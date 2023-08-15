Как преодолеть армянскую блокаду Нахчывана? 

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Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко рассказал о том, что нужно делать сегодня, чтобы перебороть нежелание Армении строить Зангезурский коридор и открывать наземное транспортное сообщение Нахчыванской Автономной Республики с остальной частью Азербайджана.

Мировое сообщество недостаточно внимания уделяет проблеме наземной блокады Нахчыванской Автономной Республики АР со стороны Армении. С начала Карабахской войны Нахчыван оказался отрезан от остальной территории Азербайджана, и по мере захвата азербайджанских районов в 1991-1994 годах их разделяло все больше оккупированных территорий. Благодаря победе азербайджанских войск Баку вернул под контроль всю границу с Арменией, но и сегодня граждане Азербайджана не имеют возможности ездить в Нахчыван по кратчайшему пути.

Армения не желает разблокировать коммуникации

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, подписывая акт о капитуляции армянской армии в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года, принял обязательство по обеспечению беспрепятственного транспортного доступа из Зангиланского района Азербайджана в Нахчыван и обратно – позднее этот маршрут получил название Зангезурский коридор – однако за почти три года армянские власти не сделали ровным счетом ничего для того, чтобы выполнить это обязательство. За это время проект Зангезурскорго коридора значительно расширился, в нем заинтересовались Россия и Турция, и Азербайджан планирует менее чем через год закончить свою часть проекта. Армения не только не уложила ни одного километра рельсов и дорожного полотна на своей территории, но и регулярно пытается отрицать, что в целом должна это делать.

В итоге армянская блокада Нахчывана сохраняется. Генеральный директор Каспийского института стратегический исследований (Россия), главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что для преодоления этого препятствия необходимо максимально усилить работы с международными площадками и крупнейшими геополитическими игроками.

"Необходимо как минимум уравнять внимание к этой проблеме с вниманием международной общественности к Карабаху. Международное общественное мнение зависит от того, как сильно на него воздействуют заинтересованные стороны. Сейчас, к примеру, мы наблюдаем всевозможные усилия армянской диаспоры, которая через лоббистов в самых разных странах мира и организациях активно педалирует тему карабахских армян. Они действуют системно, последовательно и с определенными результатами. Так устроен мир – его меняет тот, кто настойчиво стремится его изменить", - подчеркнул он.

Азербайджану противостоит армянская диаспора

Игорь Коротченко обратил внимание, что по собственной воле Армения не станет строить дорогу в Нахчыван. "Это не выгодно армянским элитам, в том числе премьер-министру Николу Пашиняну. Пашинян в конце прошлого года открыто сказал, что Зангезурский коридор открывать не собирается, как и отдавать контроль над ним погранслужбе ФСБ. Армянские власти считают, что Зангезурский коридор не соответствует национальным интересам их государства. Поэтому сами по себе они ничего не будут делать на этом направлении", - предупредил политический аналитик.

"К сожалению, когда 30 лет под оккупацией находилось 20% территории Азербайджана, мировое сообщество это волновало очень мало. Если бы не операция "Железный кулак", когда в ответ на армянскую вооруженную вылазку Баку санкционировал проведение полномасштабной контрнаступательной операции, оно могло бы еще 30 лет смотреть на эту ситуацию. Сегодня видим, что официальный Ереван во многом отказался от продвижения идеи сохранения сепаратистского проекта в Карабахе, и это достижение необходимо закрепить. Проблему здесь создает то, что функцию поддержки сепаратистов взяло на себя лобби армянской диаспоры. Мы видим мощных лоббистов и в России, и в США, и в Европе, и даже в Латинской Америке, они ведут постоянную работу, и ей нужно так же ежедневно противостоять", - призвал Игорь Коротченко.

"Надо понимать, что сейчас противостоят Азербайджану вовсе не власти Армении, а националистические круги армянской диаспоры и их лоббисты, имеющие миллиардные бюджеты, эффективную систему выстроенных долгосрочных коммуникаций, масштабную поддержку от представителей бизнеса. Их точка зрения и голос зачастую перебивают справедливые требования Азербайджана. Для того, чтобы эту ситуацию изменить как минимум необходима смена парадигмы и перелом негативных тенденций. Нужно не реагировать на чужие заявления, не находиться в обороне, а создавать события и задавать тренды. Необходим наступательный стиль дипломатии, политики и медиа освещения послевоенных вопросов", - предложил главный редактор "Национальной обороны".