Баку: Ереван обязан открыть наземный доступ к Нахчывану

Хикмет Гаджиев в интервью Berliner Zeitung заявил об обязанности Армении обеспечить транспортное сообщение между Зангиланом и Нахчываном по армянской земле – независимо от альтернативного маршрута, реализуемого через территорию Ирана. Он подчеркнул, что Зангезурский коридор поможет Армении стать частью более глобального проекта "Срединный коридор".

Помощник президента Азербайджана, завотделом президентской Администрации по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев в интервью Berliner Zeitung обратил внимание, что у Армении по-прежнему остается обязательство открыть наземный доступ из Зангиланского района АР в Нахчыван, которое она добровольно взяла на себя в последний день Карабахской войны, подписывая трехстороннее Заявление 9-10 ноября 2020 года.

"В трехстороннем Заявлении от 10 ноября 2020 года Армения взяла на себя обязательство гарантировать безопасность транспортных связей между западными районами Азербайджанской Республики и ее Нахчыванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и товаров в обоих направлениях. Президент Ильхам Алиев ссылался на это обязательство. Азербайджан заинтересован в создании надлежащего сообщения с Нахчываном"

– Хикмет Гаджиев

Однако в течение трех с лишним лет Армения попросту ничего не делает для выполнения этого обязательства, из-за чего Азербайджан договорился с Ираном о создании иранского маршрута той же дороги из Зангиланского района в Нахчыван. Баку будет реализовывать новый проект, поскольку у него нет желания продолжать ждать, когда Ереван захочет хоть что-то сделать для предоставления азербайджанскому транспорту беспрепятственного передвижения в Нахчыван. При этом, подчеркнул Хикмет Гаджиев, обязательство с Армении не снимается.

"Следует уточнить, что мы ожидаем отмены таможенного и пограничного контроля только при транспортировке товаров с материковой части Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику. Когда товары перевозятся из Азербайджана в третью страну, конечно же, Армения будет обеспечивать соответствующий таможенный и пограничный контроль. Мы не можем оставить азербайджанские грузы и пассажиров на произвол армянских правоохранительных органов, и наши опасения вполне обоснованы"

– Хикмет Гаджиев

Помощник азербайджанского лидера напомнил о двух случаях агрессии представителей армянского государства – о сожжении азербайджанского флага на турнире по тяжелой атлетике в Ереване и об избиении случайно зашедшего на армянскую территорию азербайджанского военного. Гаджиев призвал Армению более активно и ясно проявлять свою заинтересованность в мирный отношениях с Азербайджаном, о чем пока что приходится только слышать в заявлениях.

"Маршрут через Армению — это обязательство Еревана, которое они должны выполнять. Другими словами, Pacta sunt servanda. Международная практика, гуманитарные принципы также требуют от Армении прекратить блокировать Нахчыван со стороны материковой части Азербайджана. Пока что мы не видим со стороны Армении никакого участия. Напротив, Армения, инициируя проект "Перекресток мира", пытается отойти от своих обязательств, вытекающих из трехстороннего Заявления, и ложно представить себя в качестве стороны, горячо поддерживающей разблокирование региона"

– Хикмет Гаджиев

Завотделом Администрации президента Азербайджана заключил, что именно Ереван блокирует коммуникации, хотя и изображает сторонника их открытия. Хикмет Гаджиев добавил, что все "угрозы", которые сочиняют в Ереване в связи с Зангезурским коридором, ложны: грузоперевозки из Зангиланского района в Нахчыван не будут ни подрывать суверенитет Армении, ни создавать проблемы транспортным связям Армении с Ираном, так как две дороги, пересекаясь, не будут блокировать друг друга. Также бессмысленные страхи из-за слова "коридор" – Зангезурский коридор ни нарушит сообщение Армении с Ираном, ни свободное перемещение транспорта по армянским территориям.

"На протяжении многих лет Армения самоизолировалась. В рамках процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией могут быть также обсуждены различные проекты по открытию региональных коммуникаций. Ввод в эксплуатацию транспортной ветки через территорию Армении в Нахчыван сыграет важную роль во включении Армении в проект Среднего коридора. Но Армения должна, наконец, ясно дать понять, чего она хочет"

– Хикмет Гаджиев