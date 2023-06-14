Что тюрки делали с металлами

Фото: сommons wikimedia
Сельджукская технология
Искусство металлообработки, претерпев значительные изменения, со временем превратилось в важную отрасль тюркского искусства. В период империя Сельджуков мастера по металлу изобрели новые формы и техники. Их работы отличались тонкостью и изысканностью.
Фото: сommons wikimedia
Завораживающие образцы таких произведений искусства, которые сохранились до наших дней, до сих пор можно увидеть в музейных коллекциях по всему миру.
Фото: сommons wikimedia
Сельджукская технология обработки металла была передана османам, которые довели ее до совершенства. Расцвет художественной металлообработки пришелся на период после того, как Османская империя завоевала Балканы.
Фото: сommons wikimedia
Эта земля была богата золотом и серебром, османские мастера по металлу, которые придерживались в работе давних традиций, что сказалось на развитии этого искусства.
Фото: сommons wikimedia
Османская технология
Османы производили множество интересных предметов из металла: кинжалы, ножи, мечи и шлемы. Особого внимания заслуживают артефакты периода правления султана Баязида II (1481-1512), испытывавшего особую страсть к драгоценным камням.
Фото: сommons wikimedia
Встраивание драгоценных камней в металлические поверхности мечей и кинжалов стало самой интересной техникой этого периода. После того, как мастера из разных частей империи внедрили различные методы в процесс работы с металлом, особенно после завоевания Тебриза и Египта, османское искусство избавилось от явных влияний и обрело собственный уникальный стиль.
Фото: сommons wikimedia
Естественный стиль с декоративными мотивами, такими как цветочные узоры на металлических поверхностях, доминирующими в османских металлических изделиях XVII и XVIII веков, привел к возвращению к традиционным мотивам, унаследованным от сельджукской культуры.
Фото: сommons wikimedia
На сегодняшний день во дворце-музее Топкапы и Музее турецкого и исламского искусства размещены самые интересные образцы османских металлических изделий, которые представлены в уникальных экспозициях чрезвычайно оригинальных как по форме, так и по дизайну.
Фото: сommons wikimedia
Среди экспонатов, представленных в музеях, можно увидеть множество великолепных образцов османской культуры металлообработки:
- серебряные и медные подносы,
- кастрюли и сковородки,
- кувшины, сосуды для щербета,
- миски,
- ступки,
- турецкие кофейники,
- подстаканники,
- аксессуары для водопроводных труб
- все виды оружия, включая огнестрельное.