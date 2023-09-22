Почему не стоит ждать массовой миграции армян из Азербайджана?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов к массовому исходу армянского населения из Азербайджана, но не желает этого на самом деле. Баку делает первые шаги по реинтеграции армян.

Следующей после восстановления территориальной целостности Азербайджана задачей стала проблема реинтеграции армян Карабахского экономического района АР в азербайджанское правовое поле. Накануне в Евлахе состоялась встреча представителей армян из Ханкенди Давида Мелкумяна и Сергея Мартиросяна с депутатом Милли Меджлиса Рамином Мамедовым. На ней Баку заверил армян в предоставлении гуманитарной помощи в виде еды и продовольствия, а также электричества. Но это пока вопросы тактического характера, основной вопрос паспортизации армян еще предстоит обсудить и решить.

Сейчас в соцсетях и СМИ идет бурная дискуссия на тему того, "что будет с армянами". Паникеры и провокаторы все еще поднимают тему "этнических чисток" и "сегрегации", в смягченном виде это выглядит как "изгнание всех армян из Карабаха". В телеграм-сообществе уже появились сообщения том, что якобы российские бизнесмены армянского происхождения готовят проживание в РФ и финансирование переезда для тысячи армян из Азербайджана. Такие же настроения заметны и в самой Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян находится под огромным давлением. Оппозиция требует его отставки из-за нежелания Пашиняна вмешиваться в антитеррористическую операцию ВС Азербайджана. На улицах Еревана дежурят тысячи протестующих и ставят вопрос ребром: "Что Пашинян может сделать для поддержки беженцев?".

Армянский премьер сам, конечно, не рад такой перспективе. Ведь почти 3 млн граждан и сами страдают от безработицы и низких зарплат и пенсий. Прокормить еще несколько десятков тысяч людей непросто. Но в качестве утешения и тушения националистического пожара Пашинян пытается играть в Робин Гуда. На заседании правительства он пообещал, что готов приютить как минимум 40 тыс армян из Азербайджана.

"Наша позиция, связанная с возможным переездом наших соотечественников из Карабаха в Армению, следующая. Это случится в том случае, когда будет зафиксировано, что их проживание в своих домах будет невозможно. На данный момент ситуация такая. И если ситуация не улучшится, то эта проблема будет в нашей повестке. Мы провели определенную работу, и сейчас в Армении подготовлено 40 тыс. мест"

- Никол Пашинян

При этом он дал понять, что не хотел бы исхода армян из Карабаха, и что размещение 40 тыс граждан - не план А. Наоборот, правительство хотело бы, чтобы они жили в своих домах на территории Азербайджана в безопасности.

Баку уже начал предпринимать шаги для снятия страхов относительно будущего проживания армян в Азербайджане. Помощник президента Хикмет Гаджиев в соцсетях написал, что сложившие оружие армянские военные будут амнистированы.

"Мы на добровольной и индивидуальной основе обеспечиваем безопасность движения гражданских лиц на личных автомобилях по дороге Ханкенди-Лачин. Желающие уехать - в основном члены семей армянских военнослужащих. Военнослужащие, которые добровольно сложили оружие, свободны, как мы прямо заявили об этом"

- Хикмет Гаджиев

Эти заявления и будущие меры, которые Баку примет в отношении армян, ложатся в гостеприимную и милосердную риторику президента Ильхама Алиева. Сразу после окончания КТО он напомнил, что армяне - такие же граждане страны, как и другие, и обделять их никто не собирается.

"Я уверен, что армянское население, проживающее в Карабахе, вскоре увидит поворот к лучшему, потому что наше намерение - строить совместную жизнь на основе мира, взаимопонимания и взаимного уважения. У нас нет проблем с армянским народом, у нас нет и вражды"

- Ильхам Алиев

Пока обсуждения с армянской стороной продолжаются. После евлахской встречи планируется еще серия подобных переговоров. Итогом процесса должна стать мирная реинтеграция армян в единое азербайджанское государство. Баку не будет никого принуждать, но провокации, как сказал Алиев, будут жестко пресекаться. Это касается прежде всего тех, кто откажется складывать оружие и продолжит вооруженное сопротивление.