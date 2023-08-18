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Месяц Сафар – второй месяц в исламском лунном календаре. Он начался 17 августа, а завершится 15 сентября приходом месяца Раби уль Авваль. История происхождения названия имеет несколько гипотез.

Вопреки распространенным и неверным суждениям, Сафар является таким же месяцем, как и все остальные в исламском календаре. В этот месяц дозволено все, что не противоречит исламу, так как все месяцы и дни идут от Всевышнего.

Начало и конец месяца Сафар

Месяц Сафар – второй месяц исламского лунного календаря. В этом году его начало выпало на 17 августа, а завершение – на 15 сентября. На смену ему придет один из значимых для представителей ислама месяцев – Раби уль Авваль.

Происхождение названия

Существуют две теории происхождения названия месяца Сафар: первая гласит, что название связано с разгаром осени, в период, когда на деревьях желтели листья. Поэтому название месяца произошло от слова sufar (в переводе - желтый). Название напоминает верующим об окончании летнего периода и приближении осени.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вторая гипотеза говорит, что месяц получил свое название из-за опустения (исфаар) Мекки, поскольку в дни Сафара происходили передвижения людей – они отправлялись в путешествия и походы, а город запустевал. К стати и сегодня во всем мире люди именно в это время большей частью идут в отпуска, особенно люди очень занятые по работе, догоняя последние дни лета, видь скоро начнется осень и солнечных дней будет все меньше. Потому на наш взгляд изначальное объяснение названия более четкая и имеет реальный смысл и вторая гипотеза также не разрывно связана по смыслу с первым.

Особенность месяца

Сафар – это такой же обычный месяц, как и остальные. Он не лишен достоинств, а все молитвы, намазы и хорошие поступки в Сафар принимаются Всевышним наравне с другими месяцами исламского календаря.

«Все месяцы – это месяцы Аллаха, все дни – это дни Аллаха»

- пророк Мухаммед

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Месяц Сафар – такой же исламский месяц, как и все остальные. Поэтому все неверные убеждения, существовавшие до ислама, с его приходом были отменены. Мусульмане на практике доказали, что Сафар – месяц многих добрых дел.

Знаковые события

В месяц Сафар произошло множество знаковых событий для ислама. Одним из таких является возведение мечети пророка в Медине в первый год хиджры.

В этот месяц пророк Мухаммед начал свой поход, приведший к завоеванию в 628 году крепости Хайбар, которая находилась в северо-восточной части от Медины.

Вопреки заблуждениям о запрете свадебных обрядов, в этом месяце состоялась свадьба дочери пророка Фатимы и одного из величайших религиозных деятелей Хазрата Али.