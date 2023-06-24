Какие всем известные компании сотрудничали с нацистами

Международный бизнес всегда на первое место ставил финансовую выгоду, не гнушаясь вести дела с тираническими режимами, даже если в результате их сотрудничества страдают миллионы людей. Яркий пример- партнерство всемирно известных компаний с Третьим рейхом. О компаниях, которые работали на нацистов рассказываем в этом материале.

”Форд Моторс” (Ford Motors)

Генри Форд, известный своей нетерпимостью к евреям, был самым известным зарубежным сторонником Гитлера. На 75-й день рождения он даже получил нацистскую медаль, которой награждались ”выдающиеся иностранцы”. Во время Второй мировой войны ”Форд Моторс” смогла обогатиться за счет обеих сторон, производя военную и автомобильную технику как для Третьего рейха, так и для союзников. На заводах ”Форд Моторс” времен нацистской Германии активно использовался подневольный труд, в частности, русских пленных.

”Кока-кола” (Coca-Cola)

”Фанта”, один из наиболее популярных продуктов компании Coca-Cola на сегодняшний день насчитывает более 70 вкусов и продается в 188 странах мира, а вот изобретена она была в Третьем рейхе. ”Фанта” не появилась бы без нацистской Германии. Еще до начала Второй мировой войны ”Кока-Кола” была чрезвычайно популярна в Третьем рейхе: ежегодно продажи напитка били рекорды. Однако с началом войны самый прибыльный из всех немецкий филиал компании Coca-Cola Deutschland столкнулся с тем, что сырья для производства знакового напитка не осталось, так как его поставки из-за рубежа были прекращены. Тогда Макс Кейт, руководитель Coca-Cola Deutschland и будущий создатель фанты решил использовать имеющееся в Германии сырье, чтобы обеспечить работу заводов. Они призвал своих сотрудников ”поФАНТАзировть”, чтобы придумать название для нового напитка, и один из них предложил ”Фанта”.

”Фанта” оказалась чрезвычайно популярна в Третьем рейхе - более 3 млн бутылок было продано в одном только 1943 году. После окончания войны в отношении Макса Кейта было проведено расследование, по итогам которого было решено, что он не имел отношения к деятельности нацистов, а всю прибыль и новый напиток после войны он передал компании ”Кока-кола”.

”Кодак” (Kodak)

Американская компания ”Кодак” на протяжении большей части XX века была корпоративным гигантом и ведущей компанией в мире по производству фотопленки. При этом ”Кодак” сотрудничала с нацисткой Германией даже после того, как США вступили во Вторую мировую войну.

”Кодак” закупала у Германии, сырье, расплачиваясь со страной-агрессором в твердой валюте, крайне ей необходимой для продолжения войны. Немецкий филиал компании ”Кодак” расширил сферу деятельности в Третьем рейхе и производил детонаторы, спусковые механизмы и другую военную амуницию, а также использовал подневольный труд на своих заводах.

В оккупированной Франции ”Кодак” зарабатывала настолько большие деньги, что вкладывала их в покупку недвижимости, угольных шахт и домов отдыха. После войны и немецкий и французский филиалы компании вернулись под контроль американского предприятия.

”Сименс” (Siemens)

Мультинациональный конгломерат ”Сименс”, который сегодня производит широкий спектр инженерного, электронного, медицинского и промышленного оборудования после Великой депрессии оказался в тяжелом положении и спасен был нацистами. Когда Гитлер пришел к власти в Германии в 1933 году и страна начала вооружаться, ”Сименс” стал лидером электрической промышленности Германии. С 1940 года и до завершения Второй мировой войны на заводах Siemens работали сотни тысяч подневольных работников, а также узников концентрационных лагерей.

”Сименс” участвовала в нацистской программе ”Истребление через работу”, а также руководила рабочими лагерями на территории концлагерей ”Аушвиц”, ”Бухенвальд”, ”Маутхаузен”, ”Равенсбрюк” и других. После войны ”Сименс”, как и многие другие немецкие компании, постаралась как можно быстрее забыть и никогда не вспоминать о своем нацистском прошлом.

"Хуго Босс" (Hugo Boss)

Кто шил форму для нацистов? Основанная ровно сто лет назад немецкая компания-производитель модной одежды Hugo Boss. Сегодня Hugo Boss международный бренд люксовой одежды. Основатель компании, Хьюго Фердинанд Босс был нацистом-энтузиастом, который вступил в нацистскую партию в 1933 году. Одним из первых крупнейших контрактов компании, основанной в 1923 году, стал контракт на пошив формы для штурмовых отрядов (SA). Позднее Hugo Boss стал производить форму для эсэсовцев, членов Гитлерюгенд, а также для армии, военно-морских и военно-воздушных сил Германии. Во время Второй мировой войны Hugo Boss использовал подневольный труд, в основном польских и французских рабочих, чтобы удовлетворить растущие потребности в производстве.

Только в 1999 году компания Hugo Boss согласись компенсировать ущерб подневольным рабочим, вступив в специально созданный в для этой цели фонд.