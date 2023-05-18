Россия может остаться без армянского коньяка

В Россию могут остановить поставки напитков, произведенных на Ереванском коньячном заводе, сообщил глава Минэкономики Армении.
"Я, конечно, не получал официальной информации, но, кажется, это официально, что Ереванский коньячный завод прекратит экспорт в Россию"
– министр Ваан Керобян
Коньячным заводом в Ереване владеет французская компания Pernod Ricard, которая в апреля решила остановить поставки в РФ всех своих брендов. Таким образом, россияне вскоре рискуют остаться не только без коньяка "Арарат", но и без текилы Olmeca, рома Havana Club, виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, водка Absolut, шампанского Perrier Jouet.
Для армянской экономики такое решение принесет сложности, возникнут проблемы с закупкой винограда в отсутствии российского экспорта.
Всего в Армении коньяк производят около 20 предприятий, однако продукция ЕКЗ является самой известной.