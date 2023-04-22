Кого из нацистов и работавших на них ученых приютила Аргентина

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Скандал со швейцарским банком Credit Suisse вновь поднял волну интереса к старому сюжету – нацистские преступники скрывались в Южной Америке в послевоенный период. Многие в детстве зачитывались Юлианом Семеновым – "Экспансия" - последнее приключение Штирлица - как раз про это.

Про то, как по заранее намеченной трассе, на подводных лодках, через Испанию и Португалию бонзы и ведущие специалисты Третьего рейха уплывают в Аргентину, Чили и Парагвай. Аргентинский лидер Хуан Перон несомненно был осведомлен о такого рода "эмигрантах" и намеревался использовать беглых немцев в собственных интересах. Немецкая община в Аргентине финансировала операции "крысиной тропы" через подставные фирмы. Многие из беженцев лично встречались с аргентинским президентом.

Авиаконструктор Курт Танк

В частности, выдающийся авиаконструктор Курт Танк с группой инженеров и техников создал для Аргентины реактивный самолет нового поколения. В институте аэротехники в Кордове он руководил разработкой истребителя "Пульки II", многоцелевого самолета "Уанкеро", а также проекта авиалайнера "Кондор". В его бюро работало более 200 немецких специалистов, которые ранее трудились на заводах Фокке-Вульфа, Мессершмита и Дорнье.

Физик Рональд Рихтер

Некоторые из приглашенных специалистов, в частности, физик Рональд Рихтер, по слухам, имели прямое отношение к атомному проекту Гитлера. С Рихтером был подписан контракт, согласно которому аргентинское правительство устанавливало ему оклад в 1200 долларов США в месяц и создавало все необходимые условия для реализации своего плана, по словам ученого, в корне отличного от американской модели создания супероружия. Это обстоятельство более всего встревожило Вашингтон, особенно после того как в феврале 1951 года президент Аргентины выступил с сенсационной новостью:

Наши ученые, используя только местные материалы, осуществили управляемое высвобождение атомной энергии, то есть атомный взрыв. Он не потребовал ни урана, ни плутония.

Штаты были не против нацистских специалистов в Аргентине, но атомные амбиции генерала явно не вписывались в ядерную стратегию США.

Вокруг атомного проекта Перона до сих пор остается много мифов и загадок. Тайна острова Уэмуль посреди озера Науэль-Уапи на севере Патагонии так до конца не раскрыта. А именно там немецкие техники "ковали" аргентинскую супербомбу. Но не сложилось. Судя по всему, Рихтер больше обещал президенту, чем мог исполнить в реальности, а предложенное им техническое решение было не исполнимо в принципе.

Похищение Адольфа Эйхмана

После свержения Перона в 1955 году дела у бывших нацистов заметно ухудшились. Дело дошло до прямых похищений главных нацистских преступников. В 1960 году агенты Моссада схватили Адольфа Эйхмана на улице Буэнос-Айреса. Эйхман отвечал за идентификацию, сбор и транспортировку европейских евреев в Освенцим, Треблинку и другие лагеря смерти в оккупированной Польше. Его вывезли из страны с помощью снотворного и маскировки под члена экипажа авиакомпании El Al, доставили в Израиль, где Эйхман был казнен по приговору суда.

Экстрадиция Герхарда Боне

В 1966 году Аргентина экстрадировала в Германию Герхарда Боне, первого нацистского военного преступника, официально отправленного в Европу, чтобы предстать перед правосудием. Боне именовал себя Ангелом милосердия и активно участвовал в системном истреблении инвалидов и людей с умственными отклонениями с целью очистить арийскую расу.

В поисках Гитлера

Но все эти истории меркли перед громкими заголовками статей, время от времени, появлявшихся в европейских СМИ – "Гитлер обнаружен в Аргентине", "Борман скрывается в Патагонии". Действительно, ФБР в 2019 году рассекретило документы, согласно которым поверялась версия о побеге Гитлера в Аргентину в 1945 году. Утверждалось, что лидер Третьего рейха добрался до Южной Америки, где ему предоставили убежище в южной части Анд на ранчо.

Аргентинский писатель Абель Басти выдвинул версию, согласно которой из Берлина, который с боями занимали советские войска, верхушку нацистской Германии переправляли в Испанию. Оттуда подводные лодки брали курс на бухту Калета-де-лос-Лорос в Аргентине. В том районе, где Гитлер вышел на берег, на глубине 30 метров под слоем песка обнаружено три подлодки, о которых нет ни слова в архивных документах аргентинских военных. По версии писателя, Гитлер умер только в 1964 году, перебравшись из Аргентины в Парагвай. Впрочем, официальная версия ФБР вполне ясна и конкретна – никаких реальных доказательств, что Гитлер был вывезен из горящего Берлина, не существует.

В поисках Мюллера

Гораздо более сложная ситуация связана с историей Генриха Мюллера, начальника тайной государственной полиции (IV отдел РСХА), группенфюрера СС. Мюллер не примкнул ни к одной из групп, собиравшихся прорываться из Берлина, и после 1 мая 1945 года о нем ничего не было слышно – никаких следов и зацепок.

Бывший шеф чехословацкой разведки Рудольф Барак утверждает, что в 1955 году его вызвали в Москву и дали задание поймать Мюллера, который проживал в Аргентине. В 1956 году люди Барака обнаружили Мюллера на северо-западе Аргентины. Он жил в Кордобе под видом предпринимателя. В ходе проведенной чешской спецслужбой операции Мюллер был вывезен в Прагу, а затем передан в руки КГБ.

Такая вот авантюрная история. Другой вопрос, что бывший глава СНБ ЧССР Барак, фигура не слишком надежная в качестве свидетеля, с учетом, что 1961 г. он был уволен из органов за коррупцию и сбор компромата на президента ЧССР Новотны.

В поисках Бормана

Не меньше слухов и догадок вокруг судьбы еще одного германского лидера – Мартина Бормана. Бывший депутат рейхстага Пауль Хейсслен утверждал, что Мартин Борман объявился в Чили с документами на имя Хуана Гомеса. Это заявление оспаривал бывший испанский дипломат в Великобритании Анхель де Веласко. Якобы он лично помог Борману добраться до Аргентины. В 2015 году появились фотографии аргентинского особняка Бормана. Доказательств, естественно, нет, кроме немецких монет и итальянских артефактов эпохи Второй мировой войны.

Так что, вероятнее всего, все лидеры Третьего рейха так и не сумели выбраться из горящего Берлина в мае 1945 года. А вот нацисты рангом ниже были приняты властями Аргентины, сохранив при этом свои средства в Credit Suisse.

Однажды Хуан Доминго Перон сказал:

Швейцария – это страна… где сходятся все бандиты и прячут всё, что они награбили у других.