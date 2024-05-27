Курбан-байрам 2024: правила жертвоприношения, кто, что и как должен делать?

Курбан-байрам в 2024 году отмечается 16 июня. Его принято справлять несколько дней. Как проходит обряд жертвоприношения? Кого можно принести в жертву на праздник? Почему проводится ритуал?

Обряд жертвоприношения – кульминационный момент празднования Курбан-байрама. К нему следует подходить со всей ответственностью. Это ритуал, напоминающий всем последователям ислама о преданности человека Всевышнему.

Какого числа Курбан-байрам в 2024 году?

Поскольку исламские праздники высчитываются по лунному календарю, то постоянной даты у Курбан-байрама нет – каждый год она сдвигается на 10-11 дней.

Праздник жертвоприношения отмечается спустя 70 дней после Ураза-байрам. В 2024 году его дата приходится на 16 июня, за день до этого, 15 июня, в День Арафа паломники совершат стояние на горе Арафат.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Надо сказать, что празднование Ид аль-Адха длится 3-4 дня (Дни такбира ат-Ташрик). Эти дни необходимо посвятить визитам к родным и близким. Дни такбира ат-Ташрик в 2024 году продлятся с 15 по 19 июня.

Правила жертвоприношения на Курбан-байрам

Обряд жертвоприношения может совершаться как в день празднования, так и в течение трех дней после Курбан-байрама. Но лучше всего совершить ритуал именно в праздничный день

К обряду нужно подготовиться заранее. Для этого мусульманину необходимо наточить нож. Это не должно происходить на глазах у животного. Нельзя также совершать ритуал на глазах у других животных.

Как проходит жертвоприношение на Ид аль-Адха?

Перед началом ритуала животному закрывают уши и глаза. Его приводят к месту обряда и кладут на левый бок. При этом животное должно быть направлено в сторону Мекки.

После прочтения обязательной молитвы животному режут три артерии в шее, а затем выпускают кровь в яму. Ее нужно приготовить перед началом ритуала.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

К снятию шкуры можно приступать только тогда, когда животное уже не будет подавать признаков жизни.

Что говорят когда режут барана на Курбан-байрам?

Перед тем, как заколоть животное, верующему нужно произнести имя Аллаха. Часто можно услышать, как перед обрядом говорят "Бисмиллях" или "Бисмилляхи Р-рахмани Р-рахим" – Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного.

Какую часть барана раздают на Курбан-байрам?

Мясо заколотого животного делят на три части:

Одну часть нужно отдать нуждающимся.

Вторую – передать родственникам и друзьям (можно и немусульманам).

Третью – оставить семье.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Шкуру и остальные части нельзя продать, но можно обменять на что-то полезное или преподнести в качестве подарка.

Каких животных можно резать на Курбан-Байрам?

Чаще всего для праздничного обряда верующие выбирают годовалых овец или баранов. В качестве жертвы также можно использовать двухлетних коров и быков, или же верблюдов, которым есть пять лет.

Животное должно быть здоровым, без каких-либо недостатков. Нельзя брать больное и слабое животное. Запрещено приносить в жертву беременных, стерилизованных животных или же лишенных частей тела.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

При этом есть исключения, которые позволяют заколоть животное на Курбан-байрам. К таким незначительным изъянам относятся:

врожденные повреждения на хвосте и ушах;

небольшие повреждения в ушах;

отсутствие некоторых зубов;

маленькие уши с рождения;

относительно спокойное животное.

Кто должен делать жертвоприношение?

Ритуал должны совершать совершеннолетние и дееспособные мусульмане, которые имеют такую возможность. Тех, кто не совершает обряд, пророк Мухаммед порицал. Исключение составляют путники.

"Если человек имел возможность принести жертву и не сделал этого, то пусть не приближается к месту нашего моления"

– пророк Мухаммед

Мусульманкам не обязательно совершать жертвоприношение. Эта необходимость для них отпадает, поскольку этим должен заниматься муж.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

При этом женщина может принести жертву, если имеет нисаб (минимальный достаток или имущество, с которого платится закят), однако самой участвовать в обряде ей нельзя. В таком случае это дело нужно поручить другому человеку.

Жертвоприношение за другого человека на Ид аль-Адха

Мусульманин имеет право попросить другого человека принести в жертву животное на Курбан-байрам. При этом он должен находиться рядом со своим представителем во время ритуала. Запрещено совершать обряд за другого человека без его согласия.

Для чего нужно жертвоприношение в исламе?

До Всевышнего доходят богобоязненность верующего, а не мясо и кровь жертвы. Поэтому главное в обряде – намерение и искренность мусульманина.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жертвоприношение приближает верующего к Всевышнему и помогает осознать, что он – раб Аллаха. Обряд свидетельствует о преданности мусульманина Всевышнему и готовности принести в жертву имущество ради него.