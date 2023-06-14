Что тюрки делали с металлами

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Тюрки начали использовать металлы в ранний период своей истории. Изначально железо, медь, латунь, бронзу, серебро и золото они использовали для производства различных функциональных предметов: от посуды до оружия. С изобретением новых способов обработки, металлы стали важным элементом декоративного искусства.

Фото: сommons wikimedia

Сельджукская технология

Искусство металлообработки, претерпев значительные изменения, со временем превратилось в важную отрасль тюркского искусства. В период империя Сельджуков мастера по металлу изобрели новые формы и техники. Их работы отличались тонкостью и изысканностью.

Фото: сommons wikimedia

Завораживающие образцы таких произведений искусства, которые сохранились до наших дней, до сих пор можно увидеть в музейных коллекциях по всему миру.

Фото: сommons wikimedia

Сельджукская технология обработки металла была передана османам, которые довели ее до совершенства. Расцвет художественной металлообработки пришелся на период после того, как Османская империя завоевала Балканы.

Фото: сommons wikimedia

Эта земля была богата золотом и серебром, османские мастера по металлу, которые придерживались в работе давних традиций, что сказалось на развитии этого искусства.

Фото: сommons wikimedia

Османская технология

Османы производили множество интересных предметов из металла: кинжалы, ножи, мечи и шлемы. Особого внимания заслуживают артефакты периода правления султана Баязида II (1481-1512), испытывавшего особую страсть к драгоценным камням.

Фото: сommons wikimedia

Встраивание драгоценных камней в металлические поверхности мечей и кинжалов стало самой интересной техникой этого периода. После того, как мастера из разных частей империи внедрили различные методы в процесс работы с металлом, особенно после завоевания Тебриза и Египта, османское искусство избавилось от явных влияний и обрело собственный уникальный стиль.

Фото: сommons wikimedia

Естественный стиль с декоративными мотивами, такими как цветочные узоры на металлических поверхностях, доминирующими в османских металлических изделиях XVII и XVIII веков, привел к возвращению к традиционным мотивам, унаследованным от сельджукской культуры.

Фото: сommons wikimedia

На сегодняшний день во дворце-музее Топкапы и Музее турецкого и исламского искусства размещены самые интересные образцы османских металлических изделий, которые представлены в уникальных экспозициях чрезвычайно оригинальных как по форме, так и по дизайну.

Фото: сommons wikimedia

Среди экспонатов, представленных в музеях, можно увидеть множество великолепных образцов османской культуры металлообработки:

серебряные и медные подносы,

кастрюли и сковородки,

кувшины, сосуды для щербета,

миски,

ступки,

турецкие кофейники,

подстаканники,

аксессуары для водопроводных труб

все виды оружия, включая огнестрельное.