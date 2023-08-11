Цветок, давший название периоду османской истории

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Тюльпаны распространились по всему миру на протяжении веков, вдохновляя художников своей красотой. Цветок был почти неизвестен в римский и византийский периоды, его начали использовать в качестве декоративного в Анатолии в XII веке. Образ тюльпана впервые появился в произведениях искусства Сельджукского султаната и не теряет популярности до сих пор.

Тюльпаны у османов

В османской истории цветы можно было встретить не только в доме или в саду. Тюльпан был одним из наиболее часто используемых цветов османскими художниками. Изображение тюльпана встречалось в украшении многих вещей: от мрамора, камней, архитектурных сооружений, одежды, тканей, ковров и ковриков до оружия, такого как пушки и винтовки.

Цветочные мотивы использовались в каллиграфии, некоторых рукописях, а также для украшения книг, упоминались в песнях и стихах.

Интерес к тюльпанам стал постепенно возрастать с XIV века. Османский султан Мехмед Завоеватель (Мехмед II) в своих стихах часто упоминает тюльпаны. Турсун-бей, историк эпохи Мехмеда II, писал, что после завоевания Стамбула, во время его реконструкции, султан уделял внимание не только зданиям, но и садам, а особенно цветам.

Каждый правитель после Мехмеда II проявлял интерес к тюльпанам. Однако считается, что периодом тюльпанов стало время правления Ахмеда III. Историки называют этот период временем тюльпанов во многом благодаря всеобщему увлечению ими. Тюльпан выращивали все: от официальных лиц до низших слоев населения.

Этот цветок ценился так сильно, что за определенные луковицы тюльпанов люди были готовы платить целое состояние.

В то время развивалась литература, проводились научные исследования и промышленные преобразования. На это время пришелся пик развития миниатюры, живописи и декоративно-прикладного искусства.

Например, Абдулджелил Левни, считающийся величайшим османским художником-миниатюристом, жил как раз в эти времена. Он привнес в миниатюру свежий и необычный подход. В турецкой классической музыке утвердились новые цветочные названия для системы типов мелодии.

В ту эпоху были установлены более тесные связи с Европой. Турецкие послы посетили западные страны и познакомили их с османской культурой того периода, от которой западная знать осталась под сильным впечатлением.

Символ тюльпана в религии и поэзии

Тюльпан в исламе символизирует Аллаха.

В поэзии же было проведено много аналогий, связанных как с формой, так и с цветом тюльпана. Так, в османской диванной поэзии румянец на щеках любимого человека и его слезы сравнивались с тюльпаном. Чернота в середине цветка - рана на груди влюбленного человека из-за переполняющих его эмоций по отношению к возлюбленной.

Тюльпан также символизировал щеку с родинкой.

Иногда из-за красного цвета тюльпан сравнивают с вином, а из-за формы - с бокалом вина. Так, поэт Недим писал:

О трогательный тюльпан!.. Я веселюсь с тобой; ты мой бокал вина.

В этом стихотворении игра слов также состоит из сходства в написании слов тюльпан и бокал.