Курбан-байрам 2024: правила жертвоприношения, кто, что и как должен делать?

Обряд жертвоприношения – кульминационный момент празднования Курбан-байрама. К нему следует подходить со всей ответственностью. Это ритуал, напоминающий всем последователям ислама о преданности человека Всевышнему.
Какого числа Курбан-байрам в 2024 году?
Поскольку исламские праздники высчитываются по лунному календарю, то постоянной даты у Курбан-байрама нет – каждый год она сдвигается на 10-11 дней.
Праздник жертвоприношения отмечается спустя 70 дней после Ураза-байрам. В 2024 году его дата приходится на 16 июня, за день до этого, 15 июня, в День Арафа паломники совершат стояние на горе Арафат.
Надо сказать, что празднование Ид аль-Адха длится 3-4 дня (Дни такбира ат-Ташрик). Эти дни необходимо посвятить визитам к родным и близким. Дни такбира ат-Ташрик в 2024 году продлятся с 15 по 19 июня.
Правила жертвоприношения на Курбан-байрам
Обряд жертвоприношения может совершаться как в день празднования, так и в течение трех дней после Курбан-байрама. Но лучше всего совершить ритуал именно в праздничный день
К обряду нужно подготовиться заранее. Для этого мусульманину необходимо наточить нож. Это не должно происходить на глазах у животного. Нельзя также совершать ритуал на глазах у других животных.
Как проходит жертвоприношение на Ид аль-Адха?
Перед началом ритуала животному закрывают уши и глаза. Его приводят к месту обряда и кладут на левый бок. При этом животное должно быть направлено в сторону Мекки.
После прочтения обязательной молитвы животному режут три артерии в шее, а затем выпускают кровь в яму. Ее нужно приготовить перед началом ритуала.
К снятию шкуры можно приступать только тогда, когда животное уже не будет подавать признаков жизни.
Что говорят когда режут барана на Курбан-байрам?
Перед тем, как заколоть животное, верующему нужно произнести имя Аллаха. Часто можно услышать, как перед обрядом говорят "Бисмиллях" или "Бисмилляхи Р-рахмани Р-рахим" – Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного.
Какую часть барана раздают на Курбан-байрам?
Мясо заколотого животного делят на три части:
- Одну часть нужно отдать нуждающимся.
- Вторую – передать родственникам и друзьям (можно и немусульманам).
- Третью – оставить семье.
Шкуру и остальные части нельзя продать, но можно обменять на что-то полезное или преподнести в качестве подарка.
Каких животных можно резать на Курбан-Байрам?
Чаще всего для праздничного обряда верующие выбирают годовалых овец или баранов. В качестве жертвы также можно использовать двухлетних коров и быков, или же верблюдов, которым есть пять лет.
Животное должно быть здоровым, без каких-либо недостатков. Нельзя брать больное и слабое животное. Запрещено приносить в жертву беременных, стерилизованных животных или же лишенных частей тела.
При этом есть исключения, которые позволяют заколоть животное на Курбан-байрам. К таким незначительным изъянам относятся:
- врожденные повреждения на хвосте и ушах;
- небольшие повреждения в ушах;
- отсутствие некоторых зубов;
- маленькие уши с рождения;
- относительно спокойное животное.
Кто должен делать жертвоприношение?
Ритуал должны совершать совершеннолетние и дееспособные мусульмане, которые имеют такую возможность. Тех, кто не совершает обряд, пророк Мухаммед порицал. Исключение составляют путники.
"Если человек имел возможность принести жертву и не сделал этого, то пусть не приближается к месту нашего моления"
– пророк Мухаммед
Мусульманкам не обязательно совершать жертвоприношение. Эта необходимость для них отпадает, поскольку этим должен заниматься муж.
При этом женщина может принести жертву, если имеет нисаб (минимальный достаток или имущество, с которого платится закят), однако самой участвовать в обряде ей нельзя. В таком случае это дело нужно поручить другому человеку.
Жертвоприношение за другого человека на Ид аль-Адха
Мусульманин имеет право попросить другого человека принести в жертву животное на Курбан-байрам. При этом он должен находиться рядом со своим представителем во время ритуала. Запрещено совершать обряд за другого человека без его согласия.
Для чего нужно жертвоприношение в исламе?
До Всевышнего доходят богобоязненность верующего, а не мясо и кровь жертвы. Поэтому главное в обряде – намерение и искренность мусульманина.
Жертвоприношение приближает верующего к Всевышнему и помогает осознать, что он – раб Аллаха. Обряд свидетельствует о преданности мусульманина Всевышнему и готовности принести в жертву имущество ради него.