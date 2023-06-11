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Первый визит Эрдогана после выборов: куда поедет президент?

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Президент Турции анонсировал свои первые после выборов визиты. Пресс-служба Эрдогана сообщает, что политик направится в Азербайджан.

Переизбравшийся на третий срок президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завтра отправится в первые после выборов визиты, рассказали в его пресс-службе.

Турецкий лидер побывает в Турецкой республике Северного Кипра (признана только Анкарой) и затем в Азербайджане.

В Баку глава турецкого государства обсудит перспективы развития отношений, которые связывают Азербайджан и Турцию. На переговорах также будут подняты темы, связанные с положением дел в регионе и мире.

Напомним, Эрдоган выиграл выборы президента во втором туре, обойдя своего основного противника, оппозиционера Кемаля Кылычдароглу. По его словам, выборы стали праздником демократии для Турции, а настоящий победитель на них - турецкий народ.

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