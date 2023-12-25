Азербайджан работает над созданием Аразского коридора

В Азербайджане приступили к строительству моста через Араз, дорога, которая соединит Азербайджан и Иран, готова на 80%. Аразский коридор позволит связать основную территорию Азербайджана с Нахчыванем.

Строительство автодороги в Нахчыван через Иран продолжается, информирует Госагентство автомобильных дорог Азербайджана.

В настоящее время ведутся работы по строительству моста через реку Араз, а также связки автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд с Ираном.

В рамках проекта построена соединительная автомагистраль первого класса длиной 7,2 км, на данном участке продолжается строительство искусственных сооружений (подпорные стены, трубы разного диаметра, прямоугольные трубы, переходы и бетонные кюветы) и земляного полотна. Работы завершены на 80%.

Также стартовало строительство моста через реку Араз длиной 374 метра и шириной 27,6 метра. На мосту в каждом направлении будет создано по две полосы движения, по одной полосе и безопасности и по одной пешеходной дорожке шириной почти 3 метра. Работы по строительству моста только начинаются, строители забивают опорные сваи.

В Азербайджане, чтобы соединить основную часть страны с Нахчываном, ведется строительство дороги через реку Араз. Аразский коридор пройдет через Иран, это альтернатива Зангезурскому коридору через территорию Армении.