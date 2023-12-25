Как развиваются военные контакты Азербайджана и Ирана

На днях в Тегеране прошел диалог по линии высших военных учебных заведений Азербайджана и Ирана. Делегация из Баку побывала сразу в двух вузах: в Высшем университете национальной обороны Ирана и Командно-штабной академии Армии Ирана. Расскажем, как развивается оборонное сотрудничество Баку и Тегерана.

Азербайджанскую делегацию возглавил ректор Военного научно-исследовательского института Азербайджанского национального университета обороны генерал-майор Ариф Гасанов. Обсуждалось укрепление сотрудничества между университетами национальной обороны Ирана и Азербайджана.

Начальник Академии Амир Хоссейн Валиванд Замани:

Отношениям между Ираном и Азербайджанской Республикой в различных измерениях, особенно в обороне и военной сфере, следует уделять больше внимания, и мы готовы это делать. Наш вуз за 90-летнюю историю накопил ценный опыт взаимодействия с дружественными и союзными странами. Мы готовы к сотрудничеству в рамках студенческого обмена и штабных тренировок с военным научно-исследовательским институтом Азербайджана.

30 лет сотрудничества

Сотрудничество между оборонными ведомствами Азербайджана и Ирана началось в 1990-е и с самого начала затрагивало военно-техническую область. В большинстве случаев речь шла о

развитии военно-политического сотрудничества

борьбе с экстремистскими течениями

взаимодействии в Каспийском море

путях урегулирования карабахского конфликта.

Ирано-азербайджанская рабочая Группа по военным связям и военно-техническому сотрудничеству между министерствами обороны двух стран провела три заседания.

Каспий и охрана границ

Иран и Азербайджан – прикаспийские страны. В советское время сотрудничество в сфере безопасности в бассейне Каспийского моря велось на двусторонней основе между СССР и Ираном. Сегодня контакты между Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменией выстроены на основе соглашений, регулирующих их присутствие на Каспии:

Рамочная Конвенция по защите морской среды Каспийского моря (2006)

Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море (2010)

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря (2018).

Корабли ВМС Ирана в последние пять лет стали все чаще заходить с дружественным визитом в территориальные воды Азербайджана. В начале августа 2022 года на главную военно-морскую базу ВМС Азербайджана в рамках "Армейских международных игр" прибыл отряд кораблей ВМС Ирана, ракетные катера "Пейкан" и "Джовшан".

Баку и Тегеран также сотрудничают в области охраны границ, противодействуя контрабандистам, пытающимся перевезти наркотические вещества и оружие.

Учения и соревнования военных

Взаимодействие Ирана и Азербайджана реализуется также в формате многосторонних учений и соревнований, состав которых определяется участниками Армейских международных игр и странами, имеющими выход к побережью Каспийского моря. В рамках "Армейских международных игр" в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море проводится конкурс "Кубок моря". В 2022 году он прошел в пятый раз.

В том же году азербайджанские стрелки приняли участие в конкурсе АрМИ-2022 "Снайперский рубеж", который проходил в иранском городе Йезд.

В октябре 2023 года делегация ВМС Ирана участвовала в качестве наблюдателя в совместных азербайджано-казахстанских военных учениях на Каспии "Хазри-2023", прошедших в акватории Азербайджана. В ходе визита состоялась встреча командующего военно-морскими операциями ВМС ИРИ Мохаммеда Реза Хазаи с командующим Военно-морскими силами Азербайджана вице-адмиралом Субханом Бекировым, по итогам которой была достигнута предварительная договоренность о проведении совместных учений.