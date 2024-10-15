Вестник Кавказа

Где покататься на лыжах в Уральских горах и сколько это стоит?

Медина Назарова
Где покататься на лыжах в Уральских горах и сколько это стоит?
© Фото: abzakovo.com
Уральские горы, «каменный пояс земли русской», разделяющий Россию на запад и восток, расположены в 9 субъектах федерации. Самый южный из них - Башкортостан. Там находится три не самых известных, но весьма интересных горнолыжных курорта: Мраткино, Абзаково и Банное.

«Мраткино»

Этот горнолыжный центр находится практически в черте города Белорецк и считается одним из старейших на Южном Урале. Живописная природа, река Белая и сама гора Мраткино высотой почти 800 метров создают благоприятный фон для отдыха как летом, так и зимой. А с самой верхней точки горнолыжных трасс можно увидеть вершину Южного Урала — гору Ямантау. В Мраткино относительно недавно обновили инфраструктуру, но, несмотря на это, цены здесь более доступны, чем на соседних курортах. Первые трассы с хорошим снежным покровом открываются здесь в конце ноября и держатся до середины апреля, что делает горнолыжный сезон достаточно длинным.

© Фото: vk.com/beloreskski

В Мраткино 7 трасс. Самая длинная — 1200 метров, самая короткая —300 метров. Все трассы равняются ратраками и при необходимости обеспечиваются искусственным заснеживанием. Работает 4 канатно-буксировочные дороги, а также современные четырехместные кресельные подъемники, среди которых одна детская для доставки туристов с детьми к детской трассе. Также проложены трассы для беговых лыж протяженностью почти в 10 км.

© Фото: vk.com/beloreskski

Цены на услуги подъемников:

  • на день — 2200 руб.
  • 25 подъемов — 2700 руб.

В «Мраткино» работает прокат горнолыжного и сноубордического инвентаря, стоимость которого варьируется в зависимости от дней недели и срока аренды: 1000-1600 рублей за день. Занятия с инструктором: от 2000 рублей за час. На территории есть несколько теплых кафе башкирской кухни.

Проживание: Расположение вблизи Белорецка дает возможность остановиться в отелях. В самом же Мраткино есть гостиница на 12 номеров. Стоимость одноместного номера 3000 руб. в сутки. Размещение в 2-х и 3-х местных номерах составит 1500 руб. на человека.

Цены действуют на сезон 2024-2025.

© Фото: vk.com/beloreskski

«Абзаково»

Горнолыжный центр «Абзаково» расположен у подножья восточных склонов южноуральского хребта Крыктытау. Это край озер, быстрых рек, лесистых гор.

© Фото: abzakovo.com

До Белорецка отсюда 27 км, а до Магнитогорска — 60 км. Но добираться до курорта Абзаково проще самолетом из Москвы до Магнитогорска, затем на машине. Можно ехать на поезде с Казанского вокзала до станции Новоабзаково, но это дольше — 1 день и 7 часов.

© Фото: abzakovo.com

«Абзаково» одним из первых в стране открывает горнолыжный сезон — катаются здесь с начала ноября до конца апреля.

Склоны «Абзаково» надежно укрыты от ветров горным массивом Шайтан, что делает катание комфортным.

© Фото: abzakovo.com

Здесь 13 трасс, общая протяженность которых около 18 км. Самая длинная трасса — 3280 метров. Максимальный перепад высот — 311 метров. 

На курорте работает 5 веток подъемников, которые пропускают в день 5000 человек.

Подъем на высоту 1194 метров составляет 5 минут.

© Фото: abzakovo.com

В инфраструктуру «Абзаково» входят:

  • аквапарк
  • зоопарк
  • развлекательный центр
  • каток
  • банный комплекс
  • биатлонный центр
  • магазины, 
  • кафе, блинные, шашлычные
© Фото: abzakovo.com

Проживание: Традиционные места размещения туристов: поселок Новоабзаково, село Абзаково, санаторий на берегу озера Банное. Кто хочет жить поближе к горнолыжным трассам, размещается в жилых корпусах самого центра «Абзаково». Туристы, едущие группами, обычно снимают небольшие дома у местных жителей — это дешевле и комфортнее.

  • Стоимость ски-пасс — 1600 рублей за 2 часа в будни, 1800 — в выходные.
  • Санаторий «Юбилейный» дает скидки для своих клиентов — за весь день цена 2100 рублей.
  • На территории центра много кафе, ресторанов, предлагающих блюда башкирской, а также русской и грузинской кухни.

«Банное»

В 25 км от «Абзаково» расположен горнолыжный центр «Банное» — один из старейших на Урале. От Магнитогорска до него — 40 км. Близость к озеру Банное делает курорт особенно привлекательным. Туристам, поднявшимся на вершину хребта Яманкай высотой 943 метра, открывается потрясающая панорама заснеженных холмов и ледяной поверхности озера. Летом здесь тоже очень красиво и есть чем заняться — от поездок на квадроциклах до конных походов.

© Фото: bannoye.com

В распоряжении туристов 4 трассы — красные и черные. Спуски в «Банном» достаточно скоростные. Минус только в том, что трасс мало, а желающих прокатиться много. Совет тем, кто любит скорость и простор, посещать этот курорт не в горячий сезон.

Из-за небольшого количества трасс «Банное» оснащено только одним подъемником - 8-местным гондольным производства фирмы «Доппельмайер» (Австрия). Такой тип на сегодня единственный на Урале.

На вершине трассы оборудована смотровая площадка с биноскопом. Так что полюбоваться зимним пейзажем уральских гор можно с комфортом.

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