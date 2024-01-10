Финикийская Типаса: где находится, как добраться, что посмотреть?

Сегодня основанная финикийцами фактория Типаса в значительной степени забыта, но в прошлом это был один из крупнейших торговых городов Северной Африки. Теперь Типаса представляет собой древнейший памятник архитектуры Алжира. Расскажем, где находится Типаса, какие достопримечательности там можно увидеть и как посетить этот древний город.

Северная Африка, наиболее близкая к Европе часть континента, издавна выступала объектом для колонизации: особенно обширными в регионе были финикийские колонии. История Типасы (Типазы) началась с основания небольшого торгового поста, который позже стал стратегической базой для римлян.

Почти вся Северная Африка была колонизирована древней Финикией, а затем в регионе доминировала бывшая финикийская колония Карфаген, ставшая метрополией. Со временем уже римляне стали контролировать всю Северную Африку, одним из теперь забытых древних торговых городов, перешедших во владения Римской империи, была Типаса.

Где находится Типаса?

Руины Типасы расположены на побережье Средиземного моря в Алжире. Древнее городище Типаса находится в современном городе Типаза, в одноименном вилайяте. Это одно из лучших мест для знакомства с историей региона. Другие интересные древние места в Алжире включают заброшенный римский форпост Тимгад и римские бани Хаммам Эссалихейн, которые до сих пор используются, как и две тысячи лет назад.

Кто основал Типасу?

Типаса была основана как небольшой финикийский торговый пост, расположенный на побережье. Позже значение города возросло, и он превратился в стратегический пункт для римлян, когда они завоевали североафриканское Мавретанское царство (к современному государству Мавритания на западе континента оно отношения не имеет).

После того, как римляне захватили Типасу, город использовался как военная колония во время правления императора Клавдия. Такой статус предоставлялся стратегическим городам, куда переселялись римляне с целью обеспечения безопасности провинций. Позже Типасе был дарован статус муниципия, IV веке его население составляло около 20 тысяч жителей. Этот город находился всего в 20 км от Кесарии - столицы римской провинции Мавретания Цезарейская. Сейчас этот город называется Шершель, до переименования мавретанским царем в Кесарию город именовался Иолом.

Кто разрушил Типасу?

Типасу окружали двухкилометровые крепостные стены, в основном они предназначались для защиты от кочевых племен. Хотя стены Типасы позволили городу выдержать берберское восстание в 372 году н. э., во время которого пала близлежащая Кесария, город разрушили вандалы в 429 году. В IV веке многие жители города бежали в Испанию, что привело Типасу в упадок, но тем не менее город продолжал существовать. Возрождение Типасы началось при византийцах, когда в 531 году те изгнали вандалов. В следующий раз, и уж окончательно, город был разрушен арабами в VII веке. Тогда город получил название Тефассед. Современный город Типаза появился уже при французах в XIX веке.

Что посмотреть в Типазе?

Типаза в первую очередь известна благодаря уникальному финикийскому, древнеримскому и византийскому наследию. Кроме того, вокруг этого места расположены памятники коренных народов, в том числе мавретанский мавзолей. Руины Типасы внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Главные достопримечательности Типазы:

Мавзолей царей Мавретании, где похоронены мавретанскмий царь Юба II и его жена Клеопатра Селена II - дочь дочь Марка Антония и Клеопатры;

пунические некрополи;

римские бани, амфитеатр и театр;

три базилики;

древняя гавань и пляж Корн д'ор;

стела, посвященная Альберу Камю, который описал Типазу в одном из рассказов.

Финикийские некрополи в этом регионе - одни из старейших в пуническом мире с (VI по II век до н.э.). Хотя от древних римских жилищ в Типасе почти ничего не осталось, некоторые монументальные сооружения сохранились, в том числе театр, амфитеатр, бани, кладбища, нимфеум и церкви, включая базилику Святой Сальсы с сохранившейся мозаикой, базилику Александра и Большую базилику. Крепостные стены города все еще можно различить, а у подножия холма видны руины древней гавани.

Как посетить Типасу?

Типаса расположена в почти 70 км к западу от Алжира - столицы и крупнейшего города одноименного государства. Время в пути от Алжира около 1,5 часов. Здесь расположены три археологических памятника: две археологические площадки, охватывающие части старого города, и Мавзолей царей Мавретании.

Время работы: с 9:00 до 17:00, у главного входа на территорию есть гиды.

Для въезда в Алжир гражданам РФ нужна виза, а загранпаспорт должен действовать еще не менее полугода. В Алжир из Москвы и Санкт-Петербурга есть прямые рейсы.