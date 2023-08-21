Мехмет Каплан - реформатор турецкого литературоведения

Профессор Мехмет Каплан получил первую в истории научную степень после защиты диссертации по турецкой литературе на обновленном факультете турецкого языка и литературы в 1944 году. Он был первым исследователем турецкой литературы, который в своих работах начал использовать контекстуальный подход, а не биографоцентричный.

Устный турецкий язык гораздо старше его письменного варианта. Первый турецкий словарь Махмуда Кашгари "Диван Лугат ат-Турк" был написан в 1070-е годы. Книга Махмуда предназначалась для использования халифами Багдада, которые фактически находились под контролем династии Сельджуков. Считается, что именно военное и политическое могущество Сельджукской империи способствовало становлению и развитию турецкого языка. После триумфа сельджуков и турецкая письменная литература, и литературоведение стали частью высокой исламской культуры.

Как исследовали турецкую литературу?

Во времена сельджуков и османов турецким литературным текстам была присуща классическая исламская эпистемология, этика и эстетика, однако со временем в работах стало прослеживаться влияние современных европейских литературных течений. Поэтому изучение литературы теперь требовало нового понимания "трио" эпистемологии, этики и эстетики. В этой связи Намык Кемаль, турецкий поэт и прозаик, выступал с инициативой о создании нового литературного подхода, который бы принимал во внимание не только классические османские художественные знания, но и европейское влияние на литературные идеи. Его ученики также внесли свой вклад в новую науку о литературе, написав многочисленные учебники и критические статьи по риторике, эстетике и лингвистике.

Новую жизнь изучение литературы получило с появлением Мехмета Каплана, который в 1944 году получил научную степень после защиты диссертации о Намыке Кемале. Впоследствии он начал использовать контекстуальный подход вместо ранее использовавшегося в литературоведении биографоцентричного подхода.

У кого учился Мехмет Каплан?

Мехмет Каплан родился 15 марта 1915 года в Сиврихисаре, расположенном в провинции Эскишехир. Отец Каплана был сапожником в Сиврихисаре, и Мехмет описывал его как "человека, не имевшего успеха в жизни". Семья Каплан переехала в Эскишехир в 1928 году после того, как бизнес главы семейства пришел в упадок. Они построили дом у реки Порсук в Эскишехире и обосновались там. Будущий ученый помогал родителям. Одно время он продавал айран пассажирам поездов на станции Эскишехир, которая находилась недалеко от дома.

В школьные годы Каплан много времени проводил в библиотеке. Он увлекался литературой и писал стихи и рассказы. Ему нравилось читать, и помимо обычных художественных книг он изучал книги по философии, социологии и психологии. Эти науки он использовал в в литературной критике.

Несмотря на то, что Каплан хорошо сдал экзамен в Военную медицинскую школу, его учитель Джемаль Дуру настоял на его поступлении в педагогический институт.

Первый доктор наук турецкого литературоведения

Проведя год в Германии, изучая немецкий язык и изучая критику в немецком колледже, Каплан окончил педагогический институт и литературный факультет Стамбульского университета и начал работать научным сотрудником под руководством Мехмета Фуата Кёпрюлю.

Однако главным наставником считают Ахмета Хамди Танпынара. Ему ученый отдавал дань уважения до конца жизни. В 1939 году, когда Кёпрюлю решил уйти из Стамбульского университета ради политики, Каплан стал помощником своего наставника Танпынара.

Чем прославился Мехмет Каплан?

Мехмет Каплан читал лекции в европейских университетах, возглавлял Научно-исследовательский институт тюркологии и был членом Высшего совета по вопросам культуры, языка и истории имени Ататюрка, был членом комиссий по языку и литературе.

Можно сказать, что Каплан обучил целые поколения на факультете турецкого языка и литературы. Он стал учителем для многих людей, которые впоследствии также стали профессорами на кафедрах языка, литературы и фольклора различных университетов. За свою жизнь Каплан написал множество работ, по которым впоследствии учились многие студенты языковых, а также литературных факультетов. Самая известная его работа посвящена турецкому поэту Тевфику Фикрету.