Деньги нацистов в Credit Suisse Bank

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Бюджетный комитет Сената США заявил, что банк Credit Suissе не смог дать исчерпывающего ответа на недавние обвинения в том, что финансовая структура предоставляла банковские счета членам нацистской партии до и после окончания Второй мировой войны.

По данным комитета, банк поддерживал почти 100 счетов, связанных с нацистами, причем в некоторых случаях – до недавнего времени.

Что раскрыл Центр Симона Визенталя

Еще в начале марта Центр Симона Визенталя обнародовал имена 12 тыс. нацистов, проживавших в Аргентине в первой половине ХХ века. Директор Центра по Латинской Америке Ариэль Гелблунг заявил, что ключевым оператором аккумулирования финансовых средств беглых нацистов являлся банк Schweitzerische Kreditanstalt, который после ребрендинга превратился в Credit Suisse Bank.

Центр Симона Визенталя (SWC) - правозащитная организация, основанная в 1977 году раввином Марвином Хиером. Центр известен исследованиями Холокоста, охотой на нацистских военных преступников, борьбой с антисемитизмом. Важно отметить, что организация имеет тесные связи с госучреждениями и регулярно проводит встречи с должностными лицами Соединенных Штатов. Поэтому официальное заявление представителей SWC мгновенно вызвало мощную реакцию ведущих международных медиа.

Слухи о связях банка с нацистскими счетами ходили много лет, но только в 2020 году по просьбе Центра Визенталя Credit Suisse привлек международную консалтинговую компанию, которая в течение двух лет изучала архивы и базы данных финансовой структуры.

Необходимо было проверить список из нескольких тысяч сторонников пронацистского Unión Alemana de Gremios (UAG, "Немецкое объединение профсоюзов"), проживавших в 1930-е годы в Аргентине и имевших счета в Schweizerische Kreditanstalt.

Центр Симона Визенталя также утверждал, что на некоторых счетах в банке хранились средства жертв Холокоста. Таким образом, необходимо было проверить два временных среза – 1930-е годы и послевоенный период, но как потом стало ясно, консалтинговая компания сосредоточилась именно на предвоенных документах.

Первоначальный ответ аудиторов был таким: банк относительно чист, обвинения не подтвердились. Официальный представитель компании AlixPartners заявил, что проверка выявила один счет, который был закрыт в марте 1933 года. Что касается послевоенного периода, который не был в центре внимания проверки, то AlixPartners подтвердила 12 подозрительных счетов, открытых в 1950-1970-х годах. "Все эти счета закрыты", — говорится в заявлении банка.

Где правда?

Однако у Комитета Сената США по бюджету другие данные. Credit Suisse поддерживал счета как минимум для 99 человек, которые были либо высокопоставленными нацистскими чиновниками в Германии, либо членами нацистских группировок в Аргентине. Семьдесят из этих счетов было открыто после 1945 года, а как минимум 14 из них оставались открытыми до XXI века – более десяти счетов еще обслуживали до 2020 года. В частности, счета принадлежали осужденным в Нюрнберге немецким командирам, офицеру СС и представителю нацистской компании Deutsche Wirtschaftsbetriebe GmbH.

Почему Аргентина

Аргентина была идеальным местом для укрытия бывших нацистов, в том числе очень высокого ранга. На территории латиноамериканского государства были филиалы германских оружейных концернов I.G. Farben, Staudt und Co., Siemens Schuckert. В здании немецкого посольства в Буэнос-Айросе были отделения двух банков Третьего Рейха. Уже к началу Второй мировой войны в Аргентине проживало больше полумиллиона немцев с аргентинскими паспортами.

После окончания войны поток немцев в Южную Америку существенно возрос. "Крысиные тропы" - термин, бывший в ходу американских спецслужб для обозначения системы маршрутов бегства нацистов и фашистов из Европы в конце Второй мировой войны. Эти маршруты вели главным образом в Аргентину, Парагвай, Бразилию, Чили. Удивляться тут нечему, достаточно вспомнить цитату из выступления президента Аргентины Хуана Перона, в котором он отзывался о Нюрнбергском процессе:

В Нюрнберге в это время произошло нечто, что лично я считаю бесчестием и неудачным уроком для будущего человечности. Я уверен, что аргентинский народ тоже признал Нюрнбергский процесс бесчестием, недостойным победителей, которые вели себя так, будто они не победили. Мы поняли теперь, что они заслужили проигрыша в войне.

Среди тех, кто "крысиной тропой" попали в Аргентину, были военные преступники, такие как Эдвард Рошман, "рижский мясник", комендант Рижского гетто или Анте Павелич, лидер хорватских усташей. Число нацистов меньшего ранга исчислялось тысячами.

Видимо, руководство банка было прекрасно осведомлено о реальном положении вещей с нацистскими счетами. В частности, Нил Барофски, адвокат, которого банк нанял для наблюдения за расследованием, был уволен в ноябре 2022 года после того, как его запросы распространились на нацистов, бежавших из Европы в конце Второй мировой войны.

Скандал с Бидзиной Иванишвили

Это не первый скандал со швейцарским банком. Ровно год назад произошла утечка данных о счетах крупных клиентов. В нее попали данные о более чем 18 тыс. счетов, на которых в совокупности хранилось более $100 млрд. В марте 2022 года Credit Suisse выплатил $607 млн бывшему премьер-министру Грузии, миллиардеру Бидзине Иванишвили. Менеджер по инвестициям банка Патрис Лескодрон во время финансового кризиса 2008 года потерял деньги клиентов и начал покрывать убытки одних своих клиентов за счет других, в основном беря деньги со счетов Иванишвили.

Деловая репутация под вопросом

Как свидетельствуют результаты расследования комитета по финансам сената США, с 2014 года 25 богатых американских семей укрыли от уплаты налогов активы на 700 миллионов долларов, при помощи юристов и финансистов Credit Suisse. 19 марта в 167-летней истории банка Credit Suisse как независимого бизнеса была поставлена точка. Из-за финансовых проблем банк при содействии властей Швейцарии продан конкурентам из UBS. Однако на вопросы о нацистских деньгах все равно придется давать ответ.