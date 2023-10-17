О чем пели древние казахские поэты: кто такие жырау?

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Письменная литература Казахстана возникла XV-XVI веках в городах. А более ранее устное народное творчество включало в себя бытовые обрядовые песни, легенды, сказки, эпические поэмы. Расскажем, с чего всё начиналось.

В развитии народной поэзии Казахстана выделяют три периода:

Период жырау

Поэтический период

Период айтысов

В этом материале рассмотрим, кто такие жырау.

Кто такие жырау?

Слово "жырау" происходит от "жыр" – стихотворение, песня, былина. Жырау считают основоположниками литературы Казахстана. Они творили в стиле толгау - стихотворение-размышление, суть которого сводилась к назиданиям и советам. Строки таких размышлений отличались афористичностью, из-за чего они часто становились пословицами и поговорками. Самих поэтов часто называют певцами. Они воспевали патриотизм, говорили о самых важных событиях в жизни народа, рассказывали о добре и справедливости, красоте природы, призывали к единению.

Жырау часто происходили из знати и считались не только певцами-импровизаторами, но и выполняли общественные функции. Так, многие из них были также вождями племен и батырами. Они проживали при ханской ставке и считались весомой политической силой, во многом благодаря тому, что могли давать советы хану или высказывать недовольство. По некоторым данным, жырау также занимались регулированием отношений между ханом и родами. Также своими патриотическими речами они поднимали дух воинов во время походов.

Известные жырау

Асан Кайгы был не только поэтом, но и философом, а также влиятельной фигурой в орде. Предполагают, что именно Асан Кайгы повлиял на создание нового государства, ведь он считался сторонником создания нового ханства, которое бы объединило все казахские рода и племена. Хотя поэт был реальным человеком, он часто фигурировал в мифах и легендах. Одной из таких легенд стала история о поисках земли "Жер-Уюк", где всем людям жилось бы хорошо, где не было бедствий, голода и вражды, зато был бы мягкий климат, красивейшая природа и разнообразный животный мир.

Поэт Доспамбет жырау происходил из военной знати. Он родился в 1490 году в Азове, а умер в 1523 недалеко от Астрахани. Он принимал участие во многих походах хана. Произведения Доспамбета отличались точностью и выразительностью деталей. В своих песнях он призывал защищать страну и народ от врагов.

Бухар жырау родился в конце XVII века близ нынешней территории Бухары. Считается, что имя он получил от Анета баба – видного казахского правоведа и ученого. Бухар был одаренным с детства, получил прекрасное образование, знал несколько языков. Прославился не только поэтическим даром, но и общественной деятельностью. Он принимал участие в создании первого свода законов Казахстана "Жеты Жаргы". Бухар жырау был и советником Абылай хана. В своем поэтическом творчестве он также воспевал любовь к Родине и красоту природы, говорил о добре и справедливости.