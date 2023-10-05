Далгаты: три поколения музыкальной династии

Дженнет Далгат известна как пианистка, педагог и первая в Дагестане женщина-композитор. Ее сын Джемал-Эддин Далгат стал дирижером, эту же профессию выбрал его внук Михаил Татарников. Расскажем, где и у кого учились представители этой музыкальной династии и как сложилась их карьера

Дженнет Далгат — пианистка, композитор, педагог

© Фото: Национальная библиотека Республики Дагестан

Дженнет Далгат родилась 14 августа 1885 года в селе Урахи Сергокалинского района Дагестана. Ее отец — Магомед Далгат — был первым в Дагестане профессиональным врачом. Он учился на медицинском факультете Московского университета, потом уехал в Германию и окончил Вюрцбургский университет, а диплом получил в Военно-медицинской академии в Петербурге. Больше 30 лет Далгат работал во Владикавказе, был женат на дочери персидского дипломата. Также он известен как общественный и политический деятель: много лет Далгат являлся депутатом Владикавказской городской думы, а в 1912-м был избран в Государственную думу Российской империи IV созыва.

Музыкой Дженнет увлекалась с детства, а став старше, отправилась, как и ее отец, в Германию. В 1909 году она с отличием окончила Лейпцигскую консерваторию по классу фортепиано, в числе педагогов Дженнет был выдающийся пианист, ученик Ференца Листа, профессор Альфред Райзенауэр. Далгат выступала с концертами в России и Европе, исполняла классические произведения и собственные сочинения. В 1924 году пианистка снова отправилась в Лейпциг — чтобы получить композиторское образование. Так она стала первой в Дагестане женщиной-композитором, автором камерных и полифонических сочинений, музыки для детей, произведений других жанров.

Далгат участвовала в создании первого в Дагестане музыкального училища в Махачкале и вела там класс фортепиано, а потом открыла в Нальчике первую в Кабардино-Балкарии детскую музыкальную школу. Скончалась она в 1938 году и была похоронена во Владикавказе.

Джемал-Эддин Далгат — дирижер, педагог, переводчик

© Фото: Национальная библиотека Республики Дагестан

Джемал-Эддин Далгат, сын Дженнет Далгат, родился 30 марта 1920 года в селе Урахи. В 1925-1927 годах он жил с матерью в Лейпциге, там и начал заниматься музыкой. Школу Джемал окончил в Нальчике и уехал в Москву: сначала учился в музыкальном училище, а потом — на композиторском факультете консерватории (в классе профессора Николая Мясковского). Дирижерское образование он получил в Ленинграде: в 1948 году окончил консерваторию в классе профессора Ильи Мусина, в 1951-м — аспирантуру у профессора Бориса Хайкина.

В 1950-м Далгат стал дирижером-ассистентом Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени Кирова (нынешнего Мариинского), в том же году начал преподавать в консерватории. В 1955-1957 годах он занимал пост главного дирижера Таджикского академического театра оперы и балета имени Айни, а потом вернулся к преподаванию в Ленинградской консерватории. В декабре 1961 года началось сотрудничество дирижера с оркестрами Ленинградской государственной филармонии: вместе они подготовили много программ классической и современной музыки, а в феврале 1969-го в рамках Недели искусства и литературы Дагестана исполнили произведения Готфрида Гасанова, Ширвани Чалаева, Мурада Кажлаева и Дженнет Далгат.

В 1963 году маэстро вернулся в Кировский театр, в марте 1968-го дирижировал там премьерой балета Кажлаева "Горянка" и через два года вместе с другими создателями спектакля получил Государственную премию РСФСР имени Глинки. А еще раньше Далгат стал заслуженным деятелем искусств РСФСР и народным артистом Дагестанской АССР.

Особое место в его творческой биографии занимают сочинения Бенджамина Бриттена. С ним дирижер познакомился в марте 1963 года, когда знаменитый британский композитор приехал в Ленинград. Под управлением Далгата впервые в СССР прозвучала бриттеновская опера "Питер Граймс": в марте 1964 года в концертном исполнении в Большом зале Ленинградской филармонии, а год спустя состоялась премьера в Кировском театре, на которую приехал автор. Дирижер сам перевел на русский язык текст "Питера Граймса" и других сочинений Бриттена — оперы "Сон в летнюю ночь" и Военного реквиема. В декабре 1972 года Далгат и хореограф Олег Виноградов представили в Кировском еще одну бриттеновскую премьеру — балет "Зачарованный принц". Дирижер сделал собственные переводы "Волшебной флейты" Моцарта, "Дона Карлоса" Верди, других исполненных под его управлением опер и ораторий. Далгат погиб во время пожара в своей квартире 30 декабря 1991 года.

Дирижер Михаил Татарников

© Фото: Новосибирский театр оперы и балета

Михаил Татарников, внук Джемал-Эддина Далгата, родился 21 сентября 1978 года в Ленинграде. Его родители — художники Петр Татарников и Дженнет Далгат, дед по отцовской линии тоже был художником, а обе бабушки — искусствоведами. О своем детстве Татарников рассказывает так: "Меня окружали художественные альбомы, каталоги, которые были моими комиксами. И, безусловно, на меня оказали влияние те люди, которые бывали в нашем доме. К примеру, моя бабушка дружила с Галиной Улановой, которая не раз приходила к нам, я ее помню. Еще сразу приходят на память Натела Товстоногова, сестра Георгия Товстоногова и супруга знаменитого артиста Евгения Лебедева, скульптор Михаил Аникушин, знаменитый музыковед Екатерина Ручьевская".

В детстве Михаил, по его словам, "долго не мог понять", чем хочет заниматься больше — музыкой или футболом, и окончательный выбор сделал после четвертого класса. Петербургскую консерваторию он сначала окончил по классу скрипки, стал артистом оркестра Мариинского театра, а потом окончил факультет симфонического и оперного дирижирования.

Дирижерский дебют Татарникова состоялся в Мариинском в 2006 году, потом под его управлением в этом театре шли многие оперные и балетные спектакли и концерты.

В 2012-2018 годах маэстро являлся музыкальным руководителем и главным дирижером петербургского Михайловского театра. На этой сцене под его руководством состоялась российская премьера оперы Бриттена "Билли Бадд", были показаны новые постановки "Евгения Онегина" Чайковского, "Царской невесты" Римского-Корсакова, "Манон Леско" Пуччини, "Ромео и Джульетты" Прокофьева, других опер и балетов. В 2013 году Татарников получил специальный приз петербургской премии "Золотой софит" — "За театральную выразительность дирижерских решений".

Среди других работ дирижера — постановка "Евгения Онегина" в Рижском оперном театре, спектакли в миланском театре Ла Скала, Парижской опере, театре "Лисео" в Барселоне; выступления с оркестрами Санкт-Петербургской филармонии, Российским национальным оркестром, филармоническим оркестром Осло, Роттердамским филармоническим оркестром.

В 2016 году Татарников начал сотрудничать с Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета, в августе 2023-го стал его главным приглашенным дирижером, а в октябре был назначен музыкальным руководителем и главным дирижером.