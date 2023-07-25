Обойти Турцию пешком: 6 лучших маршрутов для пешего туризма

Треккинг – многодневный поход по гористой местности - прекрасный способ увидеть чудесные природные места. Насладиться красотой турецких пейзажей можно, путешествуя пешком. Расскажем о дорогах для треккинга в Турции.

Ликийская тропа (Мугла)

Ликийская тропа получила название благодаря древней цивилизации Ликии. Эта дорога – одна из самых протяженных и известных пешеходных троп в мире. Она берет начало на юго-западе провинции Мугла, а ведет в южную провинцию Анталии. Длина пути - 500 километров, 12 из которых проходят рядом с одним из самых красивых пляжей Турции - Патара. Этот маршрут - один из самых подходящих для треккинга в Турции. Отсюда открывается потрясающий вид на Каш, Калкан и гору Тахталы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Природный парк Баллыкаялар (Коджаэли)

Недалеко от Стамбула находится природный парк Баллыкаялар. Здесь есть множество троп, прекрасно подходящих для треккинга. Некоторые из них проходят вдоль живописного ущелья. В парке, который тонет в зелени, обитают уникальные виды птиц. Здесь также можно насладиться красотой водоемов и водопадов, заняться скалолазанием. В парке также есть много мест для пикника и кемпингов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Качкарская тропа Черного моря

Тропа Качкар, которая проходит через одноименные горы - четвертый по высоте треккинговый маршрут в Турции. Чтобы пройти эту тропу может потребоваться около 30 дней. По пути вы увидите несколько ледниковых озер, долин и плато, а также диких животных.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Национальный парк горы Каз (Чанаккале)

Национальный парк горы Каз можно назвать одним из самых зеленых краев в мире. В здешних лесах множество водопадов, каньонов и ручьев. Маршрут подойдет как для легких, так и для более тяжелых походов. Одна их высочайших точек маршрута - холм Сарыкыз, другая - вершина, с которой, согласно легендам, Зевс наблюдал за битвой при Трое, описанной в "Илиаде".

Аладаглар (Нигде)

Аладаглар самый высокий хребет горы Тавр. Маршрут проходит между центральными анатолийскими провинциями Кайсери и Нигде, а также южной провинцией Адана. Пейзажи Аладаглара изобилуют ледниками, пещерами и каньонами. Долины Эмли и Пармаккая, а также плато Йеди Гёллер и Улупинар хороши для отдых в кемпинге. Здесь множество пешеходных маршрутов и возможностей для альпинизма. Стоит посмотреть водопады Капузбаши из нескольких источников. В летний период скорость потока воды в них огромная - 27 тыс. литров в секунду, из-за чего подойти близко к самому мощному водопаду крайне сложно.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Плато Пюренли (Болу)

Плато Пюренли на северо-западе провинции Болу находится на высоте 1400 метров. Там находится озеро, образованное талым снегом, вокруг которого "рассыпаны" небольшие деревянные домики для проживания посетителей. Плато окружено сосновым лесом, откуда зимой открывается сказочный вид. В этом регионе можно увидеть множество диких животных, особенно во время похода в самую глубь леса: оленей, лис и кабанов.