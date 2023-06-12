Эрдоган прилетел в Баку с государственным визитом

Опубликовано: 20:56, 12 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Азербайджан с государственным визитом. Ранее его пригласил в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел сегодня вечером в Баку. Это первая после победы на президентских выборах зарубежная поездка Эрдогана наивысшего политического уровня – государственный визит. Турецкий лидер по традиции прилетел вместе с первой леди Эмине Эрдоган.

В аэропорту турецкого лидера встретили первый вице-премьер Азербайджана Ягуб Эюбов, замглавы МИД АР Халаф Халафов и иные представители азербайджанского руководства.

Ранее его официально пригласил в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев

Днем турецкий президент побывал на Северного Кипре, где встретился с местным лидером Эрсином Татаром. Там он сообщил, что вылетает с Кипра сразу же в Баку.

Изначально государственный визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан был назначен на вторник 13 июля, однако турецкий посол в Баку Джахит Багчи днем сообщил, что принято решение перенести прибытие на сегодняшний вечер, назвав его "большой встречей и объятьями братьев".