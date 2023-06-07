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Чем Эрдоган отличается от Ататюрка, диктатор ли он, кого раздражает Эрдоган, какую экономическую и социальную политику ведет президент Турции, как его воспринимают в регионе и в мире – расскажем в этом материале.

3 июня в Реджеп Тайип Эрдоган вновь вступил в должность президента Турции. Четвертую часть XIX века Турция будет управляться этим человеком. Даже основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк управлял страной меньше. И хотя заглядывать вперед на десятилетия сегодня решиться только неисправимый романтик, все-таки решусь предположить, что этот рекорд в Турции в нынешнем столетии побить уже никому не удастся.

Чем Эрдоган отличается от Ататюрка?

И в самой Турции, и во всем мире политики и историки часто сравнивают Эрдогана с основателем турецкого государства и турецкой нации Ататюрком. Изначально все эти сравнения, как правило, предполагают, что перед нами два антагониста. Мол, Ататюрк основал светскую и прозападную модернистскую Турцию. А Эрдоган якобы возвращает страну к исламу, консерватизму и конфликту с Западом. Так, кстати, продолжают утверждать, утопая в банальностях, практически все российские интеллектуалы.

Рискну предположить, что нет ничего более ошибочного и опасного для выкладок прикладной политики, чем этот расхожий домысел. В реальности Эрдоган является последовательным продолжателем дела Ататюрка. Два этих великих человека находятся на концах единой линии развития страны, и вектор этой линии – задача превращения Турции в первую великую мусульманскую тюркскую державу. Просто каждый из них действовал на определенном этапе развития страны, и соответственно, пользовался теми политическими инструментами и методами, которые этому этапу соответствовали.

Диктатор ли Эрдоган?

Эрдоган – великий гипермодернист и реформатор первой четверти XXI века. Он преобразил Турцию настолько, что в свете его реформ меркнут даже некоторые деяния Ататюрка. Дело в том, что Эрдоган изначально пришел в политику как реформатор. Вся его деятельность как главы турецкого государства представляла собой цепь непрерывной, направленной в будущее модернизации турецкого общества, причем зачастую с либерально-демократических позиций.

Авторитарный внешне стиль политического поведения Эрдогана заставляет неискушенных наблюдателей видеть в нем почти диктатора, подмявшего под себя когда-то демократическую Турцию и одиноко возвышающегося на политическом олимпе страны. Между тем Эрдоган никогда не был одинок. Мэр Стамбула с 1994 года, премьер-министр с 2003, президент с 2014 - он всегда, по крайней мере до последних лет, был частью команды реформаторов, взявших власть в начале 2000-х годов.

Эрдоган и его партия

Одним из важнейших шагов этой команды стало создание в 2001 году Партии Справедливости и Развития (ПСР), или с турецкой аббревиатурой АК Parti. (Это незамысловатая игра слов, так как по-турецки "ак" значит "белый"). Вместе с Эрдоганом эту партию основали такие абсолютно прозападные либеральные деятели, как легендарный Али Бабаджан, Абдулла Гюль и Ахмет Давутоглу. Партия выполнила роль инструмента мобилизации большей части турецкого народа в интересах назревших реформ.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Реформы Ататюрка

Какой была модернизация общества, проведенная Ататюрком в 1920-х?

В Турции было создано светское общество.

Ислам был отделен от политической и общественной жизни и взят под контроль государства

Введена полноценная, но, в общем-то, имитационная демократия.

Введено всеобщее избирательное право.

Учрежден парламент, формируемое им правительство, выборные местные органы власти, независимые суды.

Провозглашены основные свободы в западном их понимании: совести, слова, печати и т.д.

Изначально было ясно, что весь турецкий народ не сможет вписаться в эту общественную систему. Жители больших годов, развитых приморских территорий запада и юга страны постепенно осваивались в новой республике, сконструированной Ататюрком. Но огромные крестьянские массы центра и востока страны, выпавшие из политического процесса, продолжали жить в отчуждении от этого эмансипированного на западный манер общества.

В качестве гарантии государственной стабильности был заложен институт новой турецкой армии. Как только Турция погружалась в пучину политического кризиса, который не могла преодолеть с помощью гражданских институтов, армия вмешивалась, брала власть в свои руки, стабилизировала ситуацию и передавала бразды правления в руки контролируемых политиков.

С 1960 года такие перевороты или прямое вмешательство армии в политику следовали примерно каждые 10 лет. В последний раз уже сам Эрдоган как глава государства вынужден был подавить попытку военных взять власть в 2016 году.

Реформы Эрдогана

Примерно к началу 1990-х годов стало ясно, что Турция переросла созданную Ататюрком систему. Страна была готова к прыжку в мир новой технологической цивилизации. Народ устал от вмешательства военных в политику и был готов полноценно, без подсказок использовать существовавшие общественные институты. Это могло быть возможно только при поддержке всего населения, в том числе тех его слоев, которые в течение десятилетий считались консервативными, малоцивилизованными, архаичными.

Созданная Эрдоганом и его соратниками партия и была инструментом привлечения этих слоев населения в политику через выборы. То, что называют сегодня исламскими элементами в идеологии этой партии и самого Эрдогана, было, по сути, просто способом объяснить этой части турецкого народа намерения реформаторов и заручится поддержкой большинства избирателей.

Партия была создана в 2001 году, а уже в 2003 она победила на выборах, и немедленно начались самые масштабные национальные реформы со времен Ататюрка.

В экономике эти реформы проводил гениальный экономист Али Бабаджан – человек с западным образованием, менталитетом и жизненным опытом. В течение многих лет он занимал пост сначала министра экономики, а затем главы МИД Турции, вице-премьера и главного переговорщика с Евросоюзом. Суть этих реформ была в максимальной либерализации экономики и привлечении в нее иностранного капитала.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Результаты, достигнутые командой Эрдогана, поражают, перед ними меркнут итоги советской индустриализации и китайского экономического чуда.

ВВП Турции всего за 5 лет (2002-2007) вырос с 240 до 680 млрд долларов.

За пять лет (2001-2005) Турция сократила размер внешней задолженности с 56% ВВП до 33%.

За 12 лет (2002-2013) страна полностью рассчиталась с долгами перед МВФ.

Всего за два года (2003-2005) удалось сбить инфляцию с 68% до 8% в год.

Несмотря на неровный рост и мировой кризис 2008 года к 2013 году ВВП страны снова вырос до 957 млрд долларов. При этом рост был не только количественный, но и качественный: ВВП на душу населения вырос с 3700 до 12600 долларов.

Страна превратилась в мощного экспортера промышленной, в том числе машиностроительной продукции.

Объем турецкого экспорта составляет в последние годы четверть триллиона долларов.

Сегодня Турция строит ледоколы и танкеры для России и других стран, производит около 1,2 миллиона автомобилей, заваливает своей бытовой техникой рынки Европы и России, производит промышленную электронику, танки и беспилотники.

За время правления Эрдогана страна почти утроила производство электроэнергии. Более того, при Эрдогане радикально изменился энергобаланс Турции:

в разы сократилась доля нефти и угля,

радикально возросла доля газа,

достраиваются две атомные электростанции,

Турция превратилась в экспортера электричества.

Эрдоган смог превратить Турцию в важнейший энергетический хаб на пути энергоресурсов, идущих из Азии в индустриальные центры Европы.

В стране, бедной сырьевыми ресурсами, совершилась промышленная революция и прошла грандиозная индустриализация. Турция в начале нынешнего века была самой растущей экономикой мира. И достигнуты эти результаты были за счет демократизации экономики, в том числе ее приватизации и абсолютно либеральной монетарной политике.

Всего этого добилась команда, сформированная Эрдоганом. Турция была подготовлена к этому рывку всей своей предыдущей историей, всем своим предыдущим экономическим развитием от третьестепенной колониальной державы к развитой промышленной экономике. Заслуга Эрдогана в том, что он сумел, не отметая заложенные Ататюрком принципы развития страны, подключить к общественному развитию глубинные пласты народа, наполнить новым содержанием политические и общественные институты.

Превратится ли Турция в исламский султанат?

Те, кто опасается превращения Турции в исламский султанат, передергивают и ошибаются. Кемалистский проект 1920-1930-х был основан на искусственном и насильственном устранении ислама из общественной жизни Турции. И Ататюрк был прав, поступая так: вся страна, весь народ 100 лет назад на модернизацию были не способны. Ататюрк повел за собой тех, кто мог за ним пойти.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Эрдоган же сумел повести за собой к технологическому и общественному прогрессу те слои населения, которые за минувшие 100 лет существования Турецкой республики дозрели до реформ, хотя и не отказались ни от веры, ни от традиций. В этом и заключается заслуга и величие Эрдогана.

Цивилизационное развитие Турции

При Эрдогане продолжилось цивилизационное развитие Турции. Это была важнейшая часть модернизационного проекта, который осуществляли Эрдоган и его команда:

За девять лет (2002-2011) бюджет турецкого Министерства образования был увеличен в четыре раза, с 7,5 до 34 миллиардов лир.

Срок обязательного школьного образования был увеличен с 8 до 12 лет.

В 2003 году турецкое правительство совместно с ЮНИСЕФ начало компанию "Школа для девочек!". Ее целью было сокрушить гендерное неравенство в образовании, обеспечить его девочкам - в первую очередь в ранее отсталых районах юго-запада Турции.

В 2004 году Эрдоган сделал бесплатныими учебники для школьников – впервые в истории страны.

С 2008 года в каждой провинции страны по решению правительства появился свой университет, их число увеличилось с 98 в 2002 году до 186 в 2012.

Именно этот цивилизационный скачок обеспечил технологический подъем современной Турции. "Байрактары" поднялись в небо не по мановению волшебной палочки – появление научных конструкторских кадров и квалифицированных рабочих обеспечили 20 лет власти Эрдогана.

Эта новая Турция Эрдогана вошла в число 20 самых развитых государств мира. Эта новая Турция, с ее мощной экономикой, наукой, с населением, превышающим 80 миллионов человек, не могла оставаться той страной, какой ее привыкли видеть на Западе, где давно определили место каждому государству и народу, как птичкам в клетке на жердочках, и с трудом расстаются со старыми представлениями о предназначении этих жердочек.

Эрдоган и НАТО

Но мир меняется. Когда-то НАТО, например, была блоком, в котором Франция и Германия имели мощные механизированные армии численностью по 600 тысяч человек с тысячами танков. Сегодня же численность французской армии с трудом дотягивает до 150 тысяч, а немцы вряд ли сумеют выставить 500 боеготовых танков.

А вот турецкая армия как составляла 400 тысяч, так и не уменьшилась ни на одного солдата. К тому же она оснащена танками, бронемашинами, артиллерией, дронами собственного производства, а флот – современными судами, построенными на своих стапелях. Объективно роль Турции в рамках блока выросла, как и ее вес в мировой экономике, ее население, уровень ее цивилизации. Это до сих пор отказываются признавать на Западе, там с трудом расстаются с представлением о Турции, как о постколониальной стране.

Но Эрдоган и его команда отчетливо понимали перемены, произошедшие с Турцией. Они были архитекторами этих перемен и, не оглядываясь на Запад, повели Турцию к новому месту в мировой политике.

Национальная политика Эрдогана

Когда-то Ататюрк пытался заставить турок забыть о временах Османской империи. Османом мог быть каждый, кто исповедовал ислам и говорил по-турецки. Ататюрк внушал туркам, что теперь они – отдельный народ, что их родина не обширная разноплеменная империя, а страна в Малой Азии. Так родилась турецкая тюркская нация. Эрдоган, внешне порывая с этой традицией, а по сути логически достраивая ее, пошел дальше. Да, говорил он туркам, мы тюрки, и потому все тюркские народы мира наши родственники. Мы свои на этих огромных просторах Евразии, где после распада СССР появилось сразу пять новых независимых государств, в каждом их которых тюрки – стержневая нация. Так родилась политика Анкары в этом направлении, которая привела к огромному распространению влияния Турции в тюркском мусульманском мире.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турция – региональная супердержава?

Турция устала от авантюр Запада и Ирана, государств Персидского залива на Ближнем Востоке вблизи своих границ, от войн в Сирии и Ираке, заполонивших и без того перенаселенную Турцию миллионами беженцев. Эрдогану как главе государства пришлось взять на себя инициативу и разгребать не им созданный хаос на своих южных и восточных границах.

При этом он действовал исходя только из национальных интересов своей страны, что странным образом вызвало непонимание как на Западе, так и на Востоке. Турцию повсюду привыкли видеть младшим членом Североатлантического альянса, младшим партнером Запада, лишенного самостоятельной повестки в этом регионе, где отчаянно борются за влияние фундаменталистский Иран и арабские государства.

Но страна давно переросла этот второстепенный статус и превратилась в региональную супердержаву. Эрдоган своей активной политикой в регионе, в Восточном Средиземноморье, в Центральной Азии просто зафиксировал этот процесс. Вызвав раздражение у тех, кто этого не понимал, несмотря на образование, полученное в Кембридже или Гарварде.

Не случайно, перечисляя достижения Эрдогана, я в основном сосредоточился на первой половине его пребывания у власти. После 2013 темпы роста экономики сохранились, но их результаты омрачали

огромная инфляция,

утечка капиталов из страны,

вновь начавший расти внешний долг,

чудовищный поток беженцев из Сирии и Ирака и связанные с этим расходы.

Эрдогану приходилось отвечать на многочисленные внутренние и внешние вызовы, и он не всегда принимал в ответ на них верные решения. Хотя Эрдоган и продолжал наращивать влияние и возможности Турции, вступая во все новые конфликты.

Кого раздражает Эрдоган?

Впрочем, Эрдоган умеет вызывать раздражение не только у союзников, врагов, но даже у вчерашних друзей. Время Эрдогана во власти - время огромных успехов его команды, но и бешенного сопротивления проводимой им политике. В 1997 году Эрдогану и его сторонникам уже пришлось пережить репрессии в результате очередного военного переворота. В 2007 году военные вновь попытались силой изменить политику страны. В 2016 году армия попыталась по-настоящему взять власть. С огромным трудом тогда Эрдагану удалось подавить путч, десятки тысяч человек были арестованы, руководство вооруженных сил подверглось тотальной чистке.

Чтобы укрепить свою власть и взять под контроль силовые структуры в 2017 году Эрдоган провел референдум, осуществив конституционную реформу по укреплению власти президента. В 2018 году он провел внеочередные выборы уже на основе новых полномочий, а в нынешнем году снова вырвал высший пост в стране в результате ожесточенной борьбы с объединенной оппозицией.

Постоянное накапливание полномочий, усиление президентской власти, растущее влияние Эрдогана настораживало даже его ближайших сподвижников. Ушли в оппозицию президенту Ахмет Давудоглу и Али Бабаджан, без которых невозможны были ни политические победы начала 2000-х годов, ни реформы Эрдогана. Президента Турции не без основания обвиняют в непотизме, коррупции членов его администрации, давлении на прессу и политических оппонентов. Его обвиняют в экономической некомпетентности: финансовый курс Эрдогана привел к дикому росту инфляции и цен, которые раздражают народ.

Почему турки поддержали Эрдогана?

И все-таки народ на прошедших в мае 2023 года выборах вновь поддержал Эрдогана. Несмотря ни на что, он победил в открытой и честной борьбе. На Западе любят говорить об отсутствии демократии в Турции. Но при этом оппозиция смогла вырвать у правящей партии муниципалитеты двух крупнейших городов, двух столиц страны – Стамбула и Анкары. На президентских выборах Эрдогана и его соперника Кылычдароглу разделили всего 5% голосов – считали честно.

После парламентских выборов партии Эрдогана придется формировать кабинет через альянсы с другими политическими силами – монополии в высшем законодательном органе у его партии нет. Так что демократия в Турции жива и в борьбе политических сил только набирает вес.

В чем величие Эрдогана?

Эрдоган в ходе своей общественной и государственной деятельности совершил два великих деяния для Турции.

Он сумел вместе со своей командой и поддерживающими его слоями населения осуществить грандиозную, невиданную в истории Турции модернизацию всех сторон жизни общества. Используя накопленный потенциал страны, он вывел Турцию в число грандов мировой экономики и политики, открыв перед турками совершенно новые перспективы. Несмотря на тяжелейшие политические кризисы, он окончательно перевел механизм решения общественных проблем в русло выборов и национального диалога. Думаю, не ошибусь, если скажу, что военные перевороты как способ разрешения проблем Турции Эрдоган навсегда отправил в прошлое. Турция при Эрдогане окончательно созрела как сложное и демократическое цивилизованное европейское общество.