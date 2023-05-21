Лучшая уличная еда мира

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уличную еду считают одним из лучших способов познакомиться с местом, в которое вы отправляетесь в путешествие. Стрит фуд всегда популярен среди туристов, так как это вкусно, удобно и достаточно дешево. Более того, некоторые места, где готовят уличную еду даже удостоены звезд Мишлен.

Таиланд

Трудно найти место в Бангкоке, где не было бы какой-нибудь уличной палатки с едой. Куда бы вы ни отправились в столице Таиланда вне зависимости от времени суток, везде услышите запахи готовящейся на открытом огне еды. Тут будут и блюда из лапши, и супы, и карри, и мясо на гриле. Классикой тайской кухни считают пад-тай и курицу сатай на гриле. Эти блюда настолько хороши, что есть продавцы, которые даже заработали почитаемые в ресторанном бизнесе звезды Мишлен. Некоторые шикарные рестораны с модным интерьером иногда не могут получить заветную звезду, здесь же международным знаком качества отмечены простые уличные киоски с несколькими маленькими пластиковыми стульями и столами.

Фото commons wikimedia

Турция

Стамбул – одно из лучших мест, где можно познакомиться с местной кухней, не посещая больших ресторанов в оживленных туристических районах. Благодаря уличной еде в Стамбуле можно получить полное представление о традиционной турецкой кухне. Более того, ее можно купить дешево и быстро съесть на ходу. Большой популярностью у туристов пользуется бублики с кунжутом, которые называются симит, ставшие одним из символов города. Считается, что первый симит был создан 600 лет назад. Турецкий чай, поданный в традиционном стакане, и недавно испеченный симит создают прекрасный гастрономический тандем.

Фото commons wikimedia

На улицах можно также отведать жареные каштаны, лепешки гёзлеме с начинкой, запеченный картофель кумпир, в который добавляют разные начинки, рыбный сэндвич с овощами и зеленью - балык экмек, а также турецкие сладости.

Вьетнам

Историю Вьетнама можно изучить не только в местных музеях, но и попробовать на вкус. Через вьетнамскую кухню можно проследить влияние различных народов на эту страну. Например, китайское влияние можно почувствовать в выпечке, французское - в бутербродах, малазийское - в соусах. Разные регионы страны имеют особенные вкусовые характеристики, поэтому еда, которую вы встретите в разных городах, будет значительно отличаться. На севере страны используют более тонкие специи, центральная часть неравнодушна к перцу чили, а в южных регионах предпочитают сладкие продукты. Различные вкусовые предпочтения заметны и в приготовлении национального блюда фо – супа с лапшой и говядиной.

Фото commons wikimedia

Большой популярностью здесь пользуются и мини-багеты – бань ми, рисовые оладьи, а также такие крайне экзотические национальные блюда, как балют – утиное яйцо, в котором уже сформировался зародыш.

Индия

В Индии производится 75% мировых специй, которые добавляют в блюда по всей планете. Происхождение уличной еды в Индии можно проследить до того времени, когда император Великих Моголов Шах-Джахан перенес свою столицу из Агры в Дели. Закуска чаат, самый популярный вид индийской уличной еды, впервые появилась в Старом Дели именно в то время. Чаат стал популярным в качестве полдника после того, как официальные лица династии Великих Моголов пригласили поваров из Варанаси открыть магазин в Дели.

Фото commons wikimedia

В Индии также можно отведать множество других интересных блюд. Например, пани пури – обжаренные в масле полые шарики из теста, начинка которых может варьироваться. Популярны также и дахи вада - чечевичные оладьи, пропитанные йогуртом. Их могут приправлять различными специями. Это блюдо считается популярным на праздники, однако его также часто продают в киосках с уличной едой. Если вы хотите быть уверенными, что употребление местной еды никак не отразится на вашем здоровье, многие советуют отправляться в специальные гастрономические туры с профессиональным гидом.