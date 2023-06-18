Чем заняться в Боснии и Герцеговине?

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Босния и Герцеговина, спрятанная в самом сердце Балкан, идеально подходит как для индивидуальных путешественников, так и для семей с маленькими детьми. Оценить культурное своеобразие страны, попробовать боснийскую кухню, прыгнуть со старого моста в Мостаре, посмотреть на Яйце – о том, как и где это сделать, расскажем в этом материале.

Эта страна имеет богатую историю и безопасна для туристов. В Боснии и Герцеговине можно ощутить слияние европейской и турецкой культуры. БиГ славится своими красивыми водопадами, лесами и великолепными пейзажами. Вот некоторые варианты, чем можно заняться в Боснии и Герцеговине.

Оценить культурное своеобразие страны

Босния и Герцеговина – дом трех этнических групп: босняков (которых в некоторых источниках также называют бошняками или же боснийцами), хорватов и сербов. Ислам здесь - наследие времен правления Османской империи в Боснии и Герцеговине, сейчас это самая распространенная религия в стране. Также здесь распространено православие и католицизм.

Страна трех религий

Религиозные паломники часто посещают Меджугорье, поскольку оно считается местом предполагаемых явлений Девы Марии. Считается, что первое явление произошло в 1981 году. В столице Боснии и Герцеговины, Сараево, находится множество мечетей. Например, здесь возвели мечеть, которую впоследствии назвали в честь Султана Сулеймана Великого – Царева мечеть. Это здание считается самой старой мечетью в городе. Не стоит забывать, что при посещении исламских памятников, необходимо одеться соответственно.

Попробовать кухню Боснии и Герцеговины

В местной кухне прослеживается влияние турецкой и европейской культуры. Любителям блюд из мяса определенно понравятся:

чевапи, рулетики из мясного фарша, приготовленные на гриле.

бурек - пирог с мясом, который он готовится в основном из говяжьего фарша.

Что касается десертов, то можно попробовать

пахлаву

хурмашицу.

Также стоит отметить, что в Боснии и Герцеговине очень сладкие фрукты.

Еще одним наследием от тюрок можно считать боснийский кофе. Он крепче обычного эспрессо, при этом для многих он практически неотличим от кофе по-турецки. Многие даже считают эти понятия синонимичными.

Если не хватает адреналина, прыгнуть со старого моста в Мостаре

Мостар - исторический город, окруженный великолепными горными пейзажами, также заслуживает внимания туристов. Сердце Мостара - Старый мост, построенный в XVI веке османами. Прыжок с этого моста - одно из самых популярных развлечений как среди местных, так и среди туристов. С середины XX века здесь даже стали проводиться ежегодные состязания. Это одно из самых известных мест Мировой серии Red Bull Cliff Diving.

Посмотреть на Яйце

Путешественники также могут отправиться в Яйце - место, где водопад расположился в центре города. Здесь нет таких толп туристов, как в Мостаре, но это не значит, что тут некуда сходить. Туристы могут посетить старый город, где на территории крепости находятся руины древней церкви, колокольня и катакомбы. В саму крепость можно попасть через трое ворот, некоторые из которых сохранились достаточно хорошо.

Охладиться у водопада Кравице

Водопад Кравице - одна из самых красивых достопримечательностей этих мест. Потоки чистой, прозрачной и холодной воды падают здесь с высоты почти 30 метров. Вода каскадом спадает в большой природный бассейн, в котором любят купаться как местные, так и туристы. Правда весной это делать здесь запрещено из-за сильных потоков воды. В этих краях также можно арендовать каяк или же перекусить в одном из двух ресторанов на территории. Добраться туда проще всего из Мостара или Меджугорья.