. Убежден, сохранив подобный темп работы, нам удастся сделать промышленность локомотивом экономики региона

- заключил Кадыров.

Дагестан

В Махачкале побывали эксперты и специалисты информационной сферы страны. На площадке Дагестанского госуниверситета народного хозяйства с участием федеральных спикеров, а также руководителей ряда министерств два дня шла "Цифровая прокачка региона. Республика Дагестан".

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

К участию также были приглашены представители российских институтов развития, ведущих компаний цифровой экономики, экспертного сообщества, а также руководители региональных органов исполнительной власти, местного самоуправления, бизнеса, научного и экспертного сообщества. Организаторы мероприятия, "правительство Дагестана совместно с АНО "Цифровая экономика" предусмотрели обсуждение вопросов по цифровой трансформации экономики Дагестана. Рассказывая о текущем статусе информатизации в Дагестане, глава Минцифры республики Юрий Гамзатов отметил его существенный рост.

В прошлом году стратегия цифровой трансформации в регионе была расширена с 7 до 17 отраслей, а количество проектов до 77. В 2022 году 84 социально значимые услуги были переведены в электронный формат. Их реализуют во всех 52 муниципалитетах республики. Дагестан вошел в число пилотных регионов по проекту "ГосВеб", цель которого создание официальных сайтов школ и администраций сельских поселений, соответствующих требованиям федерального законодательства. Сейчас развернуто более 1900, из них 1200 это сайты школ и около 700 – муниципалитетов. Продолжаются работы по оснащению мобильной связью малых отдаленных населенных пунктов численностью от 100 до 500 человек, до конца года базовые станции будут построены еще в 65 поселениях

– рассказал Гамзатов.

Первый зампред правительства Дагестана Манвел Мажонц отметил, что создание цифрового контура в отрасли продвигается достаточно быстрыми темпами, республика настроена как можно быстрее войти в проект "Цифровая вертикаль".

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РД Артур Сулейманов раскрыл детали реализации проекта:

Мы проанализировали нормативную базу, а также опыт внедрения аналогичных сервисов в других регионах, опробовали различные программы, определили площадки для цифровых сервисов и перешли ко второй стадии — стадии внедрения. Сейчас важно, чтобы все муниципалитеты, госзаказчики, подрядчики активно подключились к этому масштабному проекту. А вот несвоевременное и некачественное наполнение систем грозит снижением объемов выделяемых средств и приостановкой выдачи разрешения на строительство и акта ввода. С 1 сентября 2023 года их выдача будет возможна только в электронном виде.

Модератор конференции, президент Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования Михаил Викторов, подчеркнул, что республика фактически вошла в число передовых субъектов РФ, занимающихся внедрением "цифры":

Мы привезли основных разработчиков тех программ, которые должны использовать заказчики, генподрядчики, проектировщики. Часть их носит эксклюзивный характер, поскольку это российские программы, но ряд системных разработок имеет характер импортозамещения. Мы все знаем, что западные концерны отвернулись от нас, разорвали лицензионные соглашения, и ныне российские системы автоматизированного проектирования – это тот продукт, который активно их замещает. Это позволит сделать стройку прозрачной, оперативной, существенно повысить как качество проектирования, так и управления. Ну а мы все понимаем, что это на благо наших потребителей, горожан, и, я думаю, год, два и Дагестан выйдет на передовые позиции.

Северная Осетия

В Санкт-Петербурге в Эрмитаже завершила работу выставка "Сокровища Аланского царства. К 1100-летию крещения Алании". Экспозиция была открыта в четырех залах Зимнего дворца 20 декабря 2022 года с участием главы РСО–А Сергея Меняйло, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и архиепископа Владикавказского и Аланского Герасима, стала площадкой реализации широкого круга научных, просветительских и культурных мероприятий. Впервые тысячи зрителей, посещающие Эрмитаж, смогли увидеть целое созвездие аланских коллекций из собраний ведущих музеев страны в одной экспозиции.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский:

Сегодня мы пришли к замечательному завершению венка событий, посвященных Аланскому царству. Мы провели Дни Эрмитажа во Владикавказе и выставку пяти шедевров "Реликвии Аланского царства" в Национальном музее Осетии, открыли детскую выставку в Эрмитаже. Все это − одно из важнейших событий празднования 1100-летия крещения алан и начала христианства на Кавказе. "Аланы" − слово романтическое, вызывающее множество аллюзий (нарты, осетины, скифы, сарматы). Их потомки сделали многое для истории Осетии и России. Эрмитаж принимает большое участие в изучении и сохранении культурного наследия Кавказа и Алании.

"День Алании" совпал с днем памяти осетинского народного поэта, драматурга и живописца, основоположника осетинской литературы Коста Хетагурова.

Абхазия и Южная Осетия

В Женеве прошел 57-й раунд Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, проводимых на основе принятых договоренностей от 12 августа и 8 сентября 2008 года. В нем приняли участие представители Абхазии, Южная Осетии, Грузии, России и США при сопредседательстве ООН, ЕС и ОБСЕ. Встреча проходила в двух рабочих группах: по безопасности и по гуманитарным вопросам.

В первой рабочей группе участники сошлись во мнении, что ситуация в регионе сохраняет признаки стабильности и характеризуется как спокойная. Женевские дискуссии остаются единственной площадкой для обсуждения требующих внимания возникающих вопросов и угроз, и длительная пауза в женевском процессе негативно отражается на стабильности и безопасности в регионе. Стороны отметили эффективность и целесообразность продолжения работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в районе югоосетино-грузинской границы и функционирующей при этом формате "горячей линии".

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Противоречия Грузии и Абхазии

Абхазская сторона сосредоточила внимание на необходимости согласования и дальнейшего подписания юридически обязывающего документа о международных гарантиях неприменения силы. Грузинская сторона отказалась от обсуждений. Дискуссии перенесли на следующий раунд.

Противоречия Грузии и Южной Осетии

Югоосетинская и российская делегации обратили внимание других участников на необходимость делимитации и последующей демаркации границы между Южная Осетией и Грузией, заметив, что это стало бы серьезным фактором укрепления безопасности и стабильности в регионе, отвечало бы интересам населения, проживающего по обе стороны югоосетино-грузинской границы. Было подчеркнуто негативное воздействие на ситуацию незаконно установленного грузинской стороной укрепленного поста полиции в непосредственной вблизи от югоосетинского селения Уиста.

Гуманитарные проблемы

В рамках работы второй рабочей группы обсуждались гуманитарные вопросы. Внимание было уделено судьбе похищенных грузинскими силовыми структурами и пропавших без вести на территории Грузии граждан Южной Осетии. Привлечено внимание к продолжающемуся нарушению Грузией прав осетин Тырсыгома, которые на протяжении многих лет не могут получить доступ в свои родовые селения. Осетинские и абхазские участники вновь подняли вопрос о дискриминационном характере визовой политики ряда государств по отношению к жителям Южной Осетии и Абхазии. Абхазская сторона поставила вопрос о возможности использования абхазских национальных паспортов в качестве документов для передвижения по миру. Также обсуждались проблемы, связанные с доступом к образованию, медицинскому обеспечению и ряд других актуальных проблем.

Проведение следующего 58-го раунда женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на июль.