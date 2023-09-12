Лебединое озеро на Алтае: где зимуют белоснежные лебеди из Красной книги?

Уникальное Лебединое озеро, где зимуют краснокнижные лебеди, находится на Алтае. Иначе оно называется Светлое озеро. Как доехать, где находится, когда ехать, когда лебеди прилетают на Лебединое озеро?

Можно ли своими глазами увидеть, как зимуют настоящие белоснежные лебеди? Да, если отправиться зимой на Алтай! Именно там находится знаменитое Лебединое, или Светлое озеро, которые не замерзает даже в самые лютые морозы. Именно поэтому на зиму туда перебираются с Крайнего Севера удивительно красивые лебеди-кликуны.

© Фото: Сайт заказника "Лебединый"

Где находится Лебединое озеро?

Озеро Светлое (Лебединое) располагается в Советском районе Алтайского края и имеет статус природного заповедника федерального значения.

Оно находится:

в 40 км от Белокурихи,

в 70 км от Бийска,

в 100 км от Горно-Алтайска,

в 220 км от Барнаула.

В длину озеро примерно 1 км, его ширина – 400 м, а глубина – 200 м.

© Фото: Официальный сайт Алтайского края

Чем оно уникально?

Территория, где расположено Светлое озеро, вместе с Анадырским районом Чукотки, – единственные в России заказники, куда прилетают перезимовать лебеди-кликуны, внесенные в Красную книгу России. Птиц привлекает уникальная особенность Лебединого озера: оно не замерзает даже во время сильнейших морозов, зачастую устанавливающихся зимой в этих местах. Благодаря многочисленным теплым ключам, которые бьют со дна, температура воды в нем не опускается ниже плюс 4-5 градусов.

Решение о создании заказника "Лебединый" было принято краевой администрацией в 1973 году. Проект запускался как экспериментальный, всего на 10 лет. Однако с течением времени зимовать на озеро стали прилетать не только лебеди-кликуны, но и другие редкие птицы, и заказник превратился из временного в постоянный.

© Фото: Официальный сайт Алтайского края

На сегодняшний день он раскинулся на более чем 38 тыс га.

Как добраться до Светлого озера?

Сделать это можно как на собственном автомобиле, так и на автобусе.

Чтобы доехать до озера на личном транспорте, лучше стартовать из второго по величине города региона – Бийска. Добраться до него можно без особых проблем по федеральной дороге Чуйский тракт. Далее маршрут проходит по трассе К-369 до села Советское. После этого следует повернуть налево в сторону села Урожайное и двигаться по указателям до самого озера.

© Фото: Официальный сайт Алтайского края

Поездка из Белокурихи пролегает по трассам P-368 (01К-06) и P-369 (01К-10). Выехав по трассе P-368 (01К-06), необходимо свернуть в сторону Нижнекамки направо, а затем через какое-то время повернуть налево на трассу P-369 (01К-10) в направлении села Советское. Затем нужно двигаться по описанному выше маршруту через село Урожайное.

Оба варианта пути из Горно-Алтайска проходят через село Нижнекамка. Первый маршрут начинается в селе Соузга, добраться до которого можно по трассе P-256. По второму – сначала предстоит проехать по трассе 84К-122 (Черга – Балухта), а затем по автомагистрали P-369 (01К-10).

Доехать до озера можно также на автобусе из Бийска. Ежедневно оттуда ходит прямой рейсовый автобус до села Урожайное. Делают они это не очень часто, поэтому расписание лучше уточнять заранее. Цена билета составляет несколько сотен рублей.

Обратите внимание: в нескольких километрах от озера Светлое есть озеро Кокша, которые местные частенько называют "светлым" из-за прозрачной воды. Чтобы избежать путаницы, автолюбителям советуют при поиске в навигаторе одно озеро называть "Лебединым", а второе – "Кокша".

GPS-координаты Лебединого озера – 52.292616, 85.65462

© Фото: Сайт заказника "Лебединый"

Погода

Лебединое озеро находится в зоне континентального климата.

Вода в озере чистая и прозрачная, но холодная: даже в самый жаркий летний день она не прогревается выше +15 градусов.

© Фото: Сайт заказника "Лебединый"

Когда можно встретить лебедей?

Первых лебедей-кликунов здесь заметили в 1967 году. Тогда их насчитывалось всего полтора десятка, а сегодня – около тысячи.

Вот уже более полувека эти краснокнижные птицы каждый год прилетают на зимовку на озеро Светлое из Заполярья и с Крайнего Севера. А в марте они улетают обратно на гнездование.

Лучшее время для наблюдения за лебедями – зима. Делать это нужно либо в 10:00, либо в 19:00, так как днем птицы разлетаются по своим делам.

Лебеди-кликуны очень осторожны, они предпочитают, чтобы их никто не беспокоил. Поэтому наблюдать за ними можно только в течение определенного времени и со специальной смотровой площадки. Билет стоит 50 рублей.