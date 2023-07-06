Как приготовить хумус: простой и быстрый рецепт

Хумус - ближневосточное блюдо, за которое в свое время развернулась нешуточная борьба между несколькими странами. Это легкая и сытная закуска из нута, которую легко приготовить дома. Расскажем, как приготовить хумус, с чем его едят и чье это блюдо.

Что такое хумус?

Хумус - популярная закуска из нута, которую обожает весь Ближний Восток и не только. Вкус хумуса невозможно ни с чем спутать, и если однажды вам он понравился, то вы будете есть его снова и снова. Хумус готовится из нута с добавлением всевозможных специй, а едят его с хлебом или лепешкой. По текстуре хумус напоминает паштет. Он может более как плотным, так и более нежным, зернистым и мусообразным.

Чье блюдо хумус?

Несмотря на простоту и непретенциозность хумуса, борьба за то, кто изначально его придумал, в свое время развернулась нешуточная: в 2008 году Ливан подал в суд на Израиль за посягательство на авторское право на рецепт. Правительство Ливана потребовало от Европейского союза признать хумус исключительно ливанским. Однако кроме Ливана, хумус своим блюдом считают:

Израиль

Турция

Сирия

Египет

Палестина

Так все-таки чей же хумус?

Ответить на этот вопрос и впрямь непросто. Дело в том, что все ингредиенты для хумуса культивируются на протяжении многих столетий на всей территории Ближнего востока и в регионе Средиземного моря. Нут, в частности, одна из старейших бобовых культур в мире, и в Турции его ели 10 тысяч лет назад. Израиль ссылается на Библию, когда утверждает, что хумус - блюдо израильской кухни, правда, в данном случае есть некоторые разночтения. Впервые же хумус упоминается в египетских источниках XIII века.

Само слово ”хумус” означает ”нут” на арабском языке. Получается, что так или иначе блюдо появилось на Ближнем Востоке, и оказалось настолько универсальным, что полюбилось во многих странах.

Как подают хумус?

Традиционно на Ближнем Востоке хумус подают в красной глиняной миске (или боуле) с высокими бортами. Хумус размешивают пестиком, чтобы он собрался по краям боула: так в него удобнее обмакивать хлеб. Хумус едят с самым разным хлебом:

питой

лепешкой

лавашом

бейглом

крекерами

кростини

Кроме хлеба с хумусом отлично сочетаются всевозможные овощи:

морковь

огурец

сельдерей

болгарский перец

брокколи

Для боула с хумусом отлично подойдут:

кускус

рис

ризони (один из видов пасты в форме небольших зерен)

жаренные или запеченные баклажаны

фалафель

Хумус сочетается буквально со всем, что есть в холодильнике, и может подаваться не только как закуска, но и как отдельное блюдо.

Польза и вред хумуса

Хумус - вкусное и полезное блюдо, в нем много клетчатки, протеина, ненасыщенных жиров, антиоксидантов, а также магния, калия и железа. Хумус полезен для беременных и кормящих женщин (из-за высокого содержания белка), а также для тех, кому за 50.

Хумус поддерживает здоровый уровень сахара в крови. Хумус помогает контролировать аппетит, что особенно важно для тех, кто следит за весом. В хумусе много кальция, необходимого для сильных костей, нейрорегуляции и здоровой работы сердечной мышцы.

Тем не менее вреден хумус может быть для тех:

У кого проблемы с пищеварением, поскольку хумус - это блюдо из нута, бобовой культуры. Для детей, младше 8-9 месяцев из-за возможной аллергии на ингредиенты Тем, кому противопоказан натрий - его в хумусе достаточно.

Ни в одном из ингредиентов, из которых делают хумус, глютена нет. Поэтому сам по себе хумус - продукт без глютена.

Хумус КБЖУ на 100 граммов:

К алории - 166

алории - 166 Б елки - 7,9

елки - 7,9 Ж иры - 9,6

иры - 9,6 Углеводы - 14,3

Самый большой хумус, кстати, приготовили те самые ливанцы, которые оспаривают авторство блюда: в мае 2010 года ливанские повара приготовили закуску весом в 10450 килограммов, попав в Книгу рекордов Гиннеса.

Как приготовить хумус

Рецепт приготовления хумуса в домашних условия невероятно прост. Для классического (еврейского) хумуса потребуются следующие ингредиенты:

Нут - 200 граммов Оливковое масло - 5 ложек Чеснок - 2-3 зубчика Лимонный сок - 10 граммов Соль и перец по вкусу Кунжут - 50 граммов или паста тахини - 40 граммов

Чтобы приготовить хумус, нужно:

Замочить нут в воде комнатной температуры (лучше на ночь, но можно и на 5-6 часов в течение дня). Размоченный нут варить два часа на медленном огне (можно в той же воде, в которой он пролежал). В классическом рецепте хумуса добавляют пасту тахини - кунжутную пасту, но если у вас ее нет, приготовить ее довольно просто из кунжута. На сухой сковороде на среднем огне нужно поджарить семена кунжута, чтобы они слегка потемнели, затем перемолоть в кофемолке или блендере и в получившуюся пасту добавить столовую ложку оливкового (или растительного) масла. В чашу блендера закладываем сперва тахини и лимонный сок, а затем высыпаем сваренный нут. Перемалываем минуту. Затем добавляем два-три зубчика чеснока, солим и перчим по вкусу и снова перемалываем до однородной консистенции. Чтобы хумус получился более мусообразный, можно добавить воду, в которой он варился. Если вам больше нравится зернистая структура, воду можно не добавлять. Выкладываем хумус в боул (чашу), слегка сбрызгиваем оливковым маслом. Можно посыпать готовую пасту специями по вкусу. Хумус готов!

Хумус можно есть горячим и холодным, а к классическим ингредиентам добавить зажарку из моркови и лука. Для красивой подачи можно выложить в готовый хумус несколько сваренных горошин нута и свежую зелень. Приятного аппетита!