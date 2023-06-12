Эрдоган прилетел в Баку с государственным визитом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел сегодня вечером в Баку. Это первая после победы на президентских выборах зарубежная поездка Эрдогана наивысшего политического уровня – государственный визит. Турецкий лидер по традиции прилетел вместе с первой леди Эмине Эрдоган.
В аэропорту турецкого лидера встретили первый вице-премьер Азербайджана Ягуб Эюбов, замглавы МИД АР Халаф Халафов и иные представители азербайджанского руководства.
Ранее его официально пригласил в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев
Днем турецкий президент побывал на Северного Кипре, где встретился с местным лидером Эрсином Татаром. Там он сообщил, что вылетает с Кипра сразу же в Баку.
Изначально государственный визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан был назначен на вторник 13 июля, однако турецкий посол в Баку Джахит Багчи днем сообщил, что принято решение перенести прибытие на сегодняшний вечер, назвав его "большой встречей и объятьями братьев".