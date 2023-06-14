Турция обвинила Иран в блокаде Зангезурского коридора

Опубликовано: 14:08, 14 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба президента Турции

Турция делает ставку на мир и стабильность в регионе и мире, и приоритетными для страны при работе в этом направлении видятся диалог и дипломатия, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в ходе первой после переизбрания зарубежной поездки в ТРСК и Азербайджан.

В беседе с журналистами, сопровождавшими его в первой после переизбрания зарубежной поездке в Турецкую Республику Северного Кира и Азербайджан, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что в своей внешней политике страна не стремится ставить отличий между Западом и Востоком.

"Мы также близки к Западу, как и к Востоку"

- Эрдоган

Касаясь темы Зангезурского коридора, Эрдоган отметил, что проблема в этом вопросе исходит не от Армении, а от Ирана.

"Две страны, Иран и Азербайджан, большинство населения которых - мусульмане. Позиция Тегерана вызывает огорчение у Баку и Анкары. На самом деле ситуация должна вызывать огорчение и у Ирана", - отметил он.

Кроме того, к сожалению, здесь очень и очень высоки тарифы за грузоперевозки, подчеркнуул президент. "Надеюсь, что эта проблема (пошлина на перевозку на вагон) вскоре будет решена. При позитивном подходе к вопросам коммуникаций в регионе, можно сформировать единую железнодорожную и автомобильную сеть Турция-Азербайджан-Иран, которая позволит интегрировать три страны и возможно будет открыть путь "Пекин-Лондон"", - не исключил Эрдоган.

Турецкий лидер привлек внимание к ситуации на Южном Кавказе, отметив, что продвижение мирного процесса между Баку и Ереваном, внесет весомый вклад и в нормализацию отношений Турции и Армении.

"Двери для мира в регионе, где имело место много горя, приоткрыты. Поэтому стороны не должны упускать этот шанс и действовать ответственно"

- Эрдоган

Также президент Турции назвал "важным шагом" недавний визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Анкару. "Ответив позитивно на приглашение турецкой стороны, Пашинян преодолел в своей стране немало преград и оппозиционные настроения. Мне представилась возможность коротко пообщаться с ним в ходе церемонии. Выразил благодарность в связи с прибытием в Турцию", - сказал президент.

"Важными" назвал Эрдоган слова премьера Армении о признании территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский регион. "Однако, как я уже говорил ранее, в Армении есть негативные настроения против Пашиняна. И это очень и очень важный момент. До сегодняшнего дня Пашинян не сделал шага назад", - подчеркну политик.

В беседе с журналистами Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что Анкара продолжит тесно взаимодействовать с Азербайджаном во имя укрепления единства Тюркского мира.