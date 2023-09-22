Почему не стоит ждать массовой миграции армян из Азербайджана?

Следующей после восстановления территориальной целостности Азербайджана задачей стала проблема реинтеграции армян Карабахского экономического района АР в азербайджанское правовое поле. Накануне в Евлахе состоялась встреча представителей армян из Ханкенди Давида Мелкумяна и Сергея Мартиросяна с депутатом Милли Меджлиса Рамином Мамедовым. На ней Баку заверил армян в предоставлении гуманитарной помощи в виде еды и продовольствия, а также электричества. Но это пока вопросы тактического характера, основной вопрос паспортизации армян еще предстоит обсудить и решить.
Сейчас в соцсетях и СМИ идет бурная дискуссия на тему того, "что будет с армянами". Паникеры и провокаторы все еще поднимают тему "этнических чисток" и "сегрегации", в смягченном виде это выглядит как "изгнание всех армян из Карабаха". В телеграм-сообществе уже появились сообщения том, что якобы российские бизнесмены армянского происхождения готовят проживание в РФ и финансирование переезда для тысячи армян из Азербайджана. Такие же настроения заметны и в самой Армении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян находится под огромным давлением. Оппозиция требует его отставки из-за нежелания Пашиняна вмешиваться в антитеррористическую операцию ВС Азербайджана. На улицах Еревана дежурят тысячи протестующих и ставят вопрос ребром: "Что Пашинян может сделать для поддержки беженцев?".
Армянский премьер сам, конечно, не рад такой перспективе. Ведь почти 3 млн граждан и сами страдают от безработицы и низких зарплат и пенсий. Прокормить еще несколько десятков тысяч людей непросто. Но в качестве утешения и тушения националистического пожара Пашинян пытается играть в Робин Гуда. На заседании правительства он пообещал, что готов приютить как минимум 40 тыс армян из Азербайджана.
"Наша позиция, связанная с возможным переездом наших соотечественников из Карабаха в Армению, следующая. Это случится в том случае, когда будет зафиксировано, что их проживание в своих домах будет невозможно. На данный момент ситуация такая. И если ситуация не улучшится, то эта проблема будет в нашей повестке. Мы провели определенную работу, и сейчас в Армении подготовлено 40 тыс. мест"
- Никол Пашинян
При этом он дал понять, что не хотел бы исхода армян из Карабаха, и что размещение 40 тыс граждан - не план А. Наоборот, правительство хотело бы, чтобы они жили в своих домах на территории Азербайджана в безопасности.
Баку уже начал предпринимать шаги для снятия страхов относительно будущего проживания армян в Азербайджане. Помощник президента Хикмет Гаджиев в соцсетях написал, что сложившие оружие армянские военные будут амнистированы.
"Мы на добровольной и индивидуальной основе обеспечиваем безопасность движения гражданских лиц на личных автомобилях по дороге Ханкенди-Лачин. Желающие уехать - в основном члены семей армянских военнослужащих. Военнослужащие, которые добровольно сложили оружие, свободны, как мы прямо заявили об этом"
- Хикмет Гаджиев
Эти заявления и будущие меры, которые Баку примет в отношении армян, ложатся в гостеприимную и милосердную риторику президента Ильхама Алиева. Сразу после окончания КТО он напомнил, что армяне - такие же граждане страны, как и другие, и обделять их никто не собирается.
"Я уверен, что армянское население, проживающее в Карабахе, вскоре увидит поворот к лучшему, потому что наше намерение - строить совместную жизнь на основе мира, взаимопонимания и взаимного уважения. У нас нет проблем с армянским народом, у нас нет и вражды"
- Ильхам Алиев
Пока обсуждения с армянской стороной продолжаются. После евлахской встречи планируется еще серия подобных переговоров. Итогом процесса должна стать мирная реинтеграция армян в единое азербайджанское государство. Баку не будет никого принуждать, но провокации, как сказал Алиев, будут жестко пресекаться. Это касается прежде всего тех, кто откажется складывать оружие и продолжит вооруженное сопротивление.