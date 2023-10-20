Кто стремится к миру на Ближнем Востоке?

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На фоне эскалации между Израилем и ХАМАС некоторые эксперты задаются вопросом, кто поджигает эту войну? Здесь много конспирологии. Сводить все к англосаксам - близоруко, так как США могут потерять регион ради одного Израиля. Поэтому лучше посмотреть, кто действительно старается остановить и урегулировать текущий конфликт.

В списке стран-миротворцев, прилагающих усилия для прекращения войны в Израиле и секторе Газа, мы можем выделить в первом ряду Россию и Турцию.

Россия

Россия по линии Совета Безопасности ООН пытается не словом, а делом остановить насилие. На днях МИД РФ предложил резолюцию, требующую немедленное прекращение военных действий. Однако из-за нежелания США осуждать Израиль резолюция провалилась. Вашингтон устами Джозефа Байдена поддержал "право на самооборону Израиля". Если бы резолюция была принята, ЦАХАЛ пришлось бы прекратить атаки на сектор Газа, как и ХАМАС - обстрелы израильских городов.

Москва указывает не только на необходимость прекращения текущего конфликта, но и на устранение причин его появления, а именно на нерешенность проблемы Палестины.

"Мы всегда выступали за создание палестинского государства, самостоятельного, суверенного, со столицей в Восточном Иерусалиме. Но об этом мы говорим давно, международное сообщество об этом говорит давно, начиная с 1948 года, когда была поставлена такая задача - создать два независимых суверенных государства. Не знаю, будет ли сегодняшний кризис способствовать решению этой задачи, но, если бы это было так, это было бы правильно, потому что это создало бы условия для возможного будущего мира на длительную историческую перспективу", - заявил Владимир Путин во время визита в Китай.

Турция

Активную и объективную роль стремится играть и Турция. Турецкий глава МИД Хакан Фидан также указывает на необходимость создания Палестинского государства как рецепт преодоления насилия в будущем.

"Эта война может привести к большим войнам, но она также может привести к историческому миру. Наш президент верит, что исторический мир возможен. Мир не наступит в регионе, пока создание палестинского государства откладывается", - заявил он.

Анкара считает, что демонстрацией мускулов США лишь усугубляют ситуацию, а Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что удар по больнице в секторе Газа вывел конфликт на более высокий уровень. Еще 10 октября в ходе разговора с лидерами Израиля и Палестины турецкий президент предложил им свое мирное посредничество.

Бразилия

В Совете безопасности ООН есть еще одна влиятельная страна, которая старается остановить кровопролитие - Бразилия. Их представители подготовили свой проект по решению конфликта. Бразилия предложила и Израилю, и ХАМАС прекратить огонь, освободить заложников и объявить гуманитарные паузы для населения Газы. Южноамериканская сторона осудила террористические атаки ХАМАС и в то же время раскритиковала Израиль за требования к палестинцам покинуть северные районы Газы.

Китай

В процессе урегулирования конфликта пытается активно участвовать и Китайская Народная Республика. Си Цзиньпин, как и Россия, видит выход в решении на основе создания двух государств. Израиль должен признать Палестину и вернуться к границам 1967 года. Глава МИД КНР призывает Тель-Авив отказаться от коллективного наказания палестинцев. Позиция Пекина таит в себе и справедливость, и давление на более сильную сторону в лице Израиля.

Ближний Восток

К прекращению насилия призывают и многие страны Ближнего Востока. Большинство из них виновником считает Израиль, а некоторые, как Иран, напрямую угрожают ему применением гибридной войны. В то же время, солидаризируясь с палестинцами, не все они имеют какие-либо возможности или желание оказать ощутимое давление на Израиль. Пока что мы не видим коллективной и действенной инициативы Лиги Арабских Государств (ЛАГ) или Организации исламского сотрудничества (ОИК).

Коллективный Запад

Что касается западных стран, то по большому счету, как и арабские страны, они тоже опасаются войны. Ведь дальнейшая эскалация будет стоить им связей и денег в нефтяных монархиях, в Турции, а в перспективе и в Иране. Но их проблема в том, что они занимают однобокую позицию вместо того, чтобы требовать всеобщего прекращения огня и мирного решения палестино-израильской проблемы.

Таким образом, на общем фоне больше карт пока в руках у России, КНР и Турции, которые могут общаться как с Палестиной, так и с Израилем. К сожалению, без отрезвления со стороны США достичь мира даже России и Турции будет нелегко.