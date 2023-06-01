Как коньяк заговорил на армянском языке

Словосочетание "армянский коньяк" постепенно выводится из международного товарооборота, уступая маркировке "армянский бренди". Ереван не смог устоять перед обаянием французской дипломатии, уступив привычный бренд за 3 миллиона евро.

Однако для ценителей изящного, насыщенного вкуса Армения останется производителем сортов коньяка, которые обязаны своей популярностью Маркару Седракяну, заставившему мир, по выражению Бориса Пастернака, "признать, что коньяк говорит на армянском языке".

Специальность – коньяковед

Маркар Седракян родился 31 марта 1907 года в селе Хараконис Арчакского района Османской империи в крестьянской семье. В ходе Первой мировой войны он в составе гуманитарного конвоя оказался в Армении, где попал в детдом, который покинул уже после установления советской власти. Во второй половине 1920-х Маркар поступил Ереванский сельскохозяйственный институт, который окончил с крайне редкой специальностью – коньяковед.

Почему Седракян избрал для себя практически неосвоенную специальность, неизвестно. Можно лишь предположить, что ему рекомендовали обратить внимание на столь интересное направление, поскольку в Армении была необходимая сырьевая база, климат, а также исторические предпосылки для того, чтобы в союзной республике развивать коньячное производство.

Еще в 1887 году в Ереване было основано предприятие армянского купца Нерсеса Таиряна, а всевозможные кустарные производства действовали и до, и после. Инженер сельского хозяйства Седракян энергично принялся объезжать всю территорию АрмССР в поисках наиболее подходящих территорий под виноградники и под строительство заготовительных фабрик. Это было необходимо, что расширить сырьевую базу коньячного производства, вывести как можно больше новых сортов винограда. Седракян задался целью обогатить рецептуру коньяка путем насыщения букета его вкусов.

Признание

В возрасте 28 лет он стал членом Центральной дегустационной комиссии СССР, а в 33 – главным инженером-технологом Ереванского коньячного завода (ЕКЗ). Первое авторское творение Седракяна увидело свет в 1937 году. Говорили, что свой первый коньяк Седракян хотел назвать "Армения", но чиновники ЦК не разделяли "патриотизма" инженера, поэтому было принято решение назвать напиток "Юбилейный" и приурочить его выпуск к 20-летию Октябрьской революции.

Через два года был произведен коньяк "Отборный", который был одним из творческих экспериментов Маркара Седракяна. До своего самого лучшего и известного коньяка "Двин" мастеру предстояло создать еще два коньяка: долгожданную "Армению" (1940) и "Арташат" (1941), чье производство, по легенде, стало возможным лишь благодаря бюрократической уловке, которую мастер провернул на свой страх и риск.

Легенды "Двина"

Говорят, что рецепт этого коньяка приснился Седракяну. В 1942 году он после ранения в боях за Крым вернулся в Ереван на прежнюю должность главного инженера-технолога. Страна переживала самый трудный год войны, а потому производство коньяка в Армении могло быть остановлено. На основании ранних разработок, куда в немалой степени была вложена рецептура коньяка "Арташат", Маркар Седракян прибегнул к нестандартной технологии выдержки, доведя крепость до 50 градусов. Новое творение было представлено руководству государства, которое быстро одобрило новинку Ереванского коньячного завода.

Вокруг коньяка "Двин" ходит много легенд. Якобы посетивший Ереван министр иностранных дел Франции Кристиан Пино во время торжественного обеда отказался от предложенного ему французского коньяка "Наполеон", предпочтя ему "Двин". По другой легенде, большой любитель коньяка, британский премьер Уинстон Черчилль был озабочен тем, что в 1947 году в ходе дегустации очередной партии "Двина" было замечено падение качества напитка. В письме Иосифу Сталину Черчилль отметил этот факт, чем "вытащил" Седракяна из ссылки, в которой тот якобы находился в тот момент. Сколько в этом правды, а сколько вымысла, неизвестно.

Маркар Седракян несколько лет работал за пределами Еревана, в Одессе, где приложил руку к развитию коньячного производства в УССР. Результатом его труда стали коньяки "Одесса" (1948) и "Украина" (1949). Правда, история с командировкой Седракяна также окутана тайнами. По одной версии, это была своеобразная ссылка за то, что в годы войны главный инженер-технолог ЕКЗ отказался заминировать предприятие и передал весь динамит в республиканское КГБ. По другой версии, мастер стал жертвой внутризаводского доноса, из-за обнаружения на его рабочем столе запрещенной литературы.

Принципы Седракяна

Убежденный теоретик и практик коньячного производства, Маркар Седракян никогда не вел разгульный образ жизни и вообще негативно относился к злоупотреблению алкоголем. Свои творения он называл букетами, которые должны были стать подарком, скрасить приятную встречу, застолье. Пропадая целыми днями в цехах ЕКЗ, он находил время для того, что преподавать в Ереванском сельскохозяйственном институте. За год до смерти кавалер ордена Ленина, заслуженный инженер АрмССР Маркар Седракян был награжден большой серебряной медалью "Рыцарь дегустации" (1972) в знак мирового признания мастерства.