Как приготовить хумус: простой и быстрый рецепт

Что такое хумус?
Хумус - популярная закуска из нута, которую обожает весь Ближний Восток и не только. Вкус хумуса невозможно ни с чем спутать, и если однажды вам он понравился, то вы будете есть его снова и снова. Хумус готовится из нута с добавлением всевозможных специй, а едят его с хлебом или лепешкой. По текстуре хумус напоминает паштет. Он может более как плотным, так и более нежным, зернистым и мусообразным.
Чье блюдо хумус?
Несмотря на простоту и непретенциозность хумуса, борьба за то, кто изначально его придумал, в свое время развернулась нешуточная: в 2008 году Ливан подал в суд на Израиль за посягательство на авторское право на рецепт. Правительство Ливана потребовало от Европейского союза признать хумус исключительно ливанским. Однако кроме Ливана, хумус своим блюдом считают:
Так все-таки чей же хумус?
Ответить на этот вопрос и впрямь непросто. Дело в том, что все ингредиенты для хумуса культивируются на протяжении многих столетий на всей территории Ближнего востока и в регионе Средиземного моря. Нут, в частности, одна из старейших бобовых культур в мире, и в Турции его ели 10 тысяч лет назад. Израиль ссылается на Библию, когда утверждает, что хумус - блюдо израильской кухни, правда, в данном случае есть некоторые разночтения. Впервые же хумус упоминается в египетских источниках XIII века.
Само слово ”хумус” означает ”нут” на арабском языке. Получается, что так или иначе блюдо появилось на Ближнем Востоке, и оказалось настолько универсальным, что полюбилось во многих странах.
Как подают хумус?
Традиционно на Ближнем Востоке хумус подают в красной глиняной миске (или боуле) с высокими бортами. Хумус размешивают пестиком, чтобы он собрался по краям боула: так в него удобнее обмакивать хлеб. Хумус едят с самым разным хлебом:
- питой
- лепешкой
- лавашом
- бейглом
- крекерами
- кростини
Кроме хлеба с хумусом отлично сочетаются всевозможные овощи:
- морковь
- огурец
- сельдерей
- болгарский перец
- брокколи
Для боула с хумусом отлично подойдут:
- кускус
- рис
- ризони (один из видов пасты в форме небольших зерен)
- жаренные или запеченные баклажаны
- фалафель
Хумус сочетается буквально со всем, что есть в холодильнике, и может подаваться не только как закуска, но и как отдельное блюдо.
Польза и вред хумуса
Хумус - вкусное и полезное блюдо, в нем много клетчатки, протеина, ненасыщенных жиров, антиоксидантов, а также магния, калия и железа. Хумус полезен для беременных и кормящих женщин (из-за высокого содержания белка), а также для тех, кому за 50.
- Хумус поддерживает здоровый уровень сахара в крови.
- Хумус помогает контролировать аппетит, что особенно важно для тех, кто следит за весом.
- В хумусе много кальция, необходимого для сильных костей, нейрорегуляции и здоровой работы сердечной мышцы.
Тем не менее вреден хумус может быть для тех:
- У кого проблемы с пищеварением, поскольку хумус - это блюдо из нута, бобовой культуры.
- Для детей, младше 8-9 месяцев из-за возможной аллергии на ингредиенты
- Тем, кому противопоказан натрий - его в хумусе достаточно.
Ни в одном из ингредиентов, из которых делают хумус, глютена нет. Поэтому сам по себе хумус - продукт без глютена.
Хумус КБЖУ на 100 граммов:
- Калории - 166
- Белки - 7,9
- Жиры - 9,6
- Углеводы - 14,3
Самый большой хумус, кстати, приготовили те самые ливанцы, которые оспаривают авторство блюда: в мае 2010 года ливанские повара приготовили закуску весом в 10450 килограммов, попав в Книгу рекордов Гиннеса.
Как приготовить хумус
Рецепт приготовления хумуса в домашних условия невероятно прост. Для классического (еврейского) хумуса потребуются следующие ингредиенты:
- Нут - 200 граммов
- Оливковое масло - 5 ложек
- Чеснок - 2-3 зубчика
- Лимонный сок - 10 граммов
- Соль и перец по вкусу
- Кунжут - 50 граммов или паста тахини - 40 граммов
Чтобы приготовить хумус, нужно:
- Замочить нут в воде комнатной температуры (лучше на ночь, но можно и на 5-6 часов в течение дня).
- Размоченный нут варить два часа на медленном огне (можно в той же воде, в которой он пролежал).
- В классическом рецепте хумуса добавляют пасту тахини - кунжутную пасту, но если у вас ее нет, приготовить ее довольно просто из кунжута. На сухой сковороде на среднем огне нужно поджарить семена кунжута, чтобы они слегка потемнели, затем перемолоть в кофемолке или блендере и в получившуюся пасту добавить столовую ложку оливкового (или растительного) масла.
- В чашу блендера закладываем сперва тахини и лимонный сок, а затем высыпаем сваренный нут. Перемалываем минуту. Затем добавляем два-три зубчика чеснока, солим и перчим по вкусу и снова перемалываем до однородной консистенции.
- Чтобы хумус получился более мусообразный, можно добавить воду, в которой он варился. Если вам больше нравится зернистая структура, воду можно не добавлять.
- Выкладываем хумус в боул (чашу), слегка сбрызгиваем оливковым маслом. Можно посыпать готовую пасту специями по вкусу. Хумус готов!
Хумус можно есть горячим и холодным, а к классическим ингредиентам добавить зажарку из моркови и лука. Для красивой подачи можно выложить в готовый хумус несколько сваренных горошин нута и свежую зелень. Приятного аппетита!