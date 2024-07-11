Что такое подоходный налог и как он изменится?

Со следующего года россияне будут платить подоходный налог, который в России называется налог на доход физического лица, по прогрессивной шкале. Российский НДФЛ считается одним из самых невысоких в мире. Есть страны, граждане которых отдают половину заработка государству. Расскажем, что это за страны и в каких государствах подоходного налога нет.

Сегодня в России НДФЛ составляет 13% для тех, кто зарабатывает меньше 5 млн рублей в год. С 2025 года НДФЛ в 13% будет действовать для тех, кто зарабатывает до 2,4 млн рублей в год. Граждане с доходом от 2,4 до 5 млн рублей будут платить 15% государству. В большинстве случаев в России НДФЛ платит работодатель, отчисляя сумму от зарплаты работника.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое подоходный налог?

В каждом из государств мира своя налоговая система и свои налоги, при этом подоходный налог есть практически везде. Подоходный налог - это фиксированный платеж, который государство взимает с частных лиц и предприятий. Простыми словами, подоходный налог - это один из основных источников заработка государства. Собираемый государствами всего мира подоходный налог тратится на:

медицинское и социальное обеспечение граждан

образование

оборону

зарплату бюджетников

благоустройство городской среды

развитие культуры и спорта.

Какие есть подоходные налоги?

Подоходные налоги бывают двух видов:

Индивидуальный подоходный налог (в России - это НДФЛ), который вычитается с зарплат или любого другого вида дохода физических лиц. Корпоративный подоходный налог (в России - налог на прибыль организаций), который платят государству предприятия.

Во многих странах мира действует прогрессивная шкала налогообложения, то есть чем выше доход у физического или юридического лица, тем больший процент с прибыли оно платит государству. Аналогичная система заработает в отношении НДФЛ в России с 2025 года.

Где самые высокие подоходные налоги в мире?

По данным World Population Review, самый высокий подоходный налог в мире в последние годы был зафиксирован в Финляндии, где наиболее высокая налоговая ставка составляет 60%. Средняя налоговая ставка в рамках прогрессивной шкалы в Финляндии около 42%. Те, кто платят по 60% с дохода, зарабатывают в год от 100 тысяч евро (10 млн рублей). Философия высоких налогов в Финляндии следующая: при грамотном распределении налоги ведут к процветанию. Население, отдающее значительную часть своего дохода, взамен получает доступ к множеству социальных программ, которые доступны всем, вне зависимости от того, насколько богат или беден житель страны.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Три основные сферы, на которые тратит подоходные налоги Финляндия:

образование.

здравоохранение.

пенсионное обеспечение.

На сегодняшний день по всем трем сферам Финляндия среди самых надежных стран мира. По состоянию на 2024 год, Финляндия также считается самой счастливой страной в мире.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Такие же высокие подоходные налоги как в Финляндии действуют в Японии, Дании, Австрии, Швеции, Бельгии, Израиле, Словении, на Арубе и в Нидерландах.

Подоходный налог в США

Подоходный налог в США рассчитывается по прогрессивной шкале и составляет от 10 до 37%. Самый низкий процент платят те, чей ежегодный доход не более $11,600, а самый высокий те, кто в год получает более $609 тысяч.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько платят граждане Германии?

В Германии тоже прогрессивная шкала налогообложения, которая предусматривает, что те, кто зарабатывает менее 11,5 тысяч евро (1,1 млн рублей) налог с дохода не уплачивают. Для тех, чей доход от 11,6 до 66,7 тысяч евро отдают, соответственно, от 14 до 42% своего заработка государству.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где не платят подоходный налог?

Есть страны, которые за счет небольшого или вовсе отсутствующего подоходного налога обеспечивают себе репутацию привлекательных с точки зрения релокации и привлечения инвестиций. В Саудовской Аравии, например, подоходного налога нет как для граждан страны, так и для иностранцев, которые приезжают в страну работать. Аналогичная ситуация с подоходным налогом в Объединенных Арабских Эмиратах и Катаре. Экономики этих стран один из самых быстрорастущих в мире.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

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