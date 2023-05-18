Что посмотреть в Белоруссии

© Фото: commons wikimedia

В Белоруссии есть множество замечательных мест, которые могут заинтересовать туристов. Вот описание нескольких туристических достопримечательностей для тех, кто размышляет о поездке в эти края.

Минск

На Площади Независимости белорусской столицы расположены не только административные здания, но и Костел святого Симеона и святой Елены. Еще одна достопримечательность, заслужившая внимание туристов, - Верхний город, где сохранились исторические памятники XVI - XVIII веков.

В Минске много садов и парков. В Центральном детском парке имени Горького можно прокатиться на аттракционах и колесе обозрения, с которого открывается потрясающий вид на город. Среди музее особый интерес представляют:

Национальный исторический музей

Национальный художественный музей

Музей истории Великой Отечественной войны.

Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой"

Мемориальный комплекс "Брестская крепость". Там сохранились части оригинальных руин крепости и валы, а современные художественные инсталляции и мемориальные сооружения. Центральную часть крепости занимает Цитадель. Она связана мостами с тремя искусственными укреплениями. Центр комплекса монумент "Мужество" высотой более 33,5 метров – это обобщенный образ воина-победителя.

Полоцк

Полоцк - старейший город в Белоруссии (впервые о нем было упомянуто в летописях 862 года). Софийский собор в Полоцке относится к средневековому периоду, а отреставрирован в стиле барокко. В Полоцке также есть несколько музеев:

Музей традиционного ручного ткачества Поозерья

Музей белорусского книгопечатания, в котором есть образцы произведений, датируемых XVI веком.

Во время пешеходной экскурсии по Полоцку можно многое узнать больше об истории и культуре региона.

Гродно

В Гродно можно прогуляться по Советской улице, где расположены старинные двухэтажные дома и сувенирные магазины. В городе множество религиозных сооружений, относящихся к разным конфессиям:

православные храмы,

костел Девы Марии Ангельской,

Большая Хоральная синагога,

лютеранская церковь.

Здание местного драмтеатра считается лучшим примером архитектуры модернизма во всей Восточной Европе. В Гродно также находятся Старый и Новый замок.

Несвиж

Здесь главный объект - средневековый Несвиженский замок. Здание представляет собой смесь стилей барокко и ренессанса. Это бывшая резиденция самого богатого рода в Великом княжестве Литовском – князей Радзивиллов. Стоит посмотреть не только сам замок, но и сады, созданные по образцу традиционных английских розариев. Замок был объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2004 году.

Оттуда можно отправиться к церкви Корпус-Кристи, одной из старейших иезуитских церквей в мире, находящейся за пределами Италии, в которой находятся усыпальница семьи Радзивиллов. Территория замка является историко-культурным музеем-заповедником.